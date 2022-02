Startupy, hlaste se. Šéf Spotify chce do evropských inovací nalít miliardy

„Mé ambice jsou vskutku šílené,“ nechal se osmatřicetiletý Švéd Ek slyšet poté, co na podzim roku 2020 oznámil záměr nalít jednu miliardu eur (více než 24 miliard korun) do evropských startupů během deseti let. Svůj cíl se zatím snaží plnit.

Nedávno vložil 100 milionů eur (2,4 miliard korun) do německé společnosti Helsing, která vyvíjí umělou inteligenci k posílení obrany a národní bezpečnosti. Zajímavostí je, že startup chce své produkty nabídnout jen takovým zemím, které splňují „nejvyšší demokratické standardy“. Cílem je dát těmto státům nástroj obrany proti kybernetickým útokům.

Mezi další projekty, které Ek zatím finančně podpořil, je ekologická ocel švédské společnosti H2 Green Steel nebo firma Northvolt, která chce vyvinout „nejzelenější bateriový článek na světě.“

Podle agentury Bloomberg má miliardář ambici stát v čele vývoje evropské technologické scény a hledá proto způsoby, jak ovlivnit širší sféru inovací. Investice distribuuje prostřednictvím své firmy Prima Materia. Její název pochází z latiny a znamená „prahmota“. To je původně alchymistický termín pro látku, z níž se měl vyrobit kámen mudrců. Je to příznačné, protože Ek nyní svým způsobem rovněž hledá kameny mudrců v evropském byznysovém rybníku.

I další úspěšní evropští podnikatelé se snaží podpořit místní byznysy. Například nejbohatší Rumun Daniel Dines, jehož firma na softwarové roboty mu vydělala miliardy, loni koupil podíly v srbské kyberbezpečnostní firmě a v německé digitálně-zdravotnické společnosti. A zakladatel platformy Checkout.com, která zpracovává platby například pro Netflix, Švýcar Guillaume Pousaz zas investuje do irského startupu.

Třináctiletý byznysmen v akci

Daniel Ek věří, že evropské startupy jsou podfinancované ve srovnání se svými americkými protějšky, píše web TechCrunch. Sám Ek přitom dokonale pasuje do stereotypu mladého amerického miliardáře.

Už ve třinácti letech si začal přivydělávat tím, že tvořil webové stránky pro malé firmy. Za první si naúčtoval sto dolarů, za druhou dvě stě a poté už prodával jednu webovku za druhou po 5 000 dolarech (téměř 107 tisíc korun), píše Business Insider. Dokonce „zaměstnal“ své spolužáky a platil jim ve videohrách.

Byl tak úspěšný, že si v jednu chvíli údajně vydělával 50 tisíc dolarů (více než milion korun) měsíčně. Jeho rodiče si toho všimli, když si domů začal nosit velké drahé televize.

Na vysoké studoval inženýrství, ale školu po pár týdnech opustil, aby se mohl soustředit na nadějnou kariéru. Působil v řadě technologických společností. Když v roce 2006 prodal svou reklamní agenturu Advertigo za více než jeden milion dolarů, rozhodl se, že je už dostatečně bohatý, a že může odejít do důchodu a zbytek života si užít bez pracovních starostí. Tehdy mu bylo 23 let.

V „důchodu“ ale dlouho nevydržel. V roce 2006 spoluzaložil společnost Spotify, která na trh uvedla stejnojmennou streamovací platformu. Ta měla vyřešit zásadní problém tehdejšího hudebního průmyslu - pirátské stahování písniček.

„Uvědomil jsem si, že pirátství nelze nikdy odstranit zákonem. Zákony mohou rozhodně pomoci, ale problém nikdy neodstraní. Jediný způsob, jak problém vyřešit, bylo vytvořit službu, která by byla lepší než pirátství a zároveň by kompenzovala hudební průmysl. Z toho vzniklo Spotify,“ uvedl Ek v roce 2010 pro The Telegraph.

Úspěchy i kontroverze

Spotify se od té doby stala masově využívanou službou. Globálně ji nyní používá více než 400 milionů uživatelů měsíčně. Podle indexu miliardářů agentury Bloomberg činí čisté jmění Daniela Eka zhruba 2,6 miliardy dolarů (skoro 56 miliard korun).

Tržní hodnota společnosti Spotify je nyní 30 miliard dolarů (644 miliard korun). A to i přesto, že od svého vzniku zatím nikdy nebyla v zisku. (Nutno nicméně poznamenat, že ve světě velkých technologických veřejně obchodovaných firem nejde o nic zvláštního. Automobilka Tesla se do celoročního zisku dostala až v roce 2020.)

Ek i jeho společnost v poslední době čelí velké kritice. Nedávno zaplatila moderátoru Joe Roganovi sto až 200 milionů dolarů (o konkrétní částce se spekuluje) za to, že bude svůj populární podcast vysílat exkluzivně jen na Spotify.

V podcastu se u něj vystřídala řada kontroverzních osobností. Například konspirátor Alex Jones, který tvrdí, že americká vláda přidává do vodárenských nádrží chemikálie, kvůli kterým se z heterosexuálů stávají homosexuálové. Joe Rogan ve svém podcastu navíc zpochybňuje účinky vakcín proti covidu. I přes vlnu kritiky Rogan na platformě Spotify dál zůstává.