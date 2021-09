Kryptoměna jako odměna za častá létání? FlyCoin chce změnit věrnostní programy

Pasažéři některých aerolinií se mohou možná brzy dočkat nového způsobu poděkování za svou věrnost. Firma FlyCoin, jež se věnuje finančním technologiím, se pokouší pozměnit tradiční věrnostní programy leteckých společností. Zákazníky chce nově odměňovat prostřednictvím tokenů, které budou mít pasažéři následně možnost vyměnit za americké dolary, bitcoin nebo třeba lety zdarma. Informoval o tom portál Insider.

V dnešní době jsou významní klienti leteckých společností napříč celý světem nejčastěji odměňováni pomocí bodů a extra mil. Takoví pasažéři mají leckdy prominuté i poplatky za některé služby, které aerolinie nabízí. Díky novince společnosti FlyCoin se to však brzy může změnit. Za častý nákup letenek by mohli zákazníci dostávat tokeny.

Generální ředitel firmy FlyCoin říká, že tokeny by byli pro pasažéry výhodné. Dnešní odměny, které zákazníci dostávají, mají totiž ve většině případů stanovené datum, do kdy mohou body či jinou formu odměny pasažéři u aerolinií uplatnit. U kryptoměn žádné takové expirační datum není.

„Jde v podstatě o peníze, i když ne skutečné. Tokeny od naší společnosti budou spojeny s tím, že pasažér zůstane v interním systému dané aerolinie,“ uvedl pro portál Insider Lenny Moon, který je generálním ředitelem společnosti FlyCoin.

Letecké společnosti Ravn Alaska a Northern Pacific Airways jsou prvními aeroliniemi na světě, které svou účast v novém způsobu odměňování přislíbily.

Startup Ravn Alska má v úmyslu propojit USA s asijskými státy skrz letiště Anchorange na Aljašce. Společnost Northern Pacific pak zejména chce z letiště v Anchorage vybudovat transkontinentální centrum, své lety ale zahájí až v roce 2022.

Lenny Moon z FlyCoinu se s mezinárodním letištěm Ted Stevens v Anchorage vyjednat, aby jejich tokeny na tamějších letištních terminálech přijímaly. Generální ředitel firmy rovněž doufá, že se jejich tokeny budou v budoucnu dát uplatnit i v restauracích, hotelech nebo cestovních kancelářích. Časem chce mířit i do Spojených států, a to třeba na letiště v Los Angeles nebo v New Yorku. Jasnou časovou osu pro tokenizaci však zatím stanovenou nemá.