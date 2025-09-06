Dá se na tom nejenom významně ušetřit, ale dokonce i vydělat. „Český zákazník je konzervativní, do změn se nehrne, i když je mu to ke škodě. Ale jestli někdy, tak nyní,“ nabádá Tomáš Suchý, CEO a zakladatel firmy encall, která pomáhá firmám i domácnostem k férovým dodávkám plynu a elektřiny.
Komunitní energetika byla až do nedávna spíše teoretický koncept. Už se v Česku překlápí do praxe?
Nově ji jasně definuje zákon, takzvaný lex OZE III. Zkratka není důležitá, podstatné je, že paragrafy otevírají trh pro malé hráče z řad domácností. Komunitní energetika je taková „sousedská“ solární síť, říká se tomu i energetické společenství, kde si lidé vzájemně pomáhají s energiemi. Lex OZE III ale zahrnuje také firmy.
Jak to tedy funguje?
Představte si třeba ulici, kde stojí deset domů, majitelé dvou z nich si střechy osadili solárními panely. Dřív přebytky prodávali do sítě a sousedi kupovali elektřinu klasicky od dodavatele. Ale v modelu komunitní energetiky může pan Dvořák prodat přímo panu Novákovi o dům vedle. Jediná podmínka je, že elektřina musí být spotřebována ve stejný čas, respektive v patnáctiminutovém časovém slotu, kdy se vyrobí a pošle do sítě.
To se musejí nějak propojit kabeláží nebo si zařídit bateriové úložiště?
Ne, je to velice jednoduché. Sdílení se děje virtuálně, dohodou a zaúčtováním, odběr se koná normálně z distribuční sítě. Prostě jednou měsíčně vyúčtování zohlední, kdo v daném společenství poskytoval a kdo čerpal. Ten první dostane zaplaceno, ten druhý ušetří oproti běžnému tarifu.
Aby mohl účastník ve společenství aktivně fungovat, musí si jen místo klasického elektroměru instalovat ten s průběhovým měřením. Ve zkratce je postup takový, že se stanete členem společenství, požádáte distributora o výměnu elektroměru, registrujete se na OTE a můžete začít.
Pomyslný pan Dvořák na svých přebytcích z výroby ještě vydělal...
Přesně tak. A náš pan Dvořák to může udělat i tak, že si nasdílí energii z rodinného domu například na svoji chatu nebo do domu rodičů. Energetická komunita může vzniknout na úrovni rodiny, ulice, obce nebo třeba bytového družstva.
Model ale vyžaduje, aby někdo vyráběl – jenomže ne vždy se dají osadit solární panely, ne?
Právě od toho je princip společenství, komunity, dá dohromady ty, kdo vyrábějí a kdo chtějí kupovat. Jako bonus to vedle úspor posiluje i sousedské, potažmo mezilidské vztahy.
Vaše firma existuje od roku 2020, za tu dobu už jste s českým zákaznickým prostředím nasbírali zkušenosti. Jak si stojí zdejší spotřebitelé? Umění těžit z výhod, co novinky v energetické legislativě přinášejí?
Za poslední roky vidíme, že se spotřebitelé v orientaci na energetickém trhu posunuli. Určitým prvotním impulsem ve změně chování zákazníků byl krach dodavatelů energií v roce 2021 a následná energetická krize, kdy se významně zvýšily ceny elektřiny a plynu, a pro koncového zákazníka tak dnes právě tyto výdaje představují větší část domácího rozpočtu.
S tím souvisí, že se lidé víc zajímají zejména o online srovnání dostupných nabídek dodavatelů. Chtějí si zkontrolovat, zda mají vše správně nastaveno. Jednoduchou změnou dodavatele energií se podle našich dat loni ušetřilo v průměru sedm tisíc korun ročně. A to se bavíme skutečně o průměru, o středové hodnotě, protože máme případy, kdy klient uspořil desítky tisíc.
Pro běžné spotřebitele je těžké se v nabídkách vyznat. Často nerozumějí složení ceny, zapomínají připočíst paušál nebo DPH, odrazuje je třeba i špatná zkušenost s energošmejdy.
Máte pravdu a my v encall to všechno velmi dobře vnímáme a chápeme. Proto jsem ostatně firmu vybudoval, proto jsem ji vystavěl na férové komunikaci, jasném vysvětlování a vysoké znalosti trhu. My jdeme nad standardní rámec, kdy vám někdo vyhledá tarify, ať si je srovnáte.
Provedeme srovnání přesně zacílené na konkrétní spotřebu dané firmy nebo domácnosti, nastíníme všechny možnosti. Naše služba je především dlouhodobá, nejde o jednorázovou změnu dodavatele, jsme klientovi stále k dispozici. Hlídáme pro něj výročí smluv, vždy se snažíme zajistit tu nejlepší nabídku, kdykoliv se na nás může obrátit s čímkoliv, co souvisí s energiemi v jeho domácnosti nebo firmě.
Když jste to zmínil, jak a kam se tedy trh aktuálně vyvíjí?
Dodavatelé nakupují vždycky dopředu, takže výkyvy se – v dobrém i špatném – projevují se zpožděním. Aktuálně lze říci, že trh s energiemi je stabilizovaný. Podařilo se nahradit důležitý zdroj plynu z Ruska a přejít na jiné kanály a distribuční cesty. Nicméně budoucí vývoj cen se velmi těžko predikuje, neznámých proměnných je mnoho.
