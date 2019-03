Poznáte, že náš steak není jako ze supermarketu, říká šéf online obchodu

Konkurenční online obchod Košík spustil nedávno prodej části sortimentu bez obalu. Jdete taky tímto směrem?

Obecně řečeno, redukce počtu obalů se mně líbí. (Jde a ukazuje papírovou bedýnku, která leží v kanceláři za židlí.) Díváme se na různé modely, aby nepřijelo velké množství tašek, nebo abychom do nich mohli poskládat zeleninu a nebyla v deseti sáčkách.

Jak jste daleko s těmi bedýnkami?

Musíme to otestovat. Když vám kurýr doveze dvě, hůře se nesou. Má to dopady, které nejsou úplně zjevné. Ve skladu nám vždy čeká na odjezd několik set zákazníků, několik tisíc tašek. Najednou by to bylo několik tisíc bedýnek. A kam je dáme? To jsou takové praktické věci. Do měsíce budeme mít představu o řešení, pak to budeme implementovat a do prázdnin to bude všude.

Nezpomalí to rozvoz? Jak bude kurýr nosit více bedýnek? Na sobě?

To je jedno z řešení, dávat je na sebe. Ale máme i další možnosti, tak uvidíme. Testujeme toho více. Mě strašně štve, když přijede hodně sáčků. Ale do té firmy musíte změnu dostat. Zákazníci mají často představu, že přijde šéf, takhle luskne prstem, a vše se stane. Ale přesvědčit lidi ve firmě a pak to ještě udělat, a to v situaci, kdy vaše společnost 24 hodin a sedm dní v týdnu něco chrlí? To není ani tak otázka vize, jako spíše schopnosti to udělat.

Papírové tašky se sice recyklují, ale problém je, že jsou hlavně na jedno použití.

Je to tak, používáme je pak jako tříděný odpad. Lidé říkají – my bychom chtěli látkové tašky. Fajn, ale my se musíme ptát: koupíš si ji pokaždé, nebo ji mám odvézt a vyprat? Zaplatíš to? Navíc musíme splňovat nějaké hygienické normy. Řešíme třeba krabice, které by měly nějakou vložku, která by se oddělila a krabice by zůstala. Zároveň nechceme, aby lidi měli doma kupu plastu. Nechcete mít doma v předsíni tři bedny.

Takže ty bedýnky by byly znovupoužitelné?

Právě s tou vložkou, papírovou. Ta by se vždy vyndala a vyhodila. Když dáte potraviny do krabice bez vložky, tak už ji musíte vyhodit. Je to paradoxní v mnoha případech – třeba kdyby v ní byly jogurty, které jsou balené. Ale předpisy být musejí.

Co prodej bez obalu, jako začal Košík, řešíte to?

Vím, jak ty věci ve skladech fungují. Je to sklad, ne úplně hygienické prostředí. Věřím, že 99 procent toho, co se do sáčku přesypává, je OK. Ale u jednoho procenta si nemohu být jistý. My bychom to chtěli, ale musíme to vymyslet fakt dobře, aby to bylo stoprocentní. Jako naše pekárna, která je úplně odizolována od zbytku. Až takové řešení budeme mít, pak budeme možná něco někam přesypávat. A jsou i jiné kategorie, kde lze začít.

Jaké třeba?

Jde o prací prášky, jary, mýdla, kde jsou plasty problém. Na tyto kategorie se chceme zaměřit. Protože nevím, co na kilu rýže ušetřím na obalu. Ale až se budou dělat prací prášky, kde je krabice z plastu, držák, tam je úspora pro životní prostředí.

Ale muselo by to být vratné, aby to mělo smysl.

A s tím právě počítáme. Buď to jde dělat jako PR – budu nabízet nějaké řešení a sypat čočku do papíru, což nic neušetří – nebo to budu dělat fakt dobře, bude to chvilku trvat a bude to mít reálný dopad. Já dělám rád reálné věci. U nás spíše uvidíte tyhle kategorie než rýži. Navíc hygienicky jsou taky méně rizikové.

