Tesla mění kurs. Místo některých modelů elektroaut bude vyrábět roboty

Autor:
  18:00
Automobilka Tesla se v posledních měsících potýká s propadem prodejů nových elektromobilů a rostoucí konkurencí zejména z Asie. Možná i proto její šéf Elon Musk chystá změny a počítá s výraznější produkcí humanoidních robotů Optimus v šesti továrnách po celém světě. Ukončit by se naopak měla výroba oblíbených modelů Tesly S a X.
Tesla Optimus

Tesla Optimus | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Od 22. června 2012, kdy si prvních deset zákazníků převzalo své vozy v továrně...
I když výroba Tesly Model S v roce 2026 končí ve prospěch robotiky a autonomie,...
Řez Modelem S ukazuje jeho celkovou promyšlenost. Má i prostorný frunk v přídi.
Od 22. června 2012, kdy si prvních deset zákazníků převzalo své vozy v továrně...
39 fotografií

Tesla hodlá v dalších měsících a letech výrazně zainvestovat i do přestavby výrobních linek. Celkem by značka měla v roce 2026 tímto směrem vydat více než 20 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 440 miliard korun. Musk chce, aby jeho do budoucna více vyráběla i baterie, píše agentura Bloomberg.

„Pracujeme na obrovských investicích,“ uvedl pro zahraniční média miliardář Musk, a to ještě před oficiálním zveřejněním hospodářských výsledků, které překonaly očekávání trhu.

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Výrobu Modelu S a Modelu X začne Tesla utlumovat už v příštím kvartále. Mimo jiné proto, že proti Modelu 3 a Modelu Y se prodávají v mnohem méně, než by Musk chtěl. Celkem Tesla v roce 2025 dodala svým zákazníkům meziročně o 9 procent nových aut méně. Ve čtvrtém čtvrtletí byl tento propad dokonce šestnáctiprocentní a šlo o největší pokles v dosavadní historii automobilky.

Auta nahradí humanoidní roboti

Aby se tento cíl podařilo splnit, plánuje Tesla kompletně přestavět svou továrnu na výrobu aut v Kalifornii. Už za několik měsíců by tak místo elektroaut mohla Tesla v této továrně produkovat pouze roboty. S výraznou produkcí se však počítá i v dalších závodech Tesly po celém světě.

Ohlášené Muskovy plány rovněž naznačují, že miliardář chce do budoucna své jednotlivé firmy více propojovat. Patrné to je i z poměrně překvapivé dohody o investici Tesly ve výši zhruba 2 miliard amerických dolarů (asi 44 miliard korun) do Muskovy ztrátové firmy xAI, která se zaměřuje na vývoj umělé inteligence.

Velká očekávání a větší zklamání. Robotaxi od Tesly v Austinu neboduje

Tesla zároveň společnosti xAI dlouhodobě dodává velkokapacitní bateriová úložiště Megapack. Chatbot Grok je pak integrován do některých elektroaut. Agentura Bloomberg zároveň informovala o tom, že do budoucna by umělá inteligence vyvinutá ve společnosti xAI měla pohánět i roboty Optimus.

Tesla chce vyrábět i vlastní polovodiče

Tesla rovněž zvažuje vybudování vlastního závodu na výrobu polovodičů. Tímto způsobem si nejspíš chce více pomoci i v oblasti autonomního řízení, kde má Musk pro další roky rovněž velké plány.

„U Tesly sledujeme zásadní změny. Výrobce elektroaut se výrazně přesouvá k produkci humanoidních robotů Optimus, energetice i robotaxi,“ tvrdí analytik Andrew Rocco ze společnosti Zacks Investment Research.

Ačkoliv akcie Tesly ještě před čtvrtečním zahájením obchodování posílily o 3 procenta, nakonec se jejich cena během jediného dne propadla ze 440 na 416 dolarů. Nejspíš i proto, že zisk značky mezičtvrtletně klesl o 50 centů na akcii. I přesto však byly ohlášené výsledky lepší než původní odhady. Firma tak přerušila sérii čtyř čtvrtletí, ve kterých ziskovost zaostala za očekáváním.

Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Musk již dlouho hovoří o tom, že Tesla se musí připravit na náročnější časy. Poptávka po elektrovozech slábne, a to i ve Spojených státech, kde Trumpova administrativa výrazně omezila dotační podporu. Tesla sice v letošním roce má uvést na trhu nový elektrický tahač Semi a zahájit i produkci dvoumístného Cybercabu, trh by však nejspíš čekal něco víc.

Tesla ale doplácí i na klesající příjmy z prodeje emisních kreditů jiným automobilkám. V posledním čtvrtém čtvrtletí roku 2025 šlo o meziroční pokles ve výši 22 procent, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...

Tesla mění kurs. Místo některých modelů elektroaut bude vyrábět roboty

Tesla Optimus

Automobilka Tesla se v posledních měsících potýká s propadem prodejů nových elektromobilů a rostoucí konkurencí zejména z Asie. Možná i proto její šéf Elon Musk chystá změny a počítá s výraznější...

30. ledna 2026

Lidé stáli na palubě a srkali šampaňské. Luxusní lodi v Antarktidě pomáhal ledoborec

Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star pomáhal luxusnímu plavidlu v...

Luxusní loď Scenic Eclipse II se na své plavbě po Antarktidě dostala do problémů. Poté, co dvanáctý den plavby uvázla v ledu a nebyla schopná pokračovat v cestě, kapitán musel požádat o pomoc loď...

30. ledna 2026

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

29. ledna 2026  13:24,  aktualizováno  30. 1. 14:36

Pepsi si v reklamě půjčila medvěda Coca-Coly. Znovu obnovuje rivalitu značek

pepsi reklama medvěd coca-cola

Bouřlivou reakci sociálních sítí právě budí nejnovější reklama značky Pepsi. Nejen proto, že je srovnávací a míří přímo na největšího konkurenta, Pepsi si navíc vypůjčila zvíře široce spojované s...

30. ledna 2026  13:29

Když vám dodavatel fotovoltaiky zmizí. ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Advertorial
ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Fotovoltaika v posledních letech zažila mimořádný rozmach. Zájem domácností o vlastní výrobu elektřiny výrazně vzrostl a s ním i počet firem, které se instalacím věnovaly. Rychlý boom ale přinesl i...

30. ledna 2026  12:01

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Vysíláme
Hosté pořadu Rozstřel jsou Lukáš Nádvorník, think-tank IDEA při CERGE-EI...

Nízké výnosy, vysoké poplatky a otázka, zda české penzijní spoření skutečně zaostává, nebo je jen obětí zavádějících srovnání. Rozstřel iDNES.cz přinesl vyhrocený duel mezi spoluautorem studie...

30. ledna 2026

Ekonomika loni vzrostla o 2,5 procenta, odhadují statistici. Pomohly domácnosti

ilustrační snímek

Statistici spočetli, že v posledním čtvrtletí loňského roku stoupl hrubý domácí produkt (HDP) mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta. V úhrnu za celý rok tak tuzemská ekonomika...

30. ledna 2026  9:13

ČEZ zlevnil až o desítky procent fixované ceny energií, ceny snížila i konkurence

Energetická skupina ČEZ

Energetická společnost ČEZ zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o 40 procent, ceny některých fixovaných tarifů...

30. ledna 2026  7:36

USA uvolnily sankce na venezuelský ropný průmysl, zároveň hrozí spojencům Kuby

Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek večer uvolnila část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu poté, co Caracas schválil reformu sektoru. Zároveň Trump pohrozil novými...

30. ledna 2026  6:40

Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Ilustrační snímek

Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v...

30. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mýdlo do lahve, čočku do sáčku. EU tlačí nákupy bez obalů, obchody mají pochyby

Premium
Obchodní řetězec Albert spustil ve své pobočce na Chodově prodej bezobalových...

Natočit si mycí prostředek do přinesené lahve nebo odsypat čočku do opakovaně použitelného sáčku by v českých obchodech mělo být už za pár let jednodušší než dosud. Evropské nařízení o obalech totiž...

30. ledna 2026

Solární krachy budou pokračovat i letos, menší dotace moc netáhnou

ilustrační snímek

Pro český fotovoltaický trh byl loňský rok ve znamení výrazného útlumu a pročišťování trhu. Hlavním důvodem poklesu zájmu o fotovoltaické elektrárny v Česku bylo snížení dotační podpory v kombinaci s...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.