Tesla hodlá v dalších měsících a letech výrazně zainvestovat i do přestavby výrobních linek. Celkem by značka měla v roce 2026 tímto směrem vydat více než 20 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 440 miliard korun. Musk chce, aby jeho do budoucna více vyráběla i baterie, píše agentura Bloomberg.
„Pracujeme na obrovských investicích,“ uvedl pro zahraniční média miliardář Musk, a to ještě před oficiálním zveřejněním hospodářských výsledků, které překonaly očekávání trhu.
Výrobu Modelu S a Modelu X začne Tesla utlumovat už v příštím kvartále. Mimo jiné proto, že proti Modelu 3 a Modelu Y se prodávají v mnohem méně, než by Musk chtěl. Celkem Tesla v roce 2025 dodala svým zákazníkům meziročně o 9 procent nových aut méně. Ve čtvrtém čtvrtletí byl tento propad dokonce šestnáctiprocentní a šlo o největší pokles v dosavadní historii automobilky.
Auta nahradí humanoidní roboti
Aby se tento cíl podařilo splnit, plánuje Tesla kompletně přestavět svou továrnu na výrobu aut v Kalifornii. Už za několik měsíců by tak místo elektroaut mohla Tesla v této továrně produkovat pouze roboty. S výraznou produkcí se však počítá i v dalších závodech Tesly po celém světě.
Ohlášené Muskovy plány rovněž naznačují, že miliardář chce do budoucna své jednotlivé firmy více propojovat. Patrné to je i z poměrně překvapivé dohody o investici Tesly ve výši zhruba 2 miliard amerických dolarů (asi 44 miliard korun) do Muskovy ztrátové firmy xAI, která se zaměřuje na vývoj umělé inteligence.
Tesla zároveň společnosti xAI dlouhodobě dodává velkokapacitní bateriová úložiště Megapack. Chatbot Grok je pak integrován do některých elektroaut. Agentura Bloomberg zároveň informovala o tom, že do budoucna by umělá inteligence vyvinutá ve společnosti xAI měla pohánět i roboty Optimus.
Tesla chce vyrábět i vlastní polovodiče
Tesla rovněž zvažuje vybudování vlastního závodu na výrobu polovodičů. Tímto způsobem si nejspíš chce více pomoci i v oblasti autonomního řízení, kde má Musk pro další roky rovněž velké plány.
„U Tesly sledujeme zásadní změny. Výrobce elektroaut se výrazně přesouvá k produkci humanoidních robotů Optimus, energetice i robotaxi,“ tvrdí analytik Andrew Rocco ze společnosti Zacks Investment Research.
Ačkoliv akcie Tesly ještě před čtvrtečním zahájením obchodování posílily o 3 procenta, nakonec se jejich cena během jediného dne propadla ze 440 na 416 dolarů. Nejspíš i proto, že zisk značky mezičtvrtletně klesl o 50 centů na akcii. I přesto však byly ohlášené výsledky lepší než původní odhady. Firma tak přerušila sérii čtyř čtvrtletí, ve kterých ziskovost zaostala za očekáváním.
Musk již dlouho hovoří o tom, že Tesla se musí připravit na náročnější časy. Poptávka po elektrovozech slábne, a to i ve Spojených státech, kde Trumpova administrativa výrazně omezila dotační podporu. Tesla sice v letošním roce má uvést na trhu nový elektrický tahač Semi a zahájit i produkci dvoumístného Cybercabu, trh by však nejspíš čekal něco víc.
Tesla ale doplácí i na klesající příjmy z prodeje emisních kreditů jiným automobilkám. V posledním čtvrtém čtvrtletí roku 2025 šlo o meziroční pokles ve výši 22 procent, uzavírá Bloomberg.