Ředitelem Tany – tedy potravinářské firmy – jste zhruba třetím rokem, dříve jste pracoval v managementu IT. O jak velký skok do neznáma šlo?

Z profesního hlediska je to bezesporu manažerská výzva. Na druhou stranu je každá firma tvořená lidmi. A proces, jestli vyrábíte software, nebo produkujete potraviny, je samozřejmě odlišnou disciplínou, ale v konečném důsledku jsou některé principy podobné. U angažování v Tany hrála největší roli moje vazba na Ladislava Chodáka (zakladatel fondu ADAX, pozn. red.), se kterým jsem už dřív absolvoval několik projektů. Z lidského hlediska je ta změna i svým způsobem odpočinek – když jste v nějaké branži dlouho, má to svoje plusy i minusy.

Když vím, jak vzniká šunka a co se do ní injektuje, tak tavený sýr je proti ní jako jablko. Tavené sýry nejsou ničím závadným, co by škodilo tělu.