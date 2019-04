Od rejžáků k čištění zubů. Kartáčky od Spokaru si razí cestu do Evropy

Ploché malířské štětce patří k­ nejznámějším výrobkům pelhřimovské společnosti Spojené kartáčovny. Používají je desítky tisíc českých i zahraničních domácností. Firmu „proslavily“ i další výrobky, které Češi spolehlivě znají, ať jsou to košťata, pracovní rukavice, rýžové kartáče, nebo malířské potřeby. Často si je však se značkou Spokar nespojí.

Rodinná firma s více než stodvacetiletou tradicí proto začala více investovat do marketingu. „Jsme si vědomi toho, že značku Spokar tolik lidí nezná. Chceme to změnit,“ říká produktový manažer David Fučík. „Rádi bychom změnili trend, kdy exportujeme do západní Evropy především privátní značky,“ dodává.

Firma, která loni utržila 935 milionů korun, přímo exportuje asi do třicítky zemí světa. Pod vlastní značkou Spokar nejvíc vyváží na Slovensko a do východní Evropy včetně Ruska. Na Západ míří zejména domácí potřeby, jako jsou smetáky, mopy, WC soupravy a holicí štětky, nicméně výrobky často nesou privátní značky hobby marketů a jiných řetězců.

Rodina Zbrojků, která podnik vlastní, přesto doufá, že si jméno Spokar zapamatují i v Německu a­ severských zemích. Větří tam totiž šanci na dodávky zboží s vyšší přidanou hodnotou. Naděje do velké míry vkládá do zubních kartáčků a produktů dentální hygieny, tedy kategorie, která sice tvoří jen 15 procent výroby podniku, ale slibně roste.

„Zejména díky novému a mezinárodně oceněnému kartáčku Spokar X jsme zaznamenali téměř třetinový nárůst prodejů v oblasti dentální hygieny. Kusově rosteme i v segmentu natěracích a domácích potřeb,“ říká obchodní ředitelka Šárka Zbrojková.

Zmíněný kartáček Spokar X, který vznikl díky spolupráci s českým designérem Petrem Novaguem, získal dvě ceny za design včetně German Design Award. Se svými zubními kartáčky však bude muset Spokar bojovat o ­místo v regálech s těžkými váhami, jako jsou švýcarské značky Curaprox a ­Swissdent, nebo s kartáčky výrobců zubních past, například Elmexu.

Devizou české značky může být o ­dost nižší cena. „Lidé se o nás začali více zajímat, brát nás vážněji a ­jsme více vidět,“ říká Fučík o ­designovém ocenění.

Veverčí vlasy ustupují

Výrobce tvrdí, že si s věhlasnými zahraničními značkami v kvalitě nezadá. Sám si lisuje plastová tělesa kartáčků, do nichž roboti zasazují svazky až s 5,5 tisíce jemných vláken. Polyesterová nebo polyamidová vlákna nakupuje od specializovaných výrobců jako konkurence, jejich konce se na konci výrobního procesu zabrušují, aby nepoškodily dásně.

Při testování se mimo jiné kontroluje pevnost spojení vláken s tělesem, kdy svazek vláken musí odolat tahu minimálně 20 ­newtonů, tedy zhruba dvou kilogramů.

Většina ze tří milionů kartáčků, které ročně opustí nejmodernější část pelhřimovské fabriky, se loni distribuovala do českých řetězců, lékáren a drogerií. Cestu k zákazníkům chce však firma více hledat přes stomatology a dentální hygienistky.

Zubní kartáčky se na rozdíl od jiných výrobků vyrábějí převážně pod značkou Spokar, privátní značky tvoří pouze kolem 10 procent. Produkty dentální hygieny přesto zabírají jen malou část rozsáhlého areálu. Čtyřicet procent prodejů firmy tvoří malířské a natěrací potřeby a stejnou část výrobky pro domácnost. Na českém trhu Spokar spolupracuje téměř se všemi maloobchodními řetězci včetně nábytkáře Ikea, kterému dodává například smetáčky a WC soupravy.

Trendem ve výrobní technologii je přechod od zvířecích štětin, jako jsou vepřové štětiny nebo veverčí vlasy, k syntetice. Umělé materiály už výrazně převládají nad přírodními. Důvodem je, že lépe vyhovují vlastnostem moderních barev, které jsou hustší. Dříve byly malířské štětky a natěrací štětce většinou osazeny vlákny z přírodní vepřové štětiny, která se dovážela pouze z Číny.

Na protiplastovou vlnu, která se žene Evropou, firma zatím nereaguje. „Jsou zákazníci, kteří se ptají na náhražky plastu. Jsou zákazníci, kteří preferují kartáčky z bambusu apod. My se držíme plastů, které jsou i z hlediska hygieny nejvhodnější,“ popsal Fučík.

Spojené kartáčovny chtějí zůstat i nadále rodinným podnikem, jemuž takt udává rodina Zbrojků. Investora nehledá.