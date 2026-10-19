První novou restauraci chce společnost otevřít během roku 2027 v Praze. Konkrétní místo zatím neupřesnila. Zaměřit se chce hlavně na obchodní centra a frekventovaná místa ve městech.
V Česku nyní fungují čtyři restaurace Subway. Na webu řetězce jsou dosud uvedeny také dvě další pražské pobočky, ty se však podle letos uzavřely a stránky se teprve aktualizují. „Náš cíl je jasný. Vrátit Subway s novými, moderními restauracemi, a to už od roku 2027,“ pro iDNES.cz Jan Čákora, manažer franšízového rozvoje společnosti Emerging Bites.
Stávající restaurace čeká postupná modernizace. Přibýt mají digitální tabule s nabídkou, samoobslužné objednávací kiosky i věrnostní program. První změny by zákazníci měli podle společnosti zaznamenat příští rok, harmonogram se má lišit podle jednotlivých provozoven.
Řetězec Subway
Připravuje pro miliony hostů sendviče, saláty a wrapy na objednávku. Používá čerstvou zeleninu, denně pečené pečivo a další suroviny.
Síť má po celém světě více než 35 tisíc restaurací, které provozují nezávislí franšízanti. Subway je celosvětově registrovaná ochranná známka společnosti Subway IP LLC nebo jejích přidružených společností.
„Modernizace bude probíhat postupně a v úzké spolupráci s našimi partnery. Emerging Bites bude partnery v tomto procesu aktivně podporovat,“ uvedl Čákora.
Řetězec chce zároveň sjednotit nabídku napříč sítí, zařadit nové produkty a investovat do dodavatelského řetězce, marketingu i provozních standardů. Základ nabídky se podle firmy měnit nemá, nadále půjde o sendviče, saláty a wrapy připravované před zákazníky.
„Subway má v Česku silné jméno a věrné zákazníky. Naši partneři dokázali, že tady značka funguje. Teď na tom chceme stavět a investovat do moderních restaurací, nových produktů a marketingu,“ uvedl zakladatel a šéf Emerging Bites Farshad Abbaszadeh.
Subway vstoupil do Česka v roce 2003, kdy otevřel první pobočku v Praze. Síť pak postupně rostla. Kolem roku 2013 měla v tuzemsku 15 restaurací, v letech 2017 a 2018 dosáhla vrcholu 21. Fungovaly v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, Jihlavě i dalších městech. V té době řetězec ještě rostl, tržby meziročně stoupaly o 11 procent.
V následujících letech ale síť výrazně zmenšila. Z dostupných dat vyplývá, že počet poboček klesl zhruba z 21 na čtyři, tedy o více než 80 procent. Úbytek restaurací souvisel s několika faktory. Provoz gastronomických podniků omezily v letech 2020 a 2021 lockdowny během pandemie covidu-19. Po roce 2021 pak rostly náklady na suroviny, energie i práci, což snižovalo marže franšízantů. Konkurence mezitím zesílila, ať už s příchodem řetězců Popeyes a Five Guys či dalších burgerových konceptů. Nyní se Subway do Česka opět vrácí pod novým partnerem.
Pod novým partnerem
Novým regionálním partnerem je společnost Emerging Bites, která získala master franšízu také pro Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. V Česku chce postupně modernizovat současné čtyři restaurace a další nové otevírat od příštího roku.
Master franšízovou smlouvu Emerging Bites podepsala přímo se společností Subway International B.V. Vedle provozu vlastních restaurací má v pěti zemích podporovat také stávající franšízanty.
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Firma plánuje během příštích deseti let otevřít v celém regionu 300 restaurací. Kolik z nich připadne na Česko ani kolik zde investuje, zatím nezveřejnila. Více než polovinu nových poboček však chce provozovat přímo Emerging Bites.
„Chceme tím zákazníkům i našim franšízantům ukázat, že to myslíme vážně a jdeme do toho společně a naplno,“ uvedl Jan Čákora.
Společnost Emerging Bites sídlí ve Vídni a zaměřuje se na rozvoj gastronomických značek ve střední a východní Evropě. Abbaszadeh dříve založil značku GDK, která od první restaurace v Dubaji v roce 2013 vyrostla na síť s více než 170 pobočkami.