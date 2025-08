Tržby řetězce Starbucks v uplynulém kvartálu dosáhly na 9,46 miliard amerických dolarů, tedy asi 207 miliard Kč. Tím se sice povedlo překonat očekávání trhu, čistý zisk na akcii ale v meziročním srovnání klesl o 47 procent. Společnost zároveň z globálního pohledu vykázala již šestý po sobě jdoucí čtvrtletní pokles tržeb v prodejnách otevřených alespoň rok, píše agentura Bloomberg.

„Obrat k lepšímu bude obnášet ještě několikaleté úsilí. Neustále však pracujeme na změnách a jsem si jista, že ke konci příštího roku budou naše výsledky již viditelné,“ uvedla finanční ředitelka Starbucksu Cathy Smithová.

Potvrdila tak pozitivní naladění i šéfa Niccola, který se do čela firmy dostal během loňského září. Ten se navíc už po pár dnech ve funkci pustil do změn a reforem, jejichž cílem má být zejména zrychlení obsluhy, větší pohodlí pro zákazníky i celkové zlepšení zážitku v provozních.

Starbucks pracuje na změnách

Starbucks i proto momentálně pracuje na hledání nové pracovní síly, a to víceméně na všech trzích, kde působí. Dochází ke zjednodušování nabídky, testuje se nový systém objednávání a po celém světě probíhá renovace mnoha provozoven. Cílem značky je kompletní příprava nápojů do čtyř minut.

Od nového systému objednávání si Starbucks mnohé slibuje. Vychází z testu, který v minulých měsících proběhl hned ve 2 tisících provozovnách po celém světě. Podle vedení společnosti se obsluha zákazníků výrazně zkrátila, což mimo jiné vedlo i k nárůstu zákaznické spokojenosti. I výraznější náročnost na pracovní sílu se ale negativně podepisuje na provozní marži, která z loňských 21 procent klesla na letošních 13 procent.

Šéfa Starbucksu to ale příliš neznepokojuje. V lepší zítřky věří i díky nabídce, která se postupně proměňuje. Součástí má být mimo jiné i výraznější nabídka svačinových pokrmů během odpoledních hodin.

V pozitivnější budoucnost Starbucksu věří i analytici. Akcie společnosti totiž na aktuální výsledky hospodaření zareagovaly růstem, a to ve výši 3,7 procenta. Investoři ocenili snahy o stabilizaci firmy i první známky růstu na čínském trhu, který je pro podnik velmi důležitý.

Slevy ve Starbucksu nečekejte

Se slevami ale zákazníci Starbucksu do budoucna počítat nemají. „Nabízíme prémiový produkt i službu. Slevy nechceme,“ vzkazuje Niccol. Podle něj není vyloučený ani růst cen. Má jít ale až o poslední možnost, která by podle generálního ředitele v praxi měla být provedena co možná nejšetrněji.

Úspěch řetězce bude do budoucna záležet zejména na vývoji trhu v Číně. Pro firmu jde totiž o druhý nejvýznamnější trh na světě. Firma zde však bojuje se změnami spotřebitelského chování i mnohem silnější konkurencí. Přesto však má zájem o budování nových provozoven, uzavírá Bloomberg.