Strnadova CSG bude na Slovensku montovat Tatru. Projekt souvisí se zakázkou pro klienta z Asie

CSG to oznámila spolu se slovenským ministerstvem obrany, které se loni připojilo k rámcové dohodě českého ministerstva obrany o nákupu těžkých nákladních automobilů Tatra.
„Mateřský výrobní podnik Tatry v české Kopřivnici navzdory postupně rostoucí kapacitě nedokáže pokrýt obrovskou poptávku po vozidlech Tatra na světových trzích. Právě proto rekordní kontrakt na dodávku 4000 vozidel T-810 M v průběhu čtyř letech uzavřela společnost Tatra Defence Slovakia. Přenos výroby na Slovensku není luxusem, ale nevyhnutelností,“ uvedl výkonný ředitel divize CSG Defence Jan Marinov.
Závod v Moldavě nad Bodvou v současnosti v omezené míře realizuje montáže nadstaveb na vojenské podvozky Tatra. Výrobu bude zabezpečovat společnost MSM Land Systems, která je rovněž součástí skupiny CSG.
„Jednou z podmínek přistoupení k českému kontraktu bylo, že společnost Tatra Defence opět přenese výrobu na Slovensko,“ řekl novinářům slovenský ministr obrany Robert Kaliňák, který se spolu se zástupci CSG zúčastnil otevření nové výrobní linky na plnění velkorážové munice v polostátní firmě ZVS holding.
ZVS holding, ve které má poloviční podíl skupina Czechoslovak Group, do linky investovala celkem téměř sto milionů eur (2,4 miliardy Kč).
„Otevření nové plnicí linky představuje významný milník dlouhodobého rozvoje ZVS holding. Je zároveň důležitým krokem k našemu cíli dosáhnout v rámci skupiny CSG a její muniční divize MSM Group, kam patří i ZVS, roční výrobní kapacity více než jeden milion kusů velkorážové munice,“ uvedl Marinov.
Nová plnicí linka, takzvaná šnekovačka, je podle generálního ředitele ZVS holding Jakuba Krchňavého nejmodernější svého druhu v Evropě. Výroba zařízení slovenské produkce od zadání objednávky trvala půldruhého roku. Umožňuje plnění munice od kalibru 81 po 155 milimetrů. Roční výrobní kapacita ZVS holdingu by se měla zvýšit na 280 000 kusů munice.
8. listopadu 2024