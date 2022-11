U platby kartou je pro zákazníky důležitá bezpečnost a pohodlí

V nominovaných obchodech hodnotí inspektoři týmu Visa Czech Top Shop například přístup personálu, vzhled a design, způsoby, jak mohou zákazníci zaplatit, a mnoho dalšího. Každý měsíc porota vybere nejlepší prodejnu a v ročním finále z těchto 12 nominovaných vzejde absolutní vítěz. „Soutěž má primárně za cíl ocenit unikátní zákaznickou zkušenost v obchodech s důrazem na to, aby nebyly zvýhodněny například jen velké prodejny, ale aby každý, kdo má nějaké zajímavé řešení, měl šanci uspět. Soutěž má pomoci obchodníkům dát vědět zákazníkům, v čem jsou unikátní a zajímaví,“ říká Josef Kunčar ze společnosti Visa.

V Česku soutěž oslavila již druhé narozeniny. Jedním z nedávných vítězů se stalo zlatnictví JK Jitka Kudláčková s prodejnou v Praze 4. A právě na tomto místě jsme se sešli nejen s Josefem Kunčarem, zástupcem společnosti Visa, ale také s Dušanem Mlynarčíkem, výkonným ředitelem a spolumajitelem této rodinné firmy.

Jednou z kategorií, kterou při hodnocení prodejen v soutěži Visa Czech Top Shop sledujete, jsou možnosti platby. Jak je to dnes? Platí zákazníci raději kartou? Ovlivnily to covidové roky?

Josef Kunčar: Podíl platebních transakcí kartou v obchodech stoupá neustále. Bylo to patrné již před covidem, ale pandemie růst výrazně urychlila. Zákazníci ve většině případů platbu kartou preferují, protože je rychlá, pohodlná a bezpečná. Zároveň obchodníkům zvyšuje tržby. Průzkumy ukazují, že při umožnění platby kartou se tržby zvýší o 12 až 18 procent. Trend růstu plateb kartou pozorujeme jak v kamenných prodejnách, tak v e-commerce. Důležitá je zmíněná bezpečnost, protože u platby kartou platí tzv. charge back, což je takové svým způsobem pojištění. Pokud zboží nedorazí, zákazník může platbu reklamovat, a pokud nedojde k nápravě, získá peníze zpět.

Dnes už to nejsou jen karty, lidé platí i pomocí různých technologií…

Josef Kunčar: Samozřejmě s ohledem na udržitelnost, pohodlí i bezpečnost se nám karty z plastu stěhují do digitálního světa mobilů a hodinek a dalších zařízení. A nutno dodat, že v oblasti mobilních plateb jsou Češi na špici. Podíl placení digitální kartou dnes dosahuje zhruba 20 procent.

Říkal jste, že zákazníci sami vyhledávají místa, kde mohou platit kartou. Platí tento trend i pro lokality, kde to nebylo tak úplně zvykem? Tradičně například venkov…

Josef Kunčar: Ano. Jednoduché měřítko je počet terminálů na tisíc obyvatel. Snažíme se v tomto ohledu podporovat například menší obchodníky, a proto jsme pro ně ve spolupráci s ostatními partnery spustili program Česko platí kartou, díky kterému mohou získat terminál na šest měsíců zdarma. Jednoduše si tak vyzkoušejí, jaké jim přinese výhody a navýšení tržeb. Za dobu trvání programu, který běží asi tři roky, se nám povedlo zvýšit počet terminálů na tisíc osob z 25 na 30.

Právě teď se nacházíme v prodejně Zlatnictví JK Jitka Kudláčková. Jak ji hodnotíte?

Josef Kunčar: Tato prodejna získala první místo právem. Na první pohled zde na člověka dýchne noblesa spojená s luxusním sortimentem šperků, ale také vzdušnost a elegance. Prodejna je prostorná, lidé se zde mohou volně procházet a užívat si pohled na krásně prezentované šperky. Rovněž přímé propojení s dílnou, kde se šperky vyrábějí, je unikátní.

Pane Mlynarčíku, mohl byste shrnout historii prodejny?