Tento týden jste také zveřejnili, že chcete dále zkracovat cestu ovoce, zeleniny či masa k zákazníkovi. Mluvila jsem s oběma stranami. Pěstitelé říkají, že se výpěstky kazí na prodejně, a obchodníci, že k nim zboží nedojede v žádoucí kvalitě. Jak to vidíte vy?

Ovoce a zelenina se bude vždy kazit, ale zachování teplotního řetězce to minimalizuje. Naše zkušenosti se závozem jsou velmi dobré, ale zboží je třeba přebrat. Házet to na pěstitele je alibistické. Pěstitel do toho dává tělo a duši a řetězce by zboží ani nepřijaly, kdyby bylo ošklivé. Mají přísné standardy. Ovoce i zelenina jezdí ve velmi dobré kvalitě, zvláště u menších dodavatelů je vidět péče. U prostředníků, kteří kupují obrovská množství pro řetězce, už může být kvalita horší.

Podaří se vám v očích zákazníků odlišit? Všichni dnes mají čerstvé zboží a nic jiného neprodávají.

Je to tak, ale já tomu věřím, protože když si uděláte steak z našeho dobrého masa a běžného supermarketového, tak to chuťově poznáte. Je těžké se odlišit. Lidi tomu nemusejí věřit, ale my jim to budeme dokazovat. Velký vliv na čerstvost má správné skladování a převážení potravin v chladu, poté rychlá obrátka potravin. A to všechno dokážeme provést velice rychle.

Cestu zeleniny ze zahraničí asi moc nezkrátíte, ale snažíte se selektovat nabídku, třeba rajčata, která dozrávají někde jinde, vůbec nevoní?

Já bych je v ideálním světě neprodával. Problém českého klimatu je, že ne vše se dá pěstovat celý rok. Ale třeba u rajčat už jsou tady šikovní kluci z „Čerstvě utrženo“ a rajčata po celý rok pěstují. Mají svou cenu, ale jsou chutná a nejela přes půl světa. Zákazník má volbu. Postupně bude přibývat českých věcí, které lze pěstovat i v zimě v nějakých sklenících. A když už máme prodávat něco ze zahraničí, necháme si záležet na tom, aby to chutnalo.

I mezi zeleninou ze zahraničí jsou rozdíly.

Jsou, ale my musíme najít optimum mezi tím, za co je zákazník ochoten zaplatit a chutí. Mezi nimi je nepřímá úměra. Pro běžné zákazníky, kterým je to jedno, budeme nabízet omezený sortiment. To nejlepší z dané cenové kategorie to samozřejmě bude, ale za pět set tisíc lze těžko chtít Rolls Royce. Ale edukace probíhá. Je to otázka času, kdy i u masa budou zákazníci vyžadovat kvalitu. A je vidět, že se tomu začínají přizpůsobovat i řetězce.

U vašich zákazníků vidíte, že jdou více po kvalitě?

Když chce někdo standardní průměrný sortiment, bude dál chodit do supermarketu, protože mu tam nic nevadí. Kdo chce něco navíc, tak už pro něj začínáme být zajímaví. Věřím, že by člověk měl podporovat svůj region, Česko. Proč vozit krávu z Argentiny, to je nesmysl, když tu máme kvalitní plemena, dost trávy a dobré řezníky. Když nebudeme podporovat prostředí, ve kterém žijeme, tak na to dříve nebo později dojedeme. A zvlášť dovoz potravin je strašně nákladný.

Na běžného zákazníka musíte cílit více už teď. Rychle rostete, už nemáte jen prémiové zákazníky a potřebujete další.

Nyní máme přes 250 tisíc pravidelných zákazníků. Ve finále budou slyšet i na kvalitní maso. Řetězce nejsou hloupé, nedělají to špatně. Ale všechno má své limity. Zavézt 400 poboček najednou nejde, nebo je to velice neefektivní. Bez skladu mezi tím to nezvládnete. My můžeme nafouknout sklad a nemáme mnoho set poboček, v tom řetězce porážíme. Zákazník si však musí dvě hodiny počkat.

