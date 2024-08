Od nového šéfa Starbucks se čekají velké věci. Může ale pracovat z domova

Od Briana Niccola očekávají investoři velké věci. Svědčí o tom i cena akcií. Krátce po oznámení obsazení nové pozice totiž akcie Starbucks připisovaly více než 22 procent. Naopak akcie Chipotle ve stejnou chvíli odepisovaly kolem 7,25 procent. Brian Niccol se s novým chlebodárcem dohodl už i na pracovním režimu. Starbucks po něm nebude chtít, aby denně dojížděl do Seattlu, kde má podnik sídlo, píše agentura Bloomberg.

Jeho nástup do vedení firmy by se měl odehrát v průběhu příštího měsíce, konkrétně 9. září. Starbucks kvůli tomu vybuduje novou kancelář v kalifornském Newport Beach. Právě tam Brian Niccol žije a mimo jiné se tam nachází i sídlo jeho předchozího zaměstnavatele.

Muž, který hýbe akciemi

Při hledání nového manažera vedení Starbucks zaujalo, že od Niccolova nástupu do čela Chipotle řetězec prudce zvýšil tržby a jeho akcie za posledních pět let více než ztrojnásobily svoji hodnotu. Pro Starbucks ale nebylo úplně jednoduché Niccola zlanařit. Součástí dohody je mimo jiné desetimilionový (zhruba 220 milionů korun) mimořádný bonus za podpis smlouvy i roční mzda ve výši 1,6 milionu dolarů (asi 35 milionů korun).

Pro Niccola byla práce na dálku důležitá. Přitom ještě před pár měsíci vedení Starbucks žádalo své zaměstnance, aby se alespoň na tři dny v týdnu vrátili do kanceláří. Firma mu navíc bude platit náklady na bydlení v Seattlu po dobu až tří měsíců anebo do doby, než si sám najde vlastní.

„Věřím, že je to právě on, koho společnost Starbucks v zásadním okamžiku své historie potřebuje. Má můj respekt a plnou podporu,“ uvedl zakladatel Starbucks Howard Schultz. Dodal, že pokud by se Niccol někdy rozhodl do Seattlu přestěhovat, uhradí Starbucks některé výdaje, které s tím souvisejí.

Starbucks bojuje se slábnoucí poptávkou

Firma Starbucks momentálně prochází složitým obdobím. Dostala se pod tlak investora, musí zlepšil hospodaření, trpí zvýšenou konkurencí a slábnoucí poptávkou ve Spojených státech a v Číně. Právě nižší poptávce na těchto klíčových trzích firma přičítá, že jí celosvětové tržby za druhé čtvrtletí meziročně klesly o tři procenta. Firma se také v některých zemích podobně jako McDonald’s stala terčem bojkotů a protestů kvůli válce na Blízkém východě.

Před nástupem do Chipotle Niccol působil jako výkonný ředitel konkurenční společnosti Taco Bell. V ní ještě předtím zastával mimo jiné funkce ředitele marketingu a inovací. Působil také na manažerských pozicích v řetězci rychlého občerstvení Pizza Hut.