Dušan Mlynarčík: S mou ženou jsme se před pár lety rozhodovali, kudy jít dál. Nechtěli jsme mít řetězec, protože u konkurentů jsme si všimli, že v takovém případě je velice náročné udržet výrobu na špičkové úrovni. Naší představou byl výjimečný reprezentativní prostor, kam se vejde dostatek zákazníků a který bude zároveň spojen s dílnou. Zde v centru Brumlovka se snoubí vše, co ke svému podnikání potřebujeme. Zároveň jsme lokální značka a nedávalo nám smysl být třeba v Pařížské, kde nakupují hlavně cizinci. Co se designu prodejny týče, uvědomujeme si, že pozornost zákazníka se musí upírat na šperky, a proto zde nenaleznete žádné rušivé prvky, křiklavé barvy a podobně. Ocenění Visa Czech Top Shop je pro nás důkazem nadčasovosti designu naší prodejny a toho, že jsme se vydali správným směrem.

Dušan Mlynarčík (vpravo) přebírá ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop pro svou rodinnou firmu zlatnictví JK Jitka Kudláčková. Cenu předává Josef Kunčar ze společnosti Visa (vlevo).

Jaký je nejcennější kousek, který v tuto chvíli ve vaší prodejně najdeme?

Dušan Mlynarčík: Teď zrovna byste u nás našli designovou zlatou sadu náhrdelníku a náušnic s výjimečnými turmalíny Paraiba a diamanty. Nabízíme ji za 2,5 milionu korun jako investiční šperk. Chystáme ale novou smaragdovou sadu, která bude ještě o něco dražší. Tento typ zboží je u nás spíše výjimečný, protože provoz naší firmy se soustředí především na běžné klienty.

Jak funguje vaše propojení s e-commerce?

Dušan Mlynarčík: E-shop jsme spustili ve stejné době, kdy jsme se přesouvali na toto místo v BB centru. Uvědomovali jsme si, že internet je pro nás klíčový minimálně v tom, aby přivedl klienty do kamenné prodejny. Nejde totiž jen o přímé nákupy, e-shop v našem případě funguje také jako výkladní skříň. Náš byznys opravdu výrazně ovlivňuje, ovšem zákaznický zážitek z kamenné prodejny nic nenahradí.

Co pro vás ocenění Visa Czech Top Shop znamená?

Dušan Mlynarčík: Ocenění Visa Czech Top Shop pro nás bylo velké a příjemné překvapení. Radost z toho měl celý náš tým. Jedná se pro nás o velké zadostiučinění v tom, že jsme s přesunem do nového prostoru učinili dobrý krok.

Kde vidíte budoucnost nakupování za několik let?

Josef Kunčar: I v budoucnu bude z pohledu zákazníka kladen stále větší důraz na pohodlí a bezpečí. Fyzický svět se bude stále více prolínat s tím online a zákazníci budou mít na výběr stále více platebních metod. Věříme, že přidanou hodnotou platebních karet bude nejen jejich bezpečnost, rychlost a spolehlivost, ale díky digitalizaci také pohodlí a multifunkčnost. Například už nyní může karta, ať už fyzická, nebo v digitální podobě, sloužit jako nosič dalších prvků denní potřeby, například časových jízdenek a kuponů.

Dušan Mlynarčík: V blízkých letech se nakupování dle mého názoru posune do modelu, kdy si klient bude vybírat prakticky na tělo. Naskenuje si například svůj obličej a bude si takto moci produkty virtuálně vyzkoušet. Některé obchody toto nicméně již nabízejí. Zároveň ale doufám, že se zachová osobní kontakt a zákaznický servis. Minimálně v tom, že si někam budete moci zavolat, někam se podívat a budete vědět, že mluvíte s odborníkem.

Josef Kunčar: S tím souhlasím. I s virtuální realitou budu mít jako zákazník potřebu toho, aby mi někdo poradil a abych bezpečně nakoupil od někoho, kdo tomu rozumí.

Dušan Mlynarčík: U šperků navíc hraje roli následná péče. Nabízíme třeba službu doživotní garance, kdy každé dva roky šperk zkontrolujeme, vyčistíme a poskytneme poradenství. Trvalá práce s klienty je pro nás nesmírně důležitá.

Josef Kunčar: Ano, i ve světě financí vidíme, že jednorázové nákupy se často překlápějí do opakovaných plateb. Obchodník by se samozřejmě měl snažit zákazníka udržet a budovat s ním dlouhodobý vztah, a to v jakémkoli odvětví.