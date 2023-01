Výrobce cihel představil robota na zdění. Měl by nahradit práci pěti zedníků

„Jako reakci na nedostatek pracovní síly ve stavebním průmyslu vyvinula rakouská společnost Wienerberger spolu s malým startupem a vysokou školou robota na zdění. Projekt trvá zhruba dva roky a v polovině roku 2023 by měl být hotový výrobní prototyp robota, který bude umět stavět dlouhé zdi. V nich bude umět vytvořit prostor pro okna i dveře,“ uvedl generální ředitel Kamil Jeřábek.

Podle něj je to něco, co může být velkou změnou ve stavebním průmyslu. „Je to počáteční vývojové stadium, ale chceme rozjet pilotní projekty, které bychom v druhé polovině příštího roku chtěli postavit s robotem,“ dodal Jeřábek.

Podle Jeřábka byly do vývoje investovány desítky milionů korun. Projekt podpořila rovněž Technologická agentura ČR sumou 35,6 milionu korun. Na vývoji robota se podílí také KM Robotics a pražské České vysoké učení technické.

Stroj nahradí těžkou manuální práci

Jako první chce firma s robotem stavět některé bytové domy. Robota už testuje na stavbě, zkoušky byly úspěšné. Firma ho chce využít na dlouhé zdi, jako jsou stěny supermarketů, hal. „Může to být i skeletová konstrukce, která bude vevnitř vyzděná, pět a více metrů. Robot má dosah pět metrů, pak se posune, naváže a jede dál,“ popsal ředitel.

Stroj by podle něj měl nahradit práci pětičlenné zednické party. Bude mít svého operátora. „Nahradí těžkou manuální práci zedníka,“ řekl ředitel. Stavebnictví je podle něj minimálně digitalizované. „Robot bude první nakročení k tomu, aby mohla digitalizace nastat ve velkém měřítku,“ dodal ředitel.

Dalším z cílů firmy je nyní výzkum a vývoj funkčního vzorku cihelného bloku navrženého přímo pro potřeby stroje. Materiál má označení RR (Robot Ready), vyplývá z informací na webu.

Firma Wienerberger měla loni čistý obrat 4,42 miliardy korun. Meziročně vzrostl o 20,6 procenta. Zisk po zdanění stoupl o 30,8 procenta na 785 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

„Letošní obrat bude meziročně vyšší, zisk bude přinejmenším podobný jako loni,“ řekl v listopadu Jeřábek. Firma v roce 2019 dokončila fúzi se společností Tondach ČR, výrobcem střešních krytin. Má nyní kolem 900 zaměstnanců. Je členem skupiny Wienerberger, největšího světového výrobce cihel kótovaného na burze.