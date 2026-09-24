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Starbucks v Severní Americe zavře stovky problémových prodejen. Otevře však jiné

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  15:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Americký řetězec kaváren Starbucks do konce tohoto týdne zavře asi 250 provozoven v Severní Americe, což odpovídá zhruba jednomu procentu z více než 18 tisíc kaváren v regionu. Uzavřeny budou ty provozovny, kde se firmě nedaří dlouhodobě zajistit požadovanou úroveň služeb nebo kde nevidí cestu k přijatelné finanční výkonnosti.

Opatření je součástí strategie nazvané Back to Starbucks (Návrat ke Starbucks), jejímž cílem je změnit fungování řetězce a podpořit jeho růst. Firma uvedla, že v Severní Americe nadále vidí prostor k růstu a plánuje otevírat nové kavárny. Počet provozoven tak chce v budoucnu zvyšovat, přestože nyní část stávající sítě uzavře.

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Generální ředitel Brian Niccol se snaží řetězec vrátit k původnímu zaměření na kavárenský zážitek a zákaznický servis. Firma letos v lednu uvedla, že v rámci strategie Back to Starbucks investuje do kaváren, vybavení, technologií a zaměstnanců. Do konce tohoto finančního roku chce ve Spojených státech přidat více než 25 tisíc míst k sezení.

Starbucks nyní uvádí, že jeho severoamerický byznys se vrátil k růstu. Firma současně zrychluje program úprav svých kaváren, z nichž chce postupně 1500 modernizovat. Součástí změn je také nový provozní model Green Apron Service zaměřený mimo jiné na rychlejší obsluhu.

Starbucks už loni oznámil rozsáhlejší revizi své severoamerické sítě. Tehdy uvedl, že některé kavárny nesplňují požadované standardy nebo u nich nevidí cestu k finanční výkonnosti. Po započtení nově otevřených provozoven měl počet kaváren Starbucks v Severní Americe ve finančním roce 2025 klesnout přibližně o jedno procento.

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