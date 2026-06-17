„United Airlines hraje klíčovou roli při šíření (americké) kultury a tradic po celém světě,“ uvedl generální ředitel společnosti Scott Kirby při odhalení nového designu v hangáru na Dullesově letišti ve Washingtonu.
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United Airlines je třetí leteckou společností, která letos před oslavami červencového Dne nezávislosti představila speciální design letadel.
Na začátku roku to byly také American Airlines a Southwest Airlines: u první zmíněné se jedná o bílé letadlo s americkou vlajkou na ocase a číslicí 250, zatímco u druhé o modro-bílo-červené letadlo s hvězdami, dlouhými pruhy a letopočtem 1776, datem vzniku USA.
Letadlo Freedom plane (Letadlo svobody) na základě partnerství mezi společností Boeing a ministerstvem dopravy v současnosti absolvuje turné, během něhož přepravuje několik amerických zakládajících dokumentů do muzeí po celé zemi.
„V době, kdy jsme někdy trochu rozděleni, nás narozeniny této skvělé země sjednocují,“ řekl ministr dopravy Sean Duffy.