Sázka na imigranty nevychází. Pivovarnický gigant v USA kvůli deportacím strádá

Pivovarnická firma Constellation Brands musí řešit změnu strategie, neboť o tradiční kupní sílu Latinoameričanů v USA se už nemůže opřít tolik jako dřív. Tato skupina amerického obyvatelstva totiž v posledních měsících omezuje cesty do obchodů, restaurací či barů. Mají strach z kontrol, píše CNN.
Celá řada Latinoameričanů navíc z USA už odešla. Pokud v USA zůstávají, jejich život se v mnohém změnil. Tradiční velké rodinné oslavy, kde se pivo pilo hodně, se až na výjimky nekonají. Mnozí Američané navíc pod tíhou rostoucích nákladů šetří, a to právě také na pivu.
Pro společnost Constellation Brands jsou ale dopady poměrně výrazné. Značka piv Modelo přišla o titul nejprodávanějšího piva v USA a akcie společnosti během letošního roku spadly téměř o 40 procent. V rámci indexu S&P 500 jde o jednu z nejméně úspěšných firem letošního roku vůbec.
Sázka na mexické pivo v USA se před lety vyplatila
Společnost Constellation Brands se mezi velké pivovarnické firmy zapsala v roce 2013. Tehdy firma získala práva na distribuci piva Modelo právě v USA. Strategie byla léta jasná. Orientace na latinskoamerickou populaci v USA, která se za posledních 25 let zdvojnásobila.
Podnik tomu šel také naproti. Investoval nemalé částky do reklamy dokonce ve španělském jazyce a zaměřil se hlavně na oblasti, kde je přítomnost Latinoameričanů tradičně značná. Šlo hlavně o Texas, Kalifornii či Floridu.
Pozitivní výsledky se dostavily poměrně rychle. Zatímco americký pivní trh léta stagnoval, společnosti Constellation Brands se dařilo. „Firma šla dlouhé roky proti proudu,“ tvrdí analytik Martin Stock.
Všechno změnila Trumpova politika
To se ale v posledních měsících změnilo, a to zejména po opětovném nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. „Naši hispánští zákazníci své nákupní chování výrazně změnili, což se na našem podnikání podepsalo záporně,“ uvedl během letošního října šéf firmy Bill Newlands.
Podobně si vedou i další společnosti, které strategicky cílily na Latinoameričany. Mezi ně se řadí firmy jako Burlington či Wingstop. Tržby spadly třeba i restauratérům v Texasu a firmy se ptají, jestli negativní dopady jsou krátkodobé, nebo je třeba počítat s dlouhodobě zápornými důsledky.
Firmy se každopádně snaží situaci změnit a mění i svůj marketing. Pivovarnický gigant Constellation Brands začíná cílit na americké regiony, ve kterých nebyl léta silný. Věří, že na těchto trzích je potenciál k růstu. Zaměřuje se také na levnější a menší piva, která by pro americké domácnosti mohla být přijatelnější. „Narazili jsme na dno, ale věříme v lepší zítřky,“ uzavírá pro CNN Bill Newslands jak šéf firmy Constellation Brands.