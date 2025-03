Čím nás štvou šéfové. Kvůli toxickému pracovišti končí lidé častěji než pro peníze

Když před téměř 20 lety vstoupil do kin snímek Ďábel nosí Pradu, diváci obrazně řečeno nahlédli nejen pod sukně módní a mediální branže, ale byl to také ukázkový vhled do nezdravého pracovního prostředí.

Miranda Priestly v podání herečky Meryl Streepová jako šéfredaktorka slovutného módního magazínu Runway vykazovala všechny známky toxické šéfové a bossingu. Tehdy se tyto výrazy tak běžně jako dnes ještě nepoužívaly, ale se šikanou ze strany šéfa měla zkušenost spousta lidí.