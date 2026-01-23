TikTok uzavřel dohodu s USA. Vyhnul se tak hrozícímu zákazu v zemi

Autor: ,
  9:52
Čínský vlastník sociální sítě TikTok, společnost ByteDance dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s většinovým podílem amerických investorů, aby se vyhnula zákazu TikToku v USA. Dohodu uvítal americký prezident Donald Trump, který poděkoval svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi za to, že dohodu schválil.

Sociální síť TikTok obnovuje ve Spojených státech činnost. | foto: Profimedia.cz

Agentura Reuters označila dohodu za milník po letech bojů, které začaly v srpnu 2020, kdy se prezident Donald Trump poprvé neúspěšně pokusil aplikaci zakázat kvůli obavám o národní bezpečnos. Poznamenala, že aplikaci pro krátká videa používá více než 200 milionů Američanů, tedy více než polovina obyvatel Spojených států.

„Společnost TikTok USDS Joint Venture LLC zabezpečí data, aplikace a algoritmy amerických uživatelů prostřednictvím opatření na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti,“ uvedla společnost.

Dohoda stanoví, že američtí a globální investoři, včetně technologické společnosti Oracle, soukromé investiční skupiny Silver Lake a společnosti MGX se sídlem v Abú Zabí, budou mít v novém společném podniku podíl 80,1 procenta, zatímco ByteDance si ponechá 19,9 procenta.

Ujednání o prodeji svých amerických aktivit společnému podniku řízenému americkými investory podepsala čínská sociální síť TikTok loni v prosinci, informoval server Axios s odvoláním na interní memorandum, které rozeslal generální ředitel TikToku Shou Zi Chew. TikTok podepsal ujednání o založení společného podniku kontrolovaného Američany, aby se vyhnul zákazu působení ve Spojených státech.

Konec dlouhé války?

Prodej amerických operací sociální sítě TikTok bude završením dlouhodobé snahy americké administrativy zmírnit obavy o národní bezpečnost. Americké úřady byly přesvědčeny, že prostřednictvím TikToku může Peking shromažďovat citlivé informace o amerických občanech, šířit mezi nimi čínskou propagandu či získat přístup k aplikacím v mobilních telefonech i jiných zařízeních.

Prezident Trump podepsal příkaz o plánu na prodej TikToku za 14 miliard dolarů

Prezident Donald Trump v září podepsal exekutivní příkaz, podle něhož prodej amerických operací sociální sítě TikTok americkým investorům splní bezpečnostní požadavky zákona z roku 2024. Ten podepsal Trumpův předchůdce v úřadu Joe Biden; podle tohoto zákona měla společnost ByteDance prodat aktiva TikToku americké společnosti, jinak jí hrozil zákaz činnosti ve Spojených státech. Trump ale po svém návratu do Bílého domu platnost zákona několikrát odložil ve snaze nezhoršit vztahy s Pekingem.

„Jsem moc rád, že jsem pomohl zachránit TikTok!“ napsal nyní na své sociální síti Truth Social prezident Trump, podle kterého TikTok nyní bude vlastnit skupina velkých amerických vlastenců a investorů, největší na světě. „Rád bych také poděkoval čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi za spolupráci s námi a za to, že dohodu nakonec schválil. Mohl jít i jinou cestou, ale neudělal to, a jeho rozhodnutí si vážíme,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...

Společnost CSG vstoupila na burzu v Amsterdamu. Její akcie mohutně posilují

Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pátek vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterdamu. Její akcie v úvodu vykazují růst přibližně o 30 procent nad 32 eur za...

23. ledna 2026  9:55

TikTok uzavřel dohodu s USA. Vyhnul se tak hrozícímu zákazu v zemi

Sociální síť TikTok obnovuje ve Spojených státech činnost.

Čínský vlastník sociální sítě TikTok, společnost ByteDance dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s většinovým podílem amerických investorů, aby se vyhnula zákazu TikToku...

23. ledna 2026  9:52

Ani loňský rok dlouhodobému propadu gastra nepomohl. Profitují kavárny

Ilustrační snímek

Rok 2025 potvrdil proměnu českého gastra. Celý sektor sice meziročně vzrostl jen o dvě procenta, výrazně se ale dařilo kavárnám s devítiprocentním růstem tržeb a prémiovým restauracím se sedmi...

23. ledna 2026

Vstup CSG na burzu? Stane se globálním lídrem trhu se zbraněmi, tvrdí experti

Premium
Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...

Na amsterdamskou burzu Euronext v pátek vstupuje jedna z nejvýraznějších českých společností posledních let, zbrojařsko-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) vlastněná Michalem Strnadem. Jde...

23. ledna 2026

Francouzská firma Lactalis stahuje z trhu v několika zemích kojenecké mléko

Detail kabelky ve tvaru kojenecké lahvičky na mléko od značky Moschino. (10....

Francouzská skupina Lactalis preventivně stahuje z trhu v 18 zemích šarže kojeneckého mléka kvůli nálezu toxinů. Přestože původní zprávy agentury Reuters zahrnovaly i Českou republiku, tuzemská...

22. ledna 2026  20:15

Rusko shání peníze. Zabavuje majetek, o který ale v dražbách není zájem

Moskevské letiště Domodědovo

Ruské rozpočty nejsou v posledních letech v ideální kondici. I proto jsou nyní důležitější než kdy dřív dražby zabaveného majetku, které mají generovat příjmy do státní kasy. Neúspěšná aukce jednoho...

22. ledna 2026

Labouristé vyhnali bohaté z Londýna. A s nimi odjela i jejich luxusní auta

bugatti lamborghini londýn ulice bohatí auta superauta

Život v Londýně se pod taktovkou labouristické vlády mění před očima. Kabinet současného britského premiéra Keira Starmera totiž svými daňový reformami vyhnal ze země tisíce milionářů. S nimi však...

22. ledna 2026

Bez miliard do nových zdrojů energie a do sítí to nepůjde, shodují se experti

Konference POWER SHIFT - cest k odolné a bezpečné energetice (22. ledna 2026)

Česko má pět až sedm let na to, aby efektivně nahradilo uhelné zdroje a vybudovalo stabilní a také předvídatelné prostředí pro investice v řádu stovek miliard korun, shodli se účastníci energetické...

22. ledna 2026  16:05

Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...

22. ledna 2026  14:35

Holmesová píše Trumpovi. Podvodnice z Theranosu žádá o předčasné propuštění

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Zakladatelka společnosti Theranos Elizabeth Holmesová požádala prezidenta USA Donalda Trumpa o předčasné propuštění z vězení. Vyplývá to ze žádosti o zmírnění trestu, kterou její právníci podali...

22. ledna 2026  12:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na důchod se Češi připravují investováním. DIP má skoro čtvrt milionu z nich

ilustrační snímek

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva roky peníze 219 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

22. ledna 2026  11:46

Skupina AGEL obhájila titul Top Employer, patří mezi špičku v péči o zaměstnance

HR ředitelka společnosti AGEL Lucie Štěpánková Rozbořilová s oceněním

Zdravotnická skupina AGEL získala pro rok 2026 mezinárodní certifikaci Top Employers Institute. Ocenění skupinu řadí mezi špičku zaměstnavatelů nejen v českém zdravotnictví, ale i v celoevropském...

22. ledna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.