Budete rozvoz zase zrychlovat? Nejdříve byl 1,5 hodiny, pak 2 hodiny...

Měli jsme to nastavené „za dvě hodiny“, teď jsme to přenastavili „do dvou hodin“, čím rychleji tam kurýr je, tím lépe. Třeba ke mně domů jezdí v průměru za hodinu a myslím 11 minut. Kdo bydlí v Dejvicích, má nákup doma i za 40 minut. Určitě budeme ještě zrychlovat. Řešíme třeba více lokalit v Praze, ze kterých bychom mohli zavážet. Tím pádem i tu druhou půlku Prahy, co je pomalejší – tedy daleko od Dejvic – zrychlit. A zároveň to roztáhnout do středních Čech na té druhé straně.

Loni jste narostli v tržbách o skoro 60 procent na 2,5 miliardy a letos je plán dvojnásobek?

Přes čtyři to bude, čtyři až pět miliard.

To máte tak velký nárůst zákazníků?

Spíše provozní kapacity. My jsme vlastně nikdy nebyli limitovaní zájmem zákazníků, ale tím, kolik z toho skladu dovedeme vytlačit. Děláme si to sami, máme vlastní auta, vlastní sklady, pořád ještě se učíme. A letos doufáme, že nás to zrychlí. Zatím to tak vypadá.

Nedávno jste také vydali dluhopisy za 777 miliónů korun. Ty jste zčásti použil na navýšení vašeho podílu v Rohlíku na 75 procent. A zbytek na expanzi do Maďarska?

Expanzi jsme asi schopni zaplatit ze zisku. Ten zbytek mám na investiční aktivity do zajímavých příležitostí třeba v prvovýrobě. Jeff Bezos teď investoval do Jihoameričanů, kteří dělají rostlinnou majonézu a produkují mléko. Z hlediska udržitelnosti života na této planetě je extrémně potřeba tyto aktivity podporovat a něco to stojí. Třeba v Rakousku se prodává druh mléka, jaký býval v době, než se krávy začaly šlechtit a mléko začalo mít trochu horší kvalitu.

V Čechách není chov, který by to dokázal. My ho zainvestujeme a náš zákazník bude moci ochutnat mléko, jaké bylo před sto lety, než se krávy začaly šlechtit na masovou produkci. Vracíme se zpět ke kořenům a stojí to peníze. To je vize se zbytkem těch dluhopisových peněz, vytvořit ekosystém.

Takže třeba u toho mléka to dáte do nějaké farmy a ta to bude dělat jinak?

Má třeba chov, ale nechová toto plemeno. Domluvíme se, rozšiř chov, tady máš finance, kup tohle plemeno, hezky se o něj starej a my koupíme mléko.

Máte i další akvizice v plánu?

Třeba technologické, zajímavé softwary na optimalizaci toho, co děláme. Ale hlavně v Česku chybí eko systém produkce, skoro všechno je ze zahraničí. Velmi málo chovatelů tady třeba nechá krávu dorůst, než ji dají řezníkovi. Je to hodně krmiva, času, práce a nikdo jim to nezaplatí. Není nikdo, kdo by takové hovězí prodával. Řetězce ho nechtěly. Nikdo by ho nezaplatil a zkazilo by se. Díky Rohlíku takové maso někdo chce, začíná se to otáčet. Věříme, že časem tento typ produkce začnou podporovat i řetězce.

Proč vlastně chcete s Rohlíkem tak rychle expandovat a jít do Maďarska? Každý eshop, jakmile trochu vyroste, hned zamíří do Maďarska, Rumunska...

Je to příležitost. Mám třeba zkušenost s Dámejídlo. Byli jsme první země v Evropě, která si pořídila vozový park. Chodil jsem za kolegy akcionáři, že si musíme pořídit vlastní auta. Říkal jsem jim, že pizzerie, co tu jsou, poskytují špatný servis. Lidé nechtějí na pizzu čekat dvě hodiny. A nikdo to nedělal, byl rok 2012. V roce 2014 už to byl na Západě obrovský hit a vozový park měli všichni.