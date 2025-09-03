Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Závod v Kolíně se tak rozšíří z původních 152 tisíc čtverečních metrů na 173 tisíc. Vedle výroby baterií přibude i nová lakovna a svařovna.
Financování výstavby nové linky pro bateriové elektromobily bude zajištěno formou nových investic Toyoty ve výši přibližně 680 milionů eur, včetně investiční pobídky české vlády až do výše 64 milionů eur.
„Jsem velmi rád, že Česká republika dokázala získat tak významného zahraničního investora jako je právě Toyota, a to i přesto že o tuto investici do výroby nového elektromobilu usilovaly i jiné země. Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi,“ uvedl Petr Fiala, předseda vlády České republiky.
Automobilový průmysl tvoří podle něj přibližně deset procent českého HDP, proto jsou podobné projekty pro tuzemský autoprůmysl klíčové. V případě Toyoty vznikne navíc i 245 nových pracovních míst.
„To, že Toyota začne v Kolíně vyrábět nejen elektrické vozy, ale také kompletní bateriové systémy pro celý evropský trh, je výsledkem řady jednání, na kterých jsme pracovali v Japonsku i Evropě. Ukazuje se, že díky stabilní ekonomice a předvídatelnému podnikatelskému prostředí je Česká republika atraktivním místem pro byznys,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Toyota podle něj zvažovala i jiné země v Evropě, kde má již výrobní závody. „ Realizace projektu už začíná, probíhají přípravné práce,“ doplnil s tím, že se rýsuje i další investice, kterou by vláda měla projednat hned na středečním zasedání.
Podle Jošihiro Nakaty posílí projekt přítomnost Toyoty na evropském trhu a přispěje k přechodu na čistší a účinnější řešení dopravy.
Toyota v současnosti v Kolíně vyrábí modely Aygo X a Yaris Hybrid, celkem jde přibližně o 220 000 vozidel ročně. Od listopadu 2025 bude Toyota Aygo X vyráběna pouze ve variantě s hybridním pohonem. Její kolínský závod patří mezi největší zaměstnavatele ve Středočeském kraji, pracuje v něm přibližně 3 200 lidí.