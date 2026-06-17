Akcie SpaceX v úterý vzrostly o 4,8 procenta a uzavřely na ceně 201,8 dolaru. Tržní hodnota firmy Elona Muska tak dosáhla přibližně 2,655 bilionu dolarů. SpaceX svou tržní hodnotou předstihl Amazon asi o 10 miliard dolarů.
Během mimořádně volatilního obchodního dne akcie SpaceX krátce vystoupaly až na 225,64 dolaru, následně značnou část zisků smazaly.
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„Je to firma s hodnotou 2,5 bilionu dolarů, ale způsob obchodování připomíná takzvané meme akcie,“ cituje Reuters slova Joea Saluzziho, spoluzakladatele společnosti Themis Trading. „Viděli jsme podobné případy už dříve. Takové tituly mají tendenci prudce růst a investoři by u nich měli být velmi opatrní,“ doplnil.
Obchodování s opcemi
Na trhu bylo v úterý oficiálně zahájeno obchodování s opcemi na akcie vesmírné společnosti. Opce dávají investorům právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat akcie za předem stanovenou cenu do určitého data.
Podle dat společnosti Trade Alert se během první hodiny obchodování zobchodovalo více než 500 tisíc opčních kontraktů. Do konce dne objem dále narostl až na zhruba 1,8 milionu kontraktů.
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„Počáteční objemy opcí naznačují další úspěch SpaceX,“ řekl Seth Hickle, investiční ředitel společnosti Mindset Wealth Management.
V příštích týdnech by akcie mohly získat další podporu díky zařazení do významných akciových indexů. Analytici i správci portfolií upozorňují, že investoři by měli počítat s výraznou volatilitou. Důvodem je relativně malý počet volně obchodovaných akcií a vysoké ocenění společnosti.
Muskovo dítě
Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se podnik spojil s Muskovým startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci (AI).
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Hlavním zdrojem růstu firmy loni byla satelitní služba Starlink, vedle toho se SpaceX zaměřuje na vývoj nosných raket k cestám do vesmíru a na rozvoj AI. SpaceX loni hospodařil se ztrátou.
Musk v neděli řekl, že SpaceX by mohl do roku 2030 dosáhnout ročních tržeb jeden bilion dolarů. „A překvapilo by mě, kdyby tržby v roce 2031 nepřesáhly jeden bilion dolarů,“ napsal Musk na své sociální síti X v reakci na příspěvek novináře a finančního komentátora Jona Erlichmana. Loňské tržby činily 18,7 miliardy dolarů.
Po vstupu SpaceX na burzu se Musk stal prvním dolarovým bilionářem. Agentura Bloomberg ve svém žebříčku nejbohatších lidí světa odhadla ke konci minulého týdne hodnotu Muskova majetku na 1,27 bilionu USD (26,4 bilionu Kč). Na druhém místě byl s velkým odstupem spoluzakladatel firmy Google Larry Page, jehož majetek Bloomberg vyčíslil na 314 miliard dolarů.