Thajskem otřásá skandál. Dědic pivní firmy obvinil bratra ze sexuálního zneužívání

Jan Dvořák
  17:00
Thajsko prožívá asi nejsledovanější rodinný skandál posledních let. Obvinění ze sexuálního zneužívání, které vznesl dědic pivního impéria Singha proti svému staršímu bratrovi, vystavilo jednu z nejbohatších tamních rodin nezvyklé pozornosti veřejnosti i médií. Thajská společnost je nyní šokovaná, protože není zvyklá na to, že by významné rodiny takové záležitosti ventilovaly na veřejnosti.
Singha je také silně exportní značka. Prodává se ve více než padesáti zemích a je běžně dostupná v asijských restauracích po celém světě. | foto: ČTK

Skandál vypukl minulý týden, kdy devětadvacetiletý Siranudh Scott známější jako „Psi“ – dědic čtvrté generace pivního a realitního impéria rodiny Bhirombhakdiových – zveřejnil video, na kterém se se slzami v očích svěřil, že ho ve věku od 12 do 24 let v rodinných sídlech zneužíval vlastní bratr Sunit.

Zároveň obvinil svou rodinu, že všichni o tomto zneužívání věděli, ale celou věc opakovaně zametali pod koberec. „Všichni v mé rodině o tom vědí, proto již nechci nadále zůstat v rodině, která si mě neváží a nemá pro mě žádné porozumění,“ uvedl Siranudh. Na Facebooku jeho video okamžitě vyvolalo bouřlivou reakci a několik dní plnilo titulní stránky novin, informoval portál South China Morning Post.

Jeho bratr Sunit ovšem tato obvinění okamžitě popřel. Ve vlastním videu na sociálních sítích přiznal, že svého mladšího bratra sice šikanoval během cest domů z internátní školy ve Velké Británii, jakékoli sexuální zneužívání však kategoricky popřel. Označil taková tvrzení za odporná a hrozná.

Boonrawd Brewery, mateřská společnost značky Singha, však brzy poté vydala prohlášení, v němž odvolala Sunita ze všech funkcí v rámci koncernu.

„Vyjadřujeme nejhlubší lítost vůči Siranudhovi Scottovi nad tím, co se stalo,“ uvedl generální ředitel a zároveň příbuzný obou mužů Bhurit Bhirombhakdi na firemních webových stránkách. Společnost podle něj nyní spolupracuje s orgány vyšetřujícími tato obvinění. Pod tíhou závažnosti celé kauzy ze své funkce následně odstoupil.

„Aby byla zajištěna spravedlnost pro všechny strany, zároveň tímto odstupuji ze svých povinností jako zaměstnanec a vedoucí pracovník, dokud nebude záležitost objasněna a definitivně prokázána,“ informoval.

Informujte v mezích veřejného zájmu

O skandálech týkajících se elit thajská média informují jen zřídkakdy. Velké veřejné skandály mocných proto často vypadají jinak než třeba v Evropě nebo USA. Důvodem je jak silný vliv těchto kruhů, tak i přísné zákony. V Thajsku totiž stále existuje trestný čin pomluvy, při němž nejde jen o občanskoprávní žaloby na odškodnění. Člověk může často skončit i ve vězení.

Vedle toho v zemi existuje i nechvalně proslulý zákon o urážce monarchie, který patří mezi nejtvrdší na světě. Kritika nebo „urážka“ krále, královny či následníka trůnu může znamenat 3 až 15 let vězení za každý jednotlivý výrok.

Zatímco se sociálními sítěmi šířily spekulace o této kauze, která mnoho Thajců překvapila, vložily se do ní i regulační orgány. Úřady varovaly média, aby se ve svém zpravodajství držela v mezích veřejného zájmu.

„Zpravodajství by se mělo vyvarovat prezentace obsahu, který by mohl zhoršit utrpení, vyvolat sociální stigmatizaci nebo negativně ovlivnit duševní stav obětí a jejich rodin,“ uvedl regulátor. Od mediálních profesionálů a příslušných stran se podle úřadu vyžaduje, aby zajistili, že veškeré zpravodajství a prezentace obsahu budou v souladu s profesními standardy, mediální etikou a platnými zákony.

Singha – nápoj elit

Rodina Bhirombhakdiových, jejímiž členy jsou jak oba zmínění bratři, tak i odstoupivší manažer, je momentálně podle časopisu Forbes na 15. místě žebříčku nejbohatších rodin Thajska. Jejich čisté jmění se odhaduje na přibližně 1,75 miliardy dolarů (36 miliard Kč). Kromě piva Singha se skupina zabývá také výrobou potravin, provozováním hotelů, energetikou a nemovitostmi.

Singha je nejstarší a jedna z nejikoničtějších pivních značek v Thajsku, jež vznikla již v roce 1933. Jde o první komerčně vyráběné thajské pivo, značka se rychle stala symbolem domácího prémiového alkoholu. Firma dlouhodobě dominuje thajskému pivnímu trhu, kromě piva vyrábí i sodovky, balenou vodu a energetické nápoje, vlastní zemědělské a logistické firmy, investuje do sportu, motorsportu a nemovitostí.

Singha je také silně exportní značka. Prodává se ve více než padesáti zemích světa a je běžně dostupná v asijských restauracích po celém světě. V Thajsku má podobné postavení, jako mají v jiných zemích dlouhodobé národní pivní ikony typu Heineken nebo Pilsner Urquell.

