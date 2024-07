Náklady na výrobu baterií klesají a kapacita roste, říká solární podnikatel

Solární energetika nadále posiluje a to navzdory renesanci jádra. Proč?

Stojí za tím především dramatický pokles nákladů na výrobu. Za posledních pár dekád klesly více než tisíckrát. To se stalo kombinací technologického pokroku a masové produkce, která výrazně zlevnila výrobu solárních článků. Když průmyslová odvětví vyrábějí ve velkém měřítku, klesají výrobní náklady.

Solární panely se staly ekonomicky výhodnějšími díky dotacím a státní podpoře na počátku tohoto století, což umožnilo nastartování exponenciálního růstu. Nyní, když je solární energie levnější než kdykoliv předtím, roste poptávka po těchto technologiích globálně. Navíc díky zvýšené poptávce po čisté energii po celém světě se solární energie stala ekonomicky atraktivní. V roce 2023 solární panely na světě vyrobily přibližně 1 600 terawatthodin energie, to představuje asi 6 procent celosvětové produkce elektřiny​.

Jaký je výhled na příštích dvacet let?

Podle Mezinárodní energetické agentury je solární energie na cestě k tomu, aby se stala největším zdrojem primární energie lidstva do poloviny století. Do roku 2026 se očekává, že vyrobí více elektřiny než všechny jaderné elektrárny na světě. Do roku 2032 bude vyrábět více elektřiny než uhelné elektrárny​.

Tento scénář počítá s exponenciálním růstem instalované kapacity solárních panelů, zlepšováním technologií skladování energie a integrací s inteligentními energetickými sítěmi. Solární energie by tak měla hrát klíčovou roli ve snižování globálních emisí skleníkových plynů a v boji proti klimatickým změnám​. Nutno podotknout, že v minulosti byl vývoj solární energetiky vždy o něco rychlejší, než prognózy předpