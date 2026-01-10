Skupina Twist posiluje. Strategický investor CEIP podpoří akvizice výměnou za podíl

Investiční a rozvojová skupina Twist, získala strategického investora, private equity fond Central Europe Industry Partners. Ten kapitálově podpořil expanzi skupiny včetně akvizic nových konceptů. Dalším krokem, na kterém obě strany aktivně pracují, je kapitálový vstup. CEIP bude ve skupině Twist držet minoritní podíl. Do portfolia skupiny patří mimo jiné značky Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, Víno & Destiláty nebo Kofi-Kofi.

Zakladatelé Bubblify Daniel Ryška, Andrea Fenn a Radek Klein, zakladatel skupiny Twistcafe. (5. května 2025) | foto: Bubblify

Strategické partnerství s CEIP představuje pro Twist další krok v naplňování dlouhodobé vize: stát se evropským lídrem v oblasti franšízingu s následnou ambicí na globální úroveň. Kapitálové posílení doplněné o know-how a zkušenosti fondu CEIP skupině umožní dokončit konsolidaci procesů a akcelerovat růst, nadále rozšiřovat portfolio franšízových konceptů a posílit pozici na stávajících trzích i obnovit expanzi do dalších zemí.

„Vstup CEIP vnímáme jako potvrzení správně zvolené strategie Twistu. Nejde pouze o kapitál, ale především o silného partnera, který rozumí růstovým firmám a pomůže nám systematicky naplňovat naši ambici vybudovat z Twistu evropského lídra v oblasti retailu a franšízingu,“ říká Radek Klein, zakladatel a CEO skupiny Twist.

Fond CEIP vidí v Twistu významný růstový potenciál a silný manažerský tým, který dokáže dlouhodobou vizi realizovat. „Twist nás zaujal svým rychlým růstem, schopnostmi inovace a týmem dynamických founderů se silnou vizí a mimořádným tahem na branku. Naším cílem je podpořit další rozvoj skupiny, a to jak z hlediska kapitálu, tak i strategického řízení a expanze v evropském měřítku,“ uvádí Ondřej Benáček, Managing Partner CEIP.

Skupina Twist i v letošním roce dynamicky rostla, kdy portfolio rozšířila mj. o silné domácí značky Kytky od Pepy, OXO nebo Víno & Destiláty. Tím se počet poboček jen v Česku zvýšil na téměř 340, díky čemuž se skupina Twist řadí k nejsilnějším hráčům na retailovém trhu. V roce 2024 dosáhl obrat skupiny bezmála 900 milionů korun, v letošním roce atakuje 2 miliardy. EBITDA skupiny dosáhla za minulý rok 114 milionů korun, v roce 2025 překročí 170 milionů korun.

Twist je investiční a rozvojová skupina zaměřená na budování, škálování a správu franšízových konceptů. Jejím cílem je vytvářet silné značky s mezinárodním potenciálem a stát se klíčovým hráčem v oblasti franšízingu v Evropě. Aktuálně provozuje více než 400 poboček 12 značek v osmi evropských zemích a SAE. Do portfolia skupiny patří mimo jiné značky Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, Víno & Destiláty nebo Kofi-Kofi.

CEIP (Central European Industry Partners) je private equity fond zaměřený na investice do perspektivních společností ve střední Evropě. Fond se zaměřuje na odkupy podílů od zakladatelů firem a dalším škálováním jejich businessu v evropském měřítku.

