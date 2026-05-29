Vedení SpaceX mírně snížilo své původní odhady z letošního dubna po konzultacích s investory a finančními poradci. Přesto firma věří, že jí vstup na burzu přinese až 75 miliard dolarů (asi 1,6 bilionů korun). Pokud by se tento cíl podařilo naplnit, šlo by podle agentury Bloomberg o největší IPO v historii.
Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun
Ačkoliv byla společnost SpaceX ještě před několika lety vnímána především jako výrobce znovupoužitelných raket a provozovatel satelitního internetu Starlink, její zaměření se postupně rozšiřuje. Elon Musk chce, aby byla firma v budoucnu vnímána také jako významný hráč v oblasti umělé inteligence a digitální infrastruktury.
Počítá se s orbitálními datovými centry
SpaceX ve svých plánech pro příští roky počítá například s vybudováním orbitálních datových center. Americký gigant zároveň míří na trh, jehož celková hodnota se podle odhadů pohybuje kolem 28 bilionů dolarů, což v přepočtu představuje přibližně 588 bilionů korun.
Podle informací agentury Bloomberg by SpaceX mohla zahájit oficiální propagační aktivity spojené se vstupem na burzu již 4. června. Stanovení konečné ceny akcií by pak mohlo následovat kolem 11. června, termíny se však mohou ještě změnit. Zdroje Bloombergu zároveň upozorňují, že společnost nevylučuje navýšení cílového ocenění, pokud bude mezi investory o akcie mimořádný zájem.
Muskova SpaceX se chystá na burzu, zatím ale kupí miliardové ztráty
Mezi hlavní koordinátory chystaného IPO patří investiční banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan. Na transakci se podílí celkem 23 finančních institucí. Akcie SpaceX by se měly obchodovat na burzách Nasdaq a Nasdaq Texas pod tickerem SPCX.
Firma loni skončila ve ztrátě
Významným krokem společnosti SpaceX v minulých měsících bylo únorové převzetí společnosti xAI, která stojí za chatbotem Grok a sociální sítí X. Podle agentury Bloomberg byla tehdy hodnota SpaceX odhadována na jeden bilion dolarů, zatímco xAI na 250 miliard dolarů. Spojením obou společností vznikl technologický konglomerát propojující kosmický průmysl, telekomunikace, sociální média i umělou inteligenci.
Společnost SpaceX Elona Muska loni vykázala tržby ve výši 18,7 miliardy dolarů, zatímco o rok dříve utržila 14 miliard dolarů. Přesto se její hospodaření výrazně zhoršilo. Zisk ve výši 791 milionů dolarů v roce 2024 se totiž o rok později změnil ve ztrátu 4,94 miliardy dolarů. Podle agentury Bloomberg se na výsledcích podepsaly především rozsáhlé investice do nových projektů a rozšiřování aktivit v oblasti umělé inteligence, uzavírá agentura Bloomberg.