V dalších letech energii zdraží emisní povolenky, klimatické cíle Evropy je modelují přísněji. Vyžaduje to aktivnější přístup od zákazníků. Přestože emisní povolenky budou platit plošně pro všechny klienty, domácnosti mohou stále změnit dodavatele a levnější cenou za plyn částečně nebo úplně náklady na povolenky vykompenzovat. Na trhu s elektřinou se zase díky legislativním a technologickým novinkám zvyšuje možnost klientů, aby si sami hlídali a řídili spotřebu.
Vyžaduje to chytrou domácnost? Různé drahé přístroje a aplikace?
Ty spíš ulehčují život a práci. Paní Dvořáková od našeho pana Dvořáka, který si instaloval na střechu fotovoltaiku, z dat chytrých měřičů vidí, že je výhodné zapnout myčku během dne, kdy funguje naplno fotovoltaika. Obdobně je to i s dalšími domácími přístroji-žrouty elektřiny, jako je pračka či sušička. Celkově tak lze ročně jednoduše ušetřit tisíce korun.
Samozřejmě pokud by měl pan Dvořák ještě chytrou domácnost a uměl například využívat spínání elektrokotle na ohřev vody během dne, kdy funguje fotovoltaika, a předehřál si tak vodu na večer, současně efektivně nabíjet baterie a energii z nich využíval během noci, stal by se tak skoro nezávislým na dodavateli elektřiny. Pokud by se ještě zapojil do sdílení elektřiny, tak se z pana Dvořáka stane skutečně velmi dobrý energetický hospodář.
Většina domácností ale zatím sama energii nevyrábí. Co oni?
Pro ně vyjde stále nejlépe vybrat si vhodného dodavatele a ideální tarif, který zohledňuje skutečnou spotřebu klienta. Pokud má domácnost rovněž nastavený dvoutarif, to znamená „denní a noční proud“, je vhodné spotřebiče spouštět mimo špičku odběru, a využít tak levnější noční proud.
Je to všechno zajímavé, ale taky je to spousta informací, člověk se v tom lehko ztratí. Na co si dát pozor a na co se soustředit?
Pokud si lidé vybírají dodavatele, měli by se ve smlouvách zaměřit na několik věcí a mít jistotu v tom, co a za jakých podmínek uzavírají. Pokud uzavírám smlouvu s fixovanou, garantovanou cenou, musím si pohlídat, zda mi tato garance platí již od podpisu smlouvy nebo až od data čerpání, a hlavně zda platí po celou dobu trvání smlouvy nebo jen částečně.
Fixace ceny je vhodná, pokud v budoucnu hrozí růst cen nebo jen chcete mít rozpočet pod kontrolou. Tržní neboli spotová cena se upravuje klidně každých patnáct minut podle aktuálního vývoje trhu. Vyplatí se, když nastane pokles, ale musíte počítat i s výkyvy směrem nahoru, v průběhu roku to mohou být ohromné rozdíly. Obecně lze aktuálně doporučit fixaci na dva roky.
Pro klienty, kteří se o energie aktivně zajímají a nemají napjatý rozpočet, mohou být zajímavé i měsíční nebo spotové ceny. Nicméně u spotových tarifů je třeba počítat s tím, že koncový zákazník dopředu neví, za jakých podmínek bude energie odebírat. Samozřejmě je potřeba si ohlídat i to, kolik zaplatím za svou spotřebu celkem – i nízkou cenu samotné elektřiny nebo plynu může výrazně zdražit vyšší měsíční poplatek.
Padla věta o energošmejdech: nejsou už hudbou minulosti? Po vší medializaci a skandálech.
Je pravda, že se řeší vzrůstající počet stížností na energošmejdy. Jsou to zejména „terénní prodejci“, kteří klepou na dveře domácností, ale i obcí. Je pro ně charakteristické, že jejich ústní sliby se výrazně liší od toho, co zákazníkům dávají podepsat. V některých případech pak klienti platí zbytečné poplatky jim či sankce obchodníkům.
Každý, kdo zprostředkovává klientům změnu dodavatele, musí být registrován u ERÚ. Pokud se vám nedaří konkrétní osobu v registru dohledat nebo si nejste jistí, raději zvolte ověřenou renomovanou společnost, která vám poskytne kompletní servis. Měli byste mít k dispozici smlouvu, všeobecné obchodní podmínky i ceník – a samozřejmě dostatek času na rozmyšlenou.
Jakmile na vás kdokoli vyvíjí nátlak na rychlý podpis nebo vám neposkytne dokumenty, zbystřete. Pokud zprostředkovatel spolupracuje s více dodavateli, standardem je i přehledné srovnání.
Častou kličkou energošmejdů je nastavení nízkých měsíčních záloh. Klient v domnění, že nyní bude platit za elektřinu nebo plyn opravdu jen tolik, s radostí podepisuje – výše záloh ale nemá s výhodností ceny mnoho společného, a o to nepříjemnější pak může být výsledný nedoplatek.
Chtějte tedy vidět kalkulaci roční ceny podle své aktuální spotřeby spolu se všemi poplatky i cenou za distribuci – právě ta se může meziročně měnit. Pokud dojde z nějakého důvodu k nedoplatku, budete přesně vědět proč. V neposlední řadě: pokud se k nabídce pojí nějaký bonus, vždy se předem informujte, jaké přesně podmínky je třeba splnit pro jeho získání a jakým způsobem vám bude bonus vyplacen.