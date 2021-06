Před 30 lety otevřel v Česku první supermarket. V budoucnu se nakupování změní

Z dnešního pohledu to zní směšně, ale kdo se do té doby nepodíval za hranice na Západ, neměl ponětí, jak to v takovém supermarketu chodí a co všechno si v něm může pořídit. Znal jen samoobsluhu s velmi omezenou nabídkou zboží.

Do jihlavské Many, přestavěné z původní sídlištní samoobsluhy Vysočina, se ráno po jejím otevření nahrnuli hlavně senioři. Spousta věcí tam byla naprostou novinkou, zákazníky překvapila především nabídka ovoce a zeleniny. Namísto obligátních scvrklých jablek, mrkve, celeru a brambor Mana nabízela lákavě vypadající dobroty, jako žlutý meloun, avokádo, kiwi, mango, které do té doby mnozí nikdy předtím neviděli. Samozřejmostí bylo několik druhů jablek.