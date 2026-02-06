Střídání stráží v čele Toyoty. Šéfa automobilky nahradí finanční ředitel

Generální ředitel největší světové automobilky Toyota Motor Kodži Sató končí ve funkci, od dubna ho nahradí finanční ředitel Kenta Kon, oznámila v pátek firma. Uvedla rovněž, že její provozní zisk se v prvních třech čtvrtletích finančního roku snížil o 13 procent na 3,2 bilionu jenů (zhruba 420 miliard Kč). Zlepšila však odhad celoročního zisku.
Odcházející generální ředitel společnosti Toyota Motor Koji Sato (vlevo) a...

Odcházející generální ředitel společnosti Toyota Motor Koji Sato (vlevo) a nastupující generální ředitel Kenta Kon na tiskové konferenci. (6. února 2026) | foto: Reuters

Sató se do čela Toyoty postavil před třemi lety. Po odchodu z funkce generálního ředitele bude ve firmě působit jako místopředseda správní rady a průmyslový ředitel. Toyota uvedla, že Kon se v rámci nové struktury vedení bude soustředit na vnitřní řízení podniku, zatímco Sató se bude zabývat širším vývojem v odvětví. Nová struktura má podle automobilky urychlit rozhodování v době změn ve vnitřním i vnějším prostředí.

Toyota nyní předpokládá, že její provozní zisk ve finančním roce, který skončí 31. března, dosáhne 3,8 bilionu jenů (502 miliard Kč), zatímco v předchozí prognóze jej odhadovala pouze na 3,4 bilionu jenů. I navzdory zlepšení prognózy by se měl zisk snížit ve srovnání s předchozím finančním rokem, a to o téměř 21 procent.

Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut

Toyota již koncem ledna oznámila, že v loňském kalendářním roce zvýšila prodej o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů. Firma tak již šestým rokem za sebou zůstala největší automobilkou na světě z hlediska objemu prodeje a opět překonala německý automobilový koncern Volkswagen. Tomu loni prodej klesl o 0,5 procenta na necelých devět milionů vozů.

4. prosince 2025
Střídání stráží v čele Toyoty. Šéfa automobilky nahradí finanční ředitel

