Cihly nebo cement až před dveře. Online služba Takstav cílí na domácí kutily

Český e-commerce se rozrostl o online službu poskytující expresní dopravu a převoz nejen stavebního materiálu a techniky, ale i těžšího či objemnějšího zboží napříč celým Českem. Smyslem Takstav.cz je doručit stavebním firmám a developerům, ale nově také koncovým spotřebitelům vše, co běžný kurýr neuveze. A to až před dveře a v co nejkratší době