Americká realitní makléřka Tori Horowitzová si pořídila Model S od značky Tesla v roce 2021. Mimo jiné proto, že v podstatě každý svůj pracovní den tráví na silnici. Pravidelně jezdí z Los Angeles hlavně do města Ojai, které je vzdálené asi 130 kilometrů. Ačkoliv jí značka díky své svižnosti a intuitivnosti vyhovovala, v roce 2024 se rozhodla pro změnu.
Místo tesly si pořídila elektrické Audi, a to právě kvůli Elonu Muskovi. Podobných případů nejen ve Spojených státech je však mnoho. „Tesla by si vedla lépe, kdyby u řidičů nevyvolávala tak vyhrocené reakce,“ tvrdí analytik Anthony Salerno ze společnosti J.D. Power.
Brzda jménem Musk
Na počátku roku 2026 se ukazuje, že Musk může být tím, co Teslu brzdí. U mnoha zákazníků po celém světě totiž přišel o svou reputaci. Ať už kvůli jeho politickým názorům, náklonosti k republikánům, kontroverzním příspěvkům na sociální síti X či některým osobním kauzám, píše agentura Bloomberg.
Značka Tesla a osoba Elona Muska k sobě jednoduše patří. I proto nepřekvapí, že pokud se nějaký řidič s Muskem neztotožňuje, Teslu si do své garáže asi nezaparkuje. To potvrzuje i čím dál více průzkumů, které docházejí k tomu, že Musk pro Teslu může být možná tou největší slabinou.
To, že nejde pouze o dojem, potvrzují také reálná čísla. V roce 2025 klesly globální prodeje Tesly v meziročním srovnání o 9 procent. Propad nastal také na americkém trhu, kde šlo o sedmiprocentní meziroční pokles. Změna nastala hlavně v bohaté Kalifornii, která byla pro značku z pohledu prodejů vždy důležitá. Tam podíl nově registrovaných vozů poprvé za posledních několik let klesl pod hranici 10 procent.
Klesající zájem o elektromobily
Experti ale zároveň dodávají, že za propadem prodejů nestojí pouze Musk. Globální trh s elektromobily totiž obecně zpomaluje. Mimo jiné proto, že čím dál více zemí omezuje státní dotace na jejich pořízení. Končí i daňové úlevy a motoristé mají často obavy, že hodnota ojetých elektroaut rychle klesá. Řidiče od nákupů nových elektromobilů odrazuje i nedostatečná nabíjecí infrastruktura nebo rychlé zastarávání baterií.
I proto se mnozí řidiči od elektromobilů vracejí zpět k autům se spalovacími motory. Mezi ně se řadí také Christian Delise z Denveru, který se pro změnu rozhodl po 80 tisících najetých kilometrech. „Chyběl mi hmatatelný zážitek a zvuk motor,“ zdůvodňuje Delise změnu.
Tesla ale doplácí i na rostoucí konkurenci. Globální trh s elektromobily je totiž každým dnem hustější. Americká značka musí svádět náročné souboje hlavně s čínskými automobilkami, kterých je hned několik desítek. Týká se to ale i amerického trhu, kde je momentálně k dispozici již více než 100 modelů nových elektromobilů.
Tesle chybějí nové modely
To jsou všechno důvody, proč Teslu poměrně nedávno překonala čínská automobilka BYD v počtu prodaných nových elektromobilů na světě. Tesla ale musí řešit i tradiční automobilky, které jsou v segmentu elektromobility stále silnější. Jde třeba o značku Hyundai, jejíž elektrické modely u zákazníků bodují.
Značce ale neprospívá ani nedostatek nových modelů, a to zvlášť na čínském trhu, který se řadí mezi největší na světě. Automobilka tak jednoduše nemá čím zaujmout. Od uvedení Cybertrucku na trh v roce 2023 Tesla nepředstavila žádný nový model. Naopak oznámila, že ukončí výrobu Modelu S a Modelu X. Mnoho řidičů si ale stěžuje také na slabý zákaznický servis a výjimkou není ani kvalita zpracování.
Elon Musk si problémů všímá a možná i proto plánuje, že Tesla se z části začne více orientovat na robotiku. Velké naděje ale technologický vizionář vkládá také do autonomního řízení, a to zvlášť na americkém trhu, uzavírá Bloomberg.