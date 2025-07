Tatra Metalurgie investuje 1,2 miliardy do ekologické modernizace kovárny | foto: Tatra Metalurgie

Tatra Metalurgie, tradiční strojírenský podnik z Kopřivnice a součást holdingu Czechoslovak Group, připravuje zásadní modernizaci svých provozů. Přestavba slévárny a kovárny má snížit hluk i emise, zvýšit efektivitu a zlepšit pracovní podmínky. Firma do projektu s podporou Ministerstva životního prostředí ČR investuje více než 1,2 miliardy korun. Zahájení výstavby je plánováno na příští rok, hotovo by mělo být do roku 2027.

Cíl projektu: Snížení emisí o 80 % a modernizace technologií

Projekt zahrnuje komplexní modernizaci výrobního procesu, od dělení vstupního materiálu přes tvářecí operace a tepelné zpracování až po dokončovací operace výkovků. Stávající zařízení budou nahrazena moderními technologiemi, které splňují nejvyšší ekologické a technologické standardy.

O Tatra Metalurgie Tatra Metalurgie se sídlem v Kopřivnici, je klíčovým výrobcem výkovků a odlitků pro automobilový a strojírenský průmysl. Jako součást skupiny CSG a dceřiná společnost Tatra Trucks pokračuje v tradici šetrné a kvalitní výroby s důrazem na životní prostředí, inovace a udržitelnost.

Součástí plánované modernizace bude mimo jiné robotizovaná kovací linka navržená s důrazem na nízké emisní zatížení. Nové technologie umožní také energeticky úsporné tepelné zpracování výkovků přímo z dokovací teploty, čímž dojde k výraznému snížení emisí. Projekt počítá rovněž s instalací průběžných zušlechťovacích linek, které minimalizují produkci znečišťujících látek, a také s vysoce účinnými tryskači a zařízeními pro finální úpravu výkovků, vybavenými pokročilou filtrací.

Díky těmto inovacím Tatra Metalurgie dosáhne redukce tuhých znečišťujících látek téměř o 80 %, což přispěje k čistšímu životnímu prostředí a udržitelnějšímu průmyslu v regionu.

Příprava výběrového řízení a časový plán

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na generálního dodavatele projektu byla vyhlášena v červenci 2025. Společnost spolupracuje s poradenskou firmou Ascend, aby zajistila soulad s dotačními pravidly a transparentnost procesu.

„Tento projekt je klíčovým krokem k udržitelné budoucnosti naší kovárny. Moderní technologie nám umožní výrazně snížit ekologickou stopu, a to i díky zvýšení efektivity výroby,“ uvádí Miroslav Holčák, generální ředitel Tatra Metalurgie.

Závazek k udržitelnosti v rámci skupiny CSG

„Ekologizace výrobních procesů je jednou z priorit skupiny CSG. Investice Tatra Metalurgie je příkladem našeho závazku kombinovat průmyslovou tradici s moderními technologiemi, které respektují životní prostředí,“ uvedl Andrej Čírtek, tiskový mluvčí Tatra Trucks.

Výzva dodavatelům

Tatra Metalurgie vyzývá potenciální dodavatele, aby se seznámili a zúčastnili výběrového řízení a přispěli k realizaci tohoto průlomového projektu. Další informace o výběrovém řízení jsou zveřejněny standardními kanály pro výběrová řízení – ve věstníku NEN (Ministerstvo pro místní rozvoj), dále na webových stránkách společnosti tatrametalurgie.cz a prostřednictvím komunikačních kanálů skupiny CSG.