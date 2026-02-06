Jen poslech nestačí. Spotify začne kromě streamování hudby prodávat tištěné knihy

  7:26
Švédská streamovací hudební společnost Spotify v reakci na rostoucí konkurenci oznámila, že začne uživatelům své aplikace kromě běžného poslechu audioknih nabízet rovněž možnost kupovat si tištěné knihy.
Služba Spotify má po celém světě více než 700 milionů uživatelů. V poslední době však čelí rostoucí konkurenci ze strany rivalů, jako jsou Apple Music, Amazon Music či YouTube, a proto se snaží nabízet nové funkce.

Tištěné knihy začne Spotify již na jaře prodávat uživatelům ve Spojených státech a Británii. Uživatelé si budou moci prostřednictvím aplikace Spotify knihy objednat v internetovém knihkupectví Bookshop.org.

Spotify ve strachu z konkurence rozšiřuje funkce. Uživatelům nabídne chatování

Společnost Spotify pak za nákupy provedené přes svou aplikaci obdrží poplatek, napsala agentura Reuters.

