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United Airlines natřely letadla na modro. Speciálním designem slaví 250 let USA

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  9:14
V létě se na obloze objeví dvě letadla aerolinek United Airlines s 50 hvězdami na tmavě modrém podkladu, vedle nichž bude sedm červených a bílých pruhů. Speciální nátěr, který společnost představila u příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států, bude zdobit stroje typu Boeing 787-10 a Boeing 737-800.

„United Airlines hraje klíčovou roli při šíření (americké) kultury a tradic po celém světě,“ uvedl generální ředitel společnosti Scott Kirby při odhalení nového designu v hangáru na Dullesově letišti ve Washingtonu.

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United Airlines je třetí leteckou společností, která letos před oslavami červencového Dne nezávislosti představila speciální design letadel.

Na začátku roku to byly také American Airlines a Southwest Airlines: u první zmíněné se jedná o bílé letadlo s americkou vlajkou na ocase a číslicí 250, zatímco u druhé o modro-bílo-červené letadlo s hvězdami, dlouhými pruhy a letopočtem 1776, datem vzniku USA.

United Airlines představily speciální nátěr k 250. výročí vzniku USA. (15. 6. 2026)
Airbus 319 společnosti United Airlines sedí na letištní ploše mezinárodního letiště Newark Liberty po nouzovém přistání v Newarku v New Jersey. Problémy s podvozkem donutily letadlo nouzově přistát v neděli 10. ledna 2010. Všech 53 osob na palubě letu 634 z Chicaga bylo bezpečně evakuováno a nebyli hlášeni žádní zranění. (10. ledna 2010)
Letadlo americké společnosti United Airlines.
Letadlo United Airlines
7 fotografií

Letadlo Freedom plane (Letadlo svobody) na základě partnerství mezi společností Boeing a ministerstvem dopravy v současnosti absolvuje turné, během něhož přepravuje několik amerických zakládajících dokumentů do muzeí po celé zemi.

„V době, kdy jsme někdy trochu rozděleni, nás narozeniny této skvělé země sjednocují,“ řekl ministr dopravy Sean Duffy.

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