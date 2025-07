„Postoj skupiny Promet na valné hromadě Tatry ze strany minoritního akcionáře a její ředitelky Denisy Materové je otevřeným útokem na budoucnost automobilky Tatra,“ prohlásil místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour. Promet podle něj Tatru brzdí a neustálými ataky na členy orgánů a vedení se ji snaží destabilizovat.

V holdingu Czechoslovak Group navíc panují obavy ze skutečného záměru skupiny STV INVEST, která o podíl Materové v Tatra Trucks usiluje. „Musíme zkoumat, zda jsou úmysly STV čisté. Jestli jde o růst a rozvoj Tatry, nebo spíše o získání informací a jejich využití v konkurenčním boji. STV se hlásí do tendrů v konkurenci platformám postaveným na Tatře,“ říká Chour.

Jak zpětně vnímáte výsledek valné hromady Tatra Trucks z pátku, kdy skupina Promet a majitelka Denisa Materová zablokovaly klíčové zvýšení základního kapitálu?

Mě to mrzí. Tatrovce se od vstupu CSG a Prometu v roce 2013 začalo výrazně dařit. Hovoří o tom EBITDA i zisky firmy. Tatra se nachází v přelomovém okamžiku a dívá se na zakázky, které by mohly stávající čísla zdvojnásobit. Se stávajícími kapacitami a infrastrukturou na to ale není připravena.

K tomu, aby se z ní stala moderní automobilka, musí masivně investovat. Chceme vyrábět tři tisíce aut ročně a zároveň na nich vydělat. Stávající management Tatry přišel s investičním plánem, jak modernizovat závod a zefektivnit jeho provoz. My jako CSG chceme do Tatry nalít miliardy korun a mrzí nás, že to Promet nevidí stejně. Vlastně je to pro nás až nepochopitelné. Tatra ve svém dlouhodobém výhledu předpokládá trvalou EBITDA přes miliardu a půl korun při tržbách kolem miliardy eur. A to se ani nebavíme o přínosu pro Kopřivnici a region – stovky pracovních míst, zakázky pro lokální firmy, které se budou na obnově závodu a investicích podílet.

Skupina Promet letos v dubnu oznámila, že prodala část svého podílu ve své společnosti Promet Tools skupině STV INVEST, která je vaším konkurentem. Je tedy možné, že Materovi nechtějí investovat, protože z Tatra Trucks vystupují?

Formální vlastník Tatry je stále Promet Tool a její vlastník je nadále skupina Promet. STV INVEST a Promet za tři měsíce od vstupu STV nepodal návrh na souhlas s transakcí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sami tomu nerozumíme a těžko se nám rozeznává, kdo je skutečný obchodní partner na druhé straně.

Řečí čísel chcete po Materových na investice 35 % z 2,7 miliardy korun. Nabízí se otázka, zda protistrana touto částkou disponuje.

To je samozřejmě možné. Na druhou stranu: při odhadované návratnosti investice kolem pěti let bych hledal cesty, kde peníze vzít, a neřekl bych ne. Skupina STV INVEST určitě má prostředky. Předpokládám, že pokud se uskuteční její vstup do Promet Tools, investuje je do Tatry a potvrdí tak to, co oba tyto subjekty říkají do médií. Pokud jim tedy skutečně jde o rozvoj Tatry a její dlouhodobý růst.

Dokážete si představit, že v rozvoji Tatra Trucks potáhnete za jeden provaz s vaším významným konkurentem?

V prvé řadě je potřeba si vyjasnit postavení STV. Máte pravdu v tom, že STV dnes zastupuje několik subjektů, které jsou pro Tatru konkurenční a snaží se dostat do zakázek, které jsou dnes v doméně Tatry. Takže ano, musíme zkoumat, zda jsou úmysly STV čisté. Jestli jde o růst a rozvoj Tatry, nebo spíše o získání informací a jejich využití v konkurenčním boji. STV se hlásí do tendrů v konkurenci platformám postaveným na Tatře. Dokud postavení STV a její záměr nebude objasněn, CSG má se vstupem STV do vlastnické struktury Tatry problém. To nezastírám.

Máte na mysli přenos know-how?

Jistě. Tatra určitě nechce sdílet technické a jiné cenné detaily, díky kterým je na trhu jedinečná. Obáváme se, že zájmy STV nejsou čisté a tato skupina chce Tatru v některých segmentech nahradit, jde například o vozidlo Golem, které STV již v Česku představilo a které chce nabízet armádě v rámci nadcházejících tendrů. Vozidlo Golem má původ v zahraničí.

Skupina Promet říká, že chce s CSG dál jednat. Jak si představujete spolupráci s nimi vy?

Obecně se nebráníme čemukoli, co pomůže vyřešit současnou situaci. Věřte, že nám není příjemná ani medializace. Nechceme s našimi partnery soupeřit. Co jsem vám teď popsal ve vztahu Promet Tool a skupiny STV, je pro nás nicméně tak závažné téma, že ho nemůžeme nevzít na zřetel. Logicky to jsou důvody, které ovlivní i náš přístup k Prometu a případnému jednání. Znovu říkám: předem se musí objasnit, zda Promet prodal svůj podíl v Tatrovce a zda je transakce schválená. Dále jaké jsou úmysly Prometu a konkurenční postavení STV. Až potom se můžeme s Prometem bavit, jak stávající situaci vyřešit. Nikomu z Tatry není tato situace příjemná. Nestojíme o mediální ani jakoukoli jinou válku s Prometem či Denisou Materovou.

