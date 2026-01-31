Puma hlásí útlum. Slavnou značku má spasit vlivný čínský investor

Značka Puma se historicky řadí mezi nejvýznamnější německé firmy. Její příběh se začal psát už po druhé světové válce v roce 1947, brzy začala oslovovat zákazníky po celém světě. V posledních letech je ale její sláva na ústupu. Tržby padají a brand přehlížejí i investoři. To se však nyní pokusí změnit čínská skupina Anta, která hodlá do německé sportovní značky zainvestovat stovky milionů dolarů.
Čínská společnost Anta by se měla stát nejvýznamnějším akcionářem Pumy. Od rodiny Pinaultových, která prostřednictvím skupiny Groupe Artémis momentálně vlastní majoritní podíl, odkoupí celkem 29 procent akcií za 1,8 miliard amerických dolarů (asi 40 miliard korun), píše agentura Reuters.

Investoři vnímají vstup čínské skupiny pozitivně. V posledních pěti dnech totiž cena akcií značky vzrostla zhruba o 8 procent. Anta to ale s opětovným oživením Pumy nebude mít jednoduché. Úspěchy Pumy se totiž nyní jeví spíše jako minulost a značka v posledních letech hledá věrné zákazníky jen velmi těžko.

Marketingový tah Rogera Federera. Švýcarské boty mu vydělávají víc než tenis

Experti říkají, že za ústupem značky ze slávy stojí její chybná interní strategie. „Puma je momentálně závislá na prodeji lifestylových produktů. Značka už není tolik známá pro svou sportovní obuv, která je ale pro tento segment velmi důležitá. Puma jednoduše není vidět,“ tvrdí analytik David Swartz se společnosti Morningstar.

Swartz zároveň říká, že i kvůli této chybě firma momentálně bojuje s nízkými tržbami, chybí jí finanční prostředky na marketing a zapomíná na spolupráce se sportovci. Přitom ještě relativně nedávno byla ve svém oboru světovou trojkou za značkami Nike a Adidas.

Pod palbou konkurence

Puma doplácí i na nástup nové konkurence, a to zejména z Asie. Možná ještě fatálnější dopady však má i nestabilní geopolitická situace a nekončící obchodní války. I proto totiž akcie Pumy od konce roky 2021 spadly již o 80 procent.

Momentální tržní kapitalizace Pumy dosahuje na 3,2 miliard eur, což je v přepočtu asi 80 miliard korun. Pro srovnání je to jen asi osmina hodnoty značky Adidas, se kterou má díky svému příběhu mnohé společné.

Adidas ukončil spolupráci s Kanye Westem, firmě vadí antisemitské výroky

Vstup čínské skupiny by to však mohl zvrátit. Mimo jiné proto, že díky čínské investici by Pumě mohla vzrůst oblíbenost na obrovském čínském trhu, který je velmi důležitý. „Puma je historicky jednou z nejcennějších značek v odvětví a my víme, jak jí na čínském trhu pomoci,“ řekl pro Reuters Wei Lin, jeden z viceprezidentů ve společnosti Anta.

Úsporná opatření

Pumě mohou v dalších měsících pomoci i úsporné kroky, ke kterým se vedení značky odhodlalo. Rozhodla se výrazně snížit počet pracovních míst v administrativě, a to zhruba o 900. Značka věří, že s opětovným vzestupem její oblíbenosti může do budoucna pomoci i lepší marketing, méně slev a nové kolekce.

Také proto vedení Pumy doufá, že už za pár měsíců bude opět dýchat na záda konkurenčnímu Adidasu. Témuž Adidasu, se kterým má Puma tolik společného. Na začátku to totiž byla jen jedna firma. Patřila bratrům Adolfovi a Rudolfovi Dasslerovým z bavorského městečka Herzogenaurach nedaleko Norimberku, šikovným obchodníkům, kteří však měli jiné politické názory, a nakonec se také rozhádali. I proto dnes zákazníci po celém světě oblékají dvě různé sportovní značky.

Za zrodem značek Puma a Adidas byly hádky a rozkol dvou bratrů

Zlomovým bodem v příběhu byl rok 1947. Tehdy se Rudolf Dassler přestěhoval za řeku Aurach a založil firmu Ruda, která v roce 1948 změnila svůj název na Puma. Adi pak využil svého jména (Adi + Dassler) a založil dodnes existující značku Adidas. Z bratrů se stali konkurenti, kteří si dlouho nemohli přijít na jméno.

Bratři sice byli pochováni na společném hřbitově, ale oba hroby se nachází velmi daleko od sebe. Říká se, že po rozchodu se potkali jen jednou, a to na sklonku života v roce 1974. Bylo to však tajemství, o kterém se nemohly dozvědět ani jejich manželky či dělníci, uzavírá Reuters.

