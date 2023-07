To už může fakt být katastrofa, zní kvůli zobrazovacím limitům na Twitteru

Nastavení denních limitů zobrazování příspěvků na Twitteru by podle odborníků mohl ohrozit snahy nové CEO Lindy Yaccarinoové o to, aby síť přilákala nové inzerenty. Podle Elona Muska jde sice jen o dočasné řešení, v praxi by nicméně mohlo mít výrazné finanční dopady.