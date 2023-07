U nás budí skepsi, na Ukrajině mu fandí. Český reaktor má stát u Černobylu

Smlouvu podepsala firma World ThermoExport, která projekt Teplator zaštiťuje, zástupkyně starosty města Slavutyč Natallia Švecová a Mychajlo Borysjuk ze společnosti Teploatom Service LLC, která bude mít výstavbu a provoz zařízení na Ukrajině na starosti.

Koncept českého projektu spočívá v tom, že „teplátory“ budou stát ve městech a zajišťovat pro ně dodávky tepla místo plynových či jiných fosilních elektráren. A právě Slavutyč je podle všech zúčastněných stran nejlepším možným místem, kde první výstavbu realizovat.

„Zásadním problémem jaderných reaktorů je, aby je přijalo okolí. Ve městě Slavutyč z velké části žijí lidé, kteří pracují v černobylské lokalitě. Nenajdete místo, kde by bylo více jaderných odborníků,“ uvádí autor projektu Radek Škoda z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT. Český projekt má být rovněž součástí platformy Severoukrajinského jaderného hubu, která ve Slavutyči právě vzniká.

Hlavní investor projektu Petr Pávek věří, že výstavba vyjde zhruba na deset miliard korun. Teplo by reaktory měly vyrábět jen za desetinu ceny, kterou dnes standardně platí tuzemské domácnosti. I kvůli těmto optimistickým výpočtům jsou k projektu skeptičtí čeští jaderní experti.

Problém s palivem

„Projekt kalkuluje s dost nízkou cenou zařízení i vzhledem k tomu, v jaké fázi rozpracovanosti teď je. To je nicméně pojítko všech malých modulárních reaktorů, že počítají s nějakou cenou reaktoru a vyrobené elektřiny, ale reálně ještě nemají dokončenou ani projekční činnost,“ uvádí odborník na reaktorovou fyziku Ondřej Novák, který působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT.

Co je teplátor? Malý modulární reaktor teplátor má využívat již ozářené jaderné palivo (nespálené až do dosažení regulačních a projektových limitů) z komerčních lehkovodních reaktorů. Měl by sloužit jako jaderný zdroj pro levné centrální vytápění, letos v létě zahájí licenční proces mimo Českou republiku.

Dodává, že v případě teplátorů je cena ještě významně nižší než u jiných projektů malých modulárních reaktorů, které se ve světě připravují. Například americká společnost NuScale počítá s tím, že jí konstrukce prvního reaktoru vyjde na 9,3 miliard dolarů, tedy na necelých 200 miliard korun.

„Nemají hotový ani základní projekt. Jejich odhady, kolik bude stát licenční proces a kolik bude stát dokončení případného základního projektu, jsou sci-fi,“ říká o Teplatoru předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Hlavním problémem je podle ní již ozářené palivo, které chce teplátor využívat. „S vyhořelým palivem se tak, jak oni popisují, nakládat nedá, nikdy se s tím nepočítalo,“ uvádí Drábová.

„Nikdo vám negarantuje, že palivo má na toto životnost. V reaktoru bylo tři až pět let, pak nějaký čas v bazénu, pak ve velkém suchém kontejneru. Když ho po dvaceti letech budete chtít dávat zase do reaktoru, nikdo vám nezaručí, že bude fyzicky bez problémů. Stěna paliva je jedna z důležitých bariér, která chrání životní prostředí a musí být v pořádku. Plus je tu otázka transportu. Představte si, že palivo budete převážet, někde ho umisťovat, manipulovat s ním. To je dost utopická vize,“ doplňuje Novák.

Jenže ukrajinští experti, s nimiž projekt Teplator spolupracuje, mají na věc jiný názor. Podle Borysjuka, který se podílel na likvidaci havárie jaderné elektrárny Černobyl a řídil výbor Nejvyšší rady Ukrajiny pro radiační bezpečnost a ekologii, není manipulace s vyhořelým palivem problém. „Můžeme využít palivo z dvou bloků Rovenské jaderné elektrárny. Podle našich hrubých propočtů by byla zásoba na zhruba 30 let provozu. Suroviny pro provoz teplátoru budeme mít dost,“ míní Borysjuk.

„Naše firma zajišťuje přepravu, skladování a manipulaci paliva ze všech bloků ukrajinských elektráren. Máme pro to veškeré potřebné technologie,“ dodává Volodomyr Mědincov, zástupce Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva samostatného podniku Atomremontservice.

Nejistota kvůli válce

Předmětem ve středu podepsané smlouvy je také umístění jaderné elektrárny v Slavutyči. Obchodní parametry zatím kontrakt nemá, chybí i datum, kdy by první teplátor na ukrajinské půdě mohl stát. „Termíny nemohou být, protože ukrajinská strana neví, kdy skončí válka,“ vysvětlil Pávek.

Projekt Teplator si každopádně musí ještě obstarat licenci. S tou nyní začíná v Kanadě, kde mají s těžkovodními reaktory (kterým teplátory budou) největší zkušenosti. Představitelé projektu uvádí, že licencování zabere tři roky. Navíc si Teplator bude muset projít určitým papírováním i na Ukrajině, pokud tam má reaktor skutečně stát.