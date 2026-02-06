Sató se do čela Toyoty postavil před třemi lety. Po odchodu z funkce generálního ředitele bude ve firmě působit jako místopředseda správní rady a průmyslový ředitel. Toyota uvedla, že Kon se v rámci nové struktury vedení bude soustředit na vnitřní řízení podniku, zatímco Sató se bude zabývat širším vývojem v odvětví. Nová struktura má podle automobilky urychlit rozhodování v době změn ve vnitřním i vnějším prostředí.
Toyota nyní předpokládá, že její provozní zisk ve finančním roce, který skončí 31. března, dosáhne 3,8 bilionu jenů (502 miliard Kč), zatímco v předchozí prognóze jej odhadovala pouze na 3,4 bilionu jenů. I navzdory zlepšení prognózy by se měl zisk snížit ve srovnání s předchozím finančním rokem, a to o téměř 21 procent.
Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut
Toyota již koncem ledna oznámila, že v loňském kalendářním roce zvýšila prodej o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů. Firma tak již šestým rokem za sebou zůstala největší automobilkou na světě z hlediska objemu prodeje a opět překonala německý automobilový koncern Volkswagen. Tomu loni prodej klesl o 0,5 procenta na necelých devět milionů vozů.
4. prosince 2025