Ještě před pár lety byla Tesla symbolem elektromobility. Elonu Muskovi se povedlo vybudovat značku, kterou si mnozí řidiči zamilovali ať už kvůli propracovanému designu modelů, technologickému pokroku nebo fungujícímu marketingu. Nemalá část zákazníků si značku oblíbila i díky jejímu „otci“. To se ale za poslední dobu změnilo.
Americká realitní makléřka Tori Horowitzová si pořídila Model S od značky Tesla v roce 2021. Mimo jiné proto, že v podstatě každý svůj pracovní den tráví na silnici. Pravidelně jezdí z Los Angeles hlavně do města Ojai, které je vzdálené asi 130 kilometrů. Ačkoliv jí značka díky své svižnosti a intuitivnosti vyhovovala, v roce 2024 se rozhodla pro změnu.

Místo tesly si pořídila elektrické Audi, a to právě kvůli Elonu Muskovi. Podobných případů nejen ve Spojených státech je však mnoho. „Tesla by si vedla lépe, kdyby u řidičů nevyvolávala tak vyhrocené reakce,“ tvrdí analytik Anthony Salerno ze společnosti J.D. Power.

Brzda jménem Musk

Na počátku roku 2026 se ukazuje, že Musk může být tím, co Teslu brzdí. U mnoha zákazníků po celém světě totiž přišel o svou reputaci. Ať už kvůli jeho politickým názorům, náklonosti k republikánům, kontroverzním příspěvkům na sociální síti X či některým osobním kauzám, píše agentura Bloomberg.

Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější

Značka Tesla a osoba Elona Muska k sobě jednoduše patří. I proto nepřekvapí, že pokud se nějaký řidič s Muskem neztotožňuje, Teslu si do své garáže asi nezaparkuje. To potvrzuje i čím dál více průzkumů, které docházejí k tomu, že Musk pro Teslu může být možná tou největší slabinou.

To, že nejde pouze o dojem, potvrzují také reálná čísla. V roce 2025 klesly globální prodeje Tesly v meziročním srovnání o 9 procent. Propad nastal také na americkém trhu, kde šlo o sedmiprocentní meziroční pokles. Změna nastala hlavně v bohaté Kalifornii, která byla pro značku z pohledu prodejů vždy důležitá. Tam podíl nově registrovaných vozů poprvé za posledních několik let klesl pod hranici 10 procent.

Klesající zájem o elektromobily

Experti ale zároveň dodávají, že za propadem prodejů nestojí pouze Musk. Globální trh s elektromobily totiž obecně zpomaluje. Mimo jiné proto, že čím dál více zemí omezuje státní dotace na jejich pořízení. Končí i daňové úlevy a motoristé mají často obavy, že hodnota ojetých elektroaut rychle klesá. Řidiče od nákupů nových elektromobilů odrazuje i nedostatečná nabíjecí infrastruktura nebo rychlé zastarávání baterií.

Tesla mění kurs. Místo některých modelů elektroaut bude vyrábět roboty

I proto se mnozí řidiči od elektromobilů vracejí zpět k autům se spalovacími motory. Mezi ně se řadí také Christian Delise z Denveru, který se pro změnu rozhodl po 80 tisících najetých kilometrech. „Chyběl mi hmatatelný zážitek a zvuk motor,“ zdůvodňuje Delise změnu.

Tesla ale doplácí i na rostoucí konkurenci. Globální trh s elektromobily je totiž každým dnem hustější. Americká značka musí svádět náročné souboje hlavně s čínskými automobilkami, kterých je hned několik desítek. Týká se to ale i amerického trhu, kde je momentálně k dispozici již více než 100 modelů nových elektromobilů.

Tesle chybějí nové modely

To jsou všechno důvody, proč Teslu poměrně nedávno překonala čínská automobilka BYD v počtu prodaných nových elektromobilů na světě. Tesla ale musí řešit i tradiční automobilky, které jsou v segmentu elektromobility stále silnější. Jde třeba o značku Hyundai, jejíž elektrické modely u zákazníků bodují.

Tesla v Evropě testuje systém plně autonomního řízení, čeká na schválení

Značce ale neprospívá ani nedostatek nových modelů, a to zvlášť na čínském trhu, který se řadí mezi největší na světě. Automobilka tak jednoduše nemá čím zaujmout. Od uvedení Cybertrucku na trh v roce 2023 Tesla nepředstavila žádný nový model. Naopak oznámila, že ukončí výrobu Modelu S a Modelu X. Mnoho řidičů si ale stěžuje také na slabý zákaznický servis a výjimkou není ani kvalita zpracování.

Elon Musk si problémů všímá a možná i proto plánuje, že Tesla se z části začne více orientovat na robotiku. Velké naděje ale technologický vizionář vkládá také do autonomního řízení, a to zvlášť na americkém trhu, uzavírá Bloomberg.

