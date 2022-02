Rusku hrozí odpojení od systému SWIFT. Expert vysvětlí, co by to přineslo

Evropská unie i Amerika spustily tento týden vlnu sankcí vůči Rusku. Po čtvrtečním útoku na ukrajinské cíle by mělo dojít na sankce mnohem tvrdší. Západ například zvažuje odstřižení Ruska od platformy pro mezinárodní platby SWIFT. Co to je a jak moc by takový trest Rusko zabolel, vysvětlí ekonom Dominik Stroukal v pořadu Rozstřel. Sledujte živý přenos v pátek ve 12:30 živě na iDNES.cz.