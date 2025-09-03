Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

  9:00aktualizováno  9:16
Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s prezidentem Toyoty Jošihirem Nakatou.

Závod v Kolíně se tak rozšíří z původních 152 tisíc čtverečních metrů na 173 tisíc. Vedle výroby baterií přibude i nová lakovna a svařovna.

Financování výstavby nové linky pro bateriové elektromobily bude zajištěno formou nových investic Toyoty ve výši přibližně 680 milionů eur, včetně investiční pobídky české vlády až do výše 64 milionů eur.

Z Kolína už jen hybridy. Toyota sráží emise, elektřinu přidá i nejmenšímu

„Jsem velmi rád, že Česká republika dokázala získat tak významného zahraničního investora jako je právě Toyota, a to i přesto že o tuto investici do výroby nového elektromobilu usilovaly i jiné země. Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi,“ uvedl Petr Fiala, předseda vlády České republiky.

Automobilový průmysl tvoří podle něj přibližně deset procent českého HDP, proto jsou podobné projekty pro tuzemský autoprůmysl klíčové. V případě Toyoty vznikne navíc i 245 nových pracovních míst.

„To, že Toyota začne v Kolíně vyrábět nejen elektrické vozy, ale také kompletní bateriové systémy pro celý evropský trh, je výsledkem řady jednání, na kterých jsme pracovali v Japonsku i Evropě. Ukazuje se, že díky stabilní ekonomice a předvídatelnému podnikatelskému prostředí je Česká republika atraktivním místem pro byznys,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Toyota podle něj zvažovala i jiné země v Evropě, kde má již výrobní závody. „ Realizace projektu už začíná, probíhají přípravné práce,“ doplnil s tím, že se rýsuje i další investice, kterou by vláda měla projednat hned na středečním zasedání.

U Kolína vyrábí Toyota auta už dvacet let. Dnes vede fabriku Čech

Podle Jošihiro Nakaty posílí projekt přítomnost Toyoty na evropském trhu a přispěje k přechodu na čistší a účinnější řešení dopravy.

Toyota v současnosti v Kolíně vyrábí modely Aygo X a Yaris Hybrid, celkem jde přibližně o 220 000 vozidel ročně. Od listopadu 2025 bude Toyota Aygo X vyráběna pouze ve variantě s hybridním pohonem. Její kolínský závod patří mezi největší zaměstnavatele ve Středočeském kraji, pracuje v něm přibližně 3 200 lidí.

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

