Jen poslech nestačí. Spotify začne kromě streamování hudby prodávat tištěné knihy

Služba Spotify má po celém světě více než 700 milionů uživatelů. V poslední době však čelí rostoucí konkurenci ze strany rivalů, jako jsou Apple Music, Amazon Music či YouTube, a proto se snaží nabízet nové funkce.
Tištěné knihy začne Spotify již na jaře prodávat uživatelům ve Spojených státech a Británii. Uživatelé si budou moci prostřednictvím aplikace Spotify knihy objednat v internetovém knihkupectví Bookshop.org.
Spotify ve strachu z konkurence rozšiřuje funkce. Uživatelům nabídne chatování
Společnost Spotify pak za nákupy provedené přes svou aplikaci obdrží poplatek, napsala agentura Reuters.