Je vaším cílem kompletně ovládnout Tatrovku?

Bylo by to optimální. Prometu jsme za nás předložili poměrně lukrativní nabídku. Ta byla odmítnuta.

Budete konkrétní?

Nemůžu být konkrétní. Rádi bychom se dohodli a odkoupili 35procentní podíl Prometu. Pokud tato varianta nebude na stole, nebráníme se dalšímu jednání. Musí ho však provázet ujasnění postavení STV vůči Tatře. Z případně jiných než mediálně prezentovaných záměrů STV máme obavy.

Účastnil se pátečního jednání valné hromady majitel Czechoslovak Group Michal Strnad?

Ne, neúčastnil.

Ptám se proto, že valná hromada zasedala nezvykle dlouhých deset hodin. Objevily se informace o tom, že jednání stojí i kvůli tomu, že se pan Strnad nechce s paní Materovou setkat.

Pokud se nepletu, oba na sebe mají kontakty, komunikují spolu a myslím, že se za uplynulé pololetí několikrát setkali. Nemyslím, že cokoli překáží, aby došlo k dalšímu setkání mezi nimi.

Stejně mě zajímá, proč trvalo páteční zasedání valné hromady od rána až do večerních hodin.

Valná hromada společnosti Tatra Trucks zasedala takto dlouho kvůli tomu, že program zahrnoval více než dvacet bodů, k nimiž Promet předložil vyšší desítky dotazů a požadavků na informace. Diskuse nad body a dotazy byla vedena důkladně, zejména vzhledem k rozdílným postojům akcionářů k navýšení základního kapitálu a budoucím investičním plánům.

Dění po valné hromadě sledují určitě i zaměstnanci Tatry. Jak na spor reagují?

Vzniklou situaci je třeba vnímat v širším kontextu. Budu upřímný: Tatra by bez skupiny Czechoslovak Group nebyla. Jsme významným zajišťovatelem zakázek pro Tatru. Naše obchodní týmy v oblasti obrany přinášejí Tatře zbrojní zakázky z prakticky celého světa. Bavíme se o arabských zemích, jihovýchodní Asii i afrických zemích. Tohle by obchodní úsek Tatry nedokázal. To, co přináší CSG, Tatru živí. Management Tatry a její obchodní týmy vědí, že zbrojní zakázky, které mají vyšší ziskovost než civilní a hasičská vozidla, nosí CSG. Myslím, že deklarovanému a CSG podporovanému plánu investic a rozvoje věří. Jak hodnotí postoj Prometu, to už nechám na nich. Nicméně se domnívám, že z celé situace nadšení nejsou.

Když jsme spolu mluvili, bylo dva měsíce po zahájení ruské agrese na Ukrajině. Tehdy jste mi řekl, že evropští politici a soukromé banky se přestávají na obranný průmysl a zbraně dívat přes prsty. Změnil se za vás postoj bank?

Samozřejmě. Tento přístup už dávno neplatí. Naprostá většina bank je dnes otevřená financování zbrojního průmyslu a zasloužili se o to manažeři nejen českých bank, ale pomohli i politici svým tlakem. Ve spolupráci s globálními bankami podnikáme obrovské transakce. Je pravda, že od menších nebo méně tradičních zbrojních firem, než je Czechoslovak Group, občas slýcháme, že jejich přístup k financování je stále obtížnější. Osobně bych si přál, aby i tyto firmy měly stejný přístup k bankám a aby zbrojní průmysl v Česku i na Slovensku rostl a postupně se dostával na úroveň, jakou měl v meziválečném období. K tomu je sice ještě daleko, ale věřím, že potenciál tu je.

CSG v USA loni realizovala významné investice, zejména akvizici společnosti The Kinetic Group za 2,2 mld. dolarů, která posílila její pozici v oblasti malorážové munice. To je nevídané nejen u vás, ale u českých firem obecně. Majitel CSG Strnad se nechal slyšet, že by z celé skupiny rád vybudoval dvojku na evropském trhu. To se bez dalších akvizic neobejde, co máte v hledáčku nyní?

Obecně mohu říci, že chceme růst. Pan Strnad má ohromné odhodlání k tomu, vybudovat z CSG jednu z největších zbrojních skupin na světě. V obecné rovině mohu říct, že pracujeme na několika akvizičních cílech, které jsou v různém stádiu rozpracovanosti od úvodního oťukávání až po pokročilou fázi due diligence. Nemůžu být konkrétnější. Naznačím, že nás hodně zajímá americký trh jakožto největší zbrojní trh. Sledujeme příležitosti ve Spojených státech, ale i všude po Evropě. Naše akviziční aktivity směřují zejména do obranného průmyslu.

CSG je trochu vytýkáno, že rostete na zádech války na Ukrajině. Jak moc významné jsou pro vás zakázky, které finálně končí právě tam?

Ukrajina je pro skupinu CSG jedním z klíčových a dlouhodobě rozvíjených trhů – naše členské společnosti tam dodávaly vojenskou techniku už před rokem 2022. Od začátku ruské agrese jsme pokračovali v intenzivní podpoře obrany Ukrajiny dodávkami tanků, systémů PVO i velkorážové munice v rámci české muniční iniciativy.