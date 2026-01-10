Strategické partnerství s CEIP představuje pro Twist další krok v naplňování dlouhodobé vize: stát se evropským lídrem v oblasti franšízingu s následnou ambicí na globální úroveň. Kapitálové posílení doplněné o know-how a zkušenosti fondu CEIP skupině umožní dokončit konsolidaci procesů a akcelerovat růst, nadále rozšiřovat portfolio franšízových konceptů a posílit pozici na stávajících trzích i obnovit expanzi do dalších zemí.
„Vstup CEIP vnímáme jako potvrzení správně zvolené strategie Twistu. Nejde pouze o kapitál, ale především o silného partnera, který rozumí růstovým firmám a pomůže nám systematicky naplňovat naši ambici vybudovat z Twistu evropského lídra v oblasti retailu a franšízingu,“ říká Radek Klein, zakladatel a CEO skupiny Twist.
Fond CEIP vidí v Twistu významný růstový potenciál a silný manažerský tým, který dokáže dlouhodobou vizi realizovat. „Twist nás zaujal svým rychlým růstem, schopnostmi inovace a týmem dynamických founderů se silnou vizí a mimořádným tahem na branku. Naším cílem je podpořit další rozvoj skupiny, a to jak z hlediska kapitálu, tak i strategického řízení a expanze v evropském měřítku,“ uvádí Ondřej Benáček, Managing Partner CEIP.
Skupina Twist i v letošním roce dynamicky rostla, kdy portfolio rozšířila mj. o silné domácí značky Kytky od Pepy, OXO nebo Víno & Destiláty. Tím se počet poboček jen v Česku zvýšil na téměř 340, díky čemuž se skupina Twist řadí k nejsilnějším hráčům na retailovém trhu. V roce 2024 dosáhl obrat skupiny bezmála 900 milionů korun, v letošním roce atakuje 2 miliardy. EBITDA skupiny dosáhla za minulý rok 114 milionů korun, v roce 2025 překročí 170 milionů korun.
Twist je investiční a rozvojová skupina zaměřená na budování, škálování a správu franšízových konceptů. Jejím cílem je vytvářet silné značky s mezinárodním potenciálem a stát se klíčovým hráčem v oblasti franšízingu v Evropě. Aktuálně provozuje více než 400 poboček 12 značek v osmi evropských zemích a SAE. Do portfolia skupiny patří mimo jiné značky Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, Víno & Destiláty nebo Kofi-Kofi.
CEIP (Central European Industry Partners) je private equity fond zaměřený na investice do perspektivních společností ve střední Evropě. Fond se zaměřuje na odkupy podílů od zakladatelů firem a dalším škálováním jejich businessu v evropském měřítku.