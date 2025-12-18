Strnadova Tatra Defence získala zakázku na výrobu 150 korb tanku Leopard 2A8

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS Deutschland kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky Leopard 2A8 s opcí na dalších až 300 kusů. Zakázka v hodnotě stovek milionů eur představuje jedno z nejvýznamnějších zapojení českého obranného průmyslu do klíčových evropských obranných programů.
V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21. září 2025) | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Výstřel z tanku Leopard 2A4 na střelnici v Přáslavicích. Podle vojáků je kanón...
Leopard 2A4 je i přes svá léta výrazně lepším tankem, než jeho sovětský,...
Tank Leopard 2A4, který se nyní dostal do výzbroje AČR jako náhrada za tanky...
V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....
Informaci oznámila společnost KNDS ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle tiskového mluvčího CSG Andreje Čírteka představuje zakázka v hodnotě stovek milionů eur jedno z nejvýznamnějších zapojení českého obranného průmyslu do klíčových evropských obranných programů.

„Tento krok znamená význačný milník v rozvoji českého zbrojního průmyslu a podtrhuje schopnosti českých společností,“ uvedl holding KNDS Deutschland. Poznamenal, že partnerství je založeno na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře a že přesun know-how do Moravskoslezského kraje s sebou přinese nové technologie, dodatečné výrobní kapacity a pracovní místa.

„Potvrzuji, že společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny CSG uzavřela strategický kontrakt se společností KNDS Deutschland na výrobu korb pro tanky Leopard 2A8,“ sdělil Čírtek. Také on uvedl, že zakázka přinese nové pracovní příležitosti. „V souvislosti s jejím plněním se TD (Tatra Defence) rozšíří o dvě nové haly a vznikne 300 nových pracovních míst. Celková výše investic přesáhne jednu miliardu korun a bude směřovat do dlouhodobého rozvoje výrobních schopností českého obranného průmyslu,“ dodal.

Strnadova CSG bude na Slovensku montovat Tatru. Projekt souvisí se zakázkou pro klienta z Asie

KNDS upřesnil, že Tatra Defence bude zodpovědná za svařování korb tanků Leopard 2A8 včetně kontroly kvality a technologických procesů. Tisková zpráva KNDS cituje generálního ředitele společnosti Tatra Defence Vehicle Tomáše Mohapla, podle kterého strategické partnerství s holdingem posílí pozici firmy v Evropě jako spolehlivého a technologicky vyspělého partnera.

„Zároveň otevírá další možnosti budoucí spolupráce na nových projektech pro rozvoj a údržbu obrněných platforem,“ uvedl Mohapl.

Moderní německé tanky Leopard 2A8 bude mít ve výzbroji i česká armáda. V září ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup 44 velitelských a bojových tanků. První stroje česká armáda získá v roce 2028, další dodávky jsou postupně plánovány do roku 2031.

