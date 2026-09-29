Předseda ho bere jako jednu z cest, jak zemědělství dělat jinak. Akciová společnost Mžany nestaví jen na rostlinné a živočišné výrobě. Přes stoprocentně vlastněnou společnost Agrohelp dělá také služby a dalším segmentem je výroba lokálních potravin. Právě sem patří sumeček africký. „Ve všem je potřeba hledat příležitosti,“ říká Homoláč. Se sumečkem se zde začalo v roce 2019, zemědělské středisko bylo opuštěné dekádu, od mléčné krize v roce 2009.
Ryba má podle něj výhodu, která se ukazuje hlavně ve školních jídelnách. Nemá kosti.