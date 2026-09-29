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Ryba budoucnosti? Farmář chce naučit Čechy jíst sumečka, kádě má ve starých stájích

Jan Drahorád

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Chov sumečků afrických na farmě ve Stračově. Luděk Homoláč ukazuje hlavní vizáž firmy - sumečky africké. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Když přijíždíte do areálu bývalých stájí ve Stračově, člověka nenapadne, co se uvnitř skrývá. Zdi mají opadanou omítku, nakonec tu byl před novým osazením brownfield. Uvnitř budov jsou tři desítky kádí s rybou, která je v Česku poměrně neobvyklá. Akciová společnost Mžany se svým předsedou Luďkem Homoláčem zde chová sumečka afrického.

Předseda ho bere jako jednu z cest, jak zemědělství dělat jinak. Akciová společnost Mžany nestaví jen na rostlinné a živočišné výrobě. Přes stoprocentně vlastněnou společnost Agrohelp dělá také služby a dalším segmentem je výroba lokálních potravin. Právě sem patří sumeček africký. „Ve všem je potřeba hledat příležitosti,“ říká Homoláč. Se sumečkem se zde začalo v roce 2019, zemědělské středisko bylo opuštěné dekádu, od mléčné krize v roce 2009.

Ryba má podle něj výhodu, která se ukazuje hlavně ve školních jídelnách. Nemá kosti.

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