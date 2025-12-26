Špičkového brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupují Japonci

Dokončení transakce je podle webu Shimadzu naplánované na první polovinu příštího roku. Shimadzu předpokládá, že integrace s Tescanem doplní její nabídku analytických přístrojů o elektronové mikroskopy, které zatím nevyrábí, uvedla k transakci. Přínos vidí také ve spolupráci v prodeji a servisních službách, akvizice podle japonské firmy zrychlí expanzi přístrojů Tescanu v Asii a výrobků Shimadzu na trhy v Evropě, Africe a na Středním východě a také v USA.
Podle serveru Hospodářské noviny (HN) japonská firma zaplatila za Tescan zhruba 850 milionů dolarů (asi 17,5 miliardy Kč). Společnost Carlyle převzala Tescan před zhruba třemi lety, prodej připravovala, ale nabídka od Shimadzu byla tak vysoká, že Carlyle ani nedokončila obvyklý pětiletý investiční horizont, píše server.
Na straně prodávajících byl s minoritním podílem jeden za zakladatelů a dlouholetých šéfů Tescanu Jaroslav Klíma.
Tescan je jedním z předních světových vývojářů a dodavatelů různých typů elektronových mikroskopů, vznikl v roce 1991. Začínal s týmem pěti inženýrů, Brno bylo i tehdy jedním z center elektronové mikroskopie. V roce 2013 se Tescan sloučil s firmou Orsay Physics. Přístroje vyráběné v Tescanu slouží vědcům k pokročilé analýze materiálů pro průmyslové, výzkumné i vývojové aplikace. Zákazníky má ve veřejném i soukromém sektoru.
V loňském roce Tescan Group zvýšila tržby zhruba o pětinu na téměř 4,03 miliardy korun, zahraničí se na tržbách podílelo víc než 98 procenty, vyplývá z výroční zprávy ve sbírce listin. Na provozní úrovni se skupina loni ze ztráty 73,8 milionu korun dostala do zisku 271 milionů Kč. Čistou ztrátu snížila ze 148,7 milionu korun v roce 2023 na 66,7 milionu Kč. Tescan v 11 zemích zaměstnává přibližně 800 lidí, ve více než 80 zemích dosud instaloval zhruba 4500 svých zařízení.