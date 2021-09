Firmám chybí nekvalifikovaní dělníci i ostřílení strojaři. Nabírat se nedaří

V posledním čtvrtletí roku 2021 plánuje nabírat nové zaměstnance 16 procent zaměstnavatelů. Naopak šest procent plánuje propouštět. Index trhu práce společnosti ManpowerGroup tak činí +10. Tato tendence je podle odborníků do jisté míry překvapivá.



„Oživení, které přišlo po pandemii, je nevídané. Po poslední ekonomické krizi trvalo vzpamatovávání trhu práce ještě další dva nebo tři roky. Nyní vidíme, že po ukončení lockdownu začaly firmy nabírat stejným tempem, jako nabíraly v letech 2018 a 2019,“ komentuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ve společnosti ManpowerGroup.

Náborové plány zaměstnavatelů na poslední čtvrtletí roku 2021. | foto: ManpowerGroup

Nejambicioznější náborové plány hlásí odvětví zpracovatelského průmyslu. V tomto sektoru bude 28 procent firem nabírat a šest procent propouštět, čistý index tak činí +22. V oblasti stavebnictví chce nabírat 20 procent a propouštět dvě procenta firem. V oblasti ubytování a stravování má náborové plány 13 procent zaměstnavatelů, naopak šest procent bude propouštět. Spíše nabírat chce i odvětví velkoobchodu a maloobchodu.

„Najít větší množství dělníků nebo skladníků je podobně náročné, jako nábor programátorů. Tvrdým oříškem nadále zůstává nábor zaměstnanců s technickým vzděláním všech úrovní od řemeslníků po strojní a IT inženýry. Extrémně náročné je pro zaměstnavatele nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních služeb. Ti si většinou našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do oborů, které byly v pandemii uzavřené,“ komentuje generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.

Jak se náborové plány zaměstnavatelů liší v jednotlivých odvětvích.

Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí je nezaměstnaných v Česku o 70 tisíc víc než těsně před pandemií. Zároveň je na trhu práce rekordní počet volných míst - 363 tisíc. Na trhu tak lze sledovat určité paradoxy. Například nekvalifikovaní a nízkokvalifikovaní pracovníci jsou sice nejvíce poptávaní, zároveň je ale mezi nimi nejvíce nezaměstnaných.

„Má to několik důvodů. Jsou to například často lidé, kteří bydlí v regionech s vyšší nezaměstnaností a je pro ně obtížné dopravit se do nějaké průmyslové zóny. Je to taky o tom, že České republika se vyznačuje nejenom nízkou nezaměstnaností, ale také extrémně nízkou úrovní mezd. A to samozřejmě ani ekonomice ani pohybu na trhu práce neprospívá,“ myslí si Rezlerová.

U kvalifikovaných pracovníků pak hrají roli turbulentní změny týkající se požadavků zaměstnavatelů. „Rozevírají se nám nůžky mezi tím, jaké kandidáty máme volné na trhu, jaké mají dovednosti, znalosti a zkušenosti, a tím, co zaměstnavatelé potřebují. Technologická revoluce zrychluje, covid urychlil digitalizaci a automatizaci. Rozpor mezi tím, co lidé umějí a co zaměstnavatelé potřebují, bude dramatický,“ uvádí Rezlerová.

Vyrob si zaměstnance

Až 62 procent tuzemských zaměstnavatelů se potýká s tím, že dlouhodobě nemůže najít vhodné uchazeče o práci, vyplývá z analýzy ManpowerGroup. Potvrzují to i data Hospodářské komory ČR, podle kterých firmy nejvíce trápí kromě nedostatku materiálů právě nedostatek pracovní síly.

Nutno podotknout, že nouze o lidi je po celém světě. Globálně se zhruba 69 procentům firem nedaří nabírat. I zde leží problém v překotné technologické revoluci a v nových potřebách dovedností a znalostí. Podle Rezlerové tak v blízké budoucnosti bude ještě vyšší tlak na rekvalifikace a kontinuální vzdělávání uvnitř firem. „Zaměstnavatelé si budou muset, promiňte mi ten výraz, vyrobit zaměstnance sami,“ říká expertka.

Více než polovina tuzemských firem už nyní řeší nedostatek talentů různými tréninky, školeními a dalšími způsoby rozvoje zaměstnaneckých dovedností. Talenty lákají i na flexibilní pracovní dobu a další benefity. Téměř třetina firem řeší krizi pracovní síly snižováním svých nároků na vzdělání a zkušenosti uchazeče.

Co se týče indexu trhu práce a velikosti firem, nejoptimističtější jsou ty největší, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců. Naopak malé podniky našlapují kvůli přetrvávající nejistotě opatrně. S ohledem na regionální rozčlenění České republiky se nejvíce bude nabírat v Praze a blízkém okolí.