Kávu do přineseného kelímku už ve Starbucks neudělají. Kvůli koronaviru

„Věříme, že to je jen dočasné řešení,“ uvedla viceprezidentka firmy Rossann Williamsová v otevřeném dopise investorům. Společnost se tak snaží zabránit možnému přenosu viru ze zákazníků na personál či další zákazníky. Rozhodnutí padlo ve středu.



Baristé Starbucks podle časopisu Forbes již v minulosti začali po zájemcích o využití této služby požadovat, aby z kelímku před tím, než jim ho podají, odstranili víčko. „Naší prioritou je zdraví a blaho našich zákazníků a partnerů,“ uvedla Williamsová. Středeční rozhodnutí je v tomto směru podle firmy dalším krokem.



Zákazníkům, kteří si namísto jednorázových kelímků nechali kávu uvařit do vlastní nádoby, dávaly kavárny Starbucks slevu. Firma tak chtěla podpořit ekologičtější chování zákazníků. Konec kávy do vlastních kelímků však neznamená i konec slevy jako takové. Stačí, aby si s sebou zákazník nádobu přinesl, přestože do ní kávu nakonec nedostane.

Největší popularitu si služba získala v roce 2010, kdy na ni firma upozornila rozsáhlou mediální kampaní, nabízela ji však již od roku 1985. Společnost uvádí, že se jí díky ní podařilo ušetřit miliony tun papírových kelímků. Podle dat Forbesu však zákazníci do vlastních nádob kupují jen zhruba pět procent veškeré kávy, kterou Starbucks prodá.

Podle CNN společnost v zájmu zdraví svých zákazníků a zaměstnanců také zvýší intenzitu úklidu. Do konce března pak zruší všechny pracovní cesty.