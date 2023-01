Pivo ze slunce. Svijany investují miliony do vlastní fotovoltaiky

Solární energie přitom není jediným alternativním zdrojem energie v pivovaru. Už před více než deseti lety při modernizaci čistírny odpadních vod vybudovali v pivovaru bioplynovou stanici, mají i kogenerační jednotky.

„Pivovar Svijany energii získanou díky solárním panelů bude směřovat do centrální rozvodny, odkud energie poputuje do varny nebo chladírny. Bude záležet na aktuální potřebě a situaci. U Pivovaru Svijany je specifické, že přepojení a zapojení našeho systému může trvat pouze pět hodin. Odstávka v technologickém procesu se musí stihnout do pěti hodin, aby se nenarušily procesy výroby piva a moc nekolísaly teploty. I do tohoto poněkud šibeničního termínu se SOLEK vleze a vše stihne zapojit včas,“ řekl iDNES.cz Jaroslav Kříž, jednatel Solek Czech Services, Solární systémy.

„Spolu s výrobou bioplynu pro vlastní potřebu zapadá produkce elektrické energie pomocí solární panelů velmi vhodně do naší filozofie udržitelné výroby. Projekty jsou hotové, momentálně řešíme jednotlivá povolení. Provoz fotovoltaických zdrojů potom budeme průběžně vyhodnocovat z hlediska objemu dodávané elektřiny, sezonních a intradenních výkyvů. Výhledově plánujeme nahradit alternativními zdroji až 20 procent celkové spotřeby elektřiny v pivovaru,“ doplnil ředitel pivovaru Roman Havlík.

Výroba piva patří k energeticky náročným odvětvím, která byla výrazně postižena loňským zdražením energií. „Ceny energií loni rostly několikanásobně a aktuálně je nakupujeme na trhu za spotové ceny. Dramaticky se zvyšovaly rovněž náklady na pohonné hmoty, suroviny a obaly. Všechny tyto vícenáklady se nám nepodařilo promítnout do cen pro zákazníky, částečně jsme je museli kompenzovat z naší vlastní marže,“ dodal ředitel.

Pivovar Svijany se 180 zaměstnanci patří do desítky největších pivovarů v Česku. Za více než 20 let své existence zvýšil výrobu téměř šestnáctinásobně. V roce 2021 uskutečnila firma podle informací z obchodního rejstříku zakázky za téměř 892 milionů korun, což je o 12 procent víc než v předcházejícím roce. Hospodaření skončilo ziskem bezmála 191 milionů korun. Loňské výsledky zatím k dispozici nejsou, na trh ale podnik dodal 653.000 hektolitrů piva, zhruba o 4,5 procenta méně než v roce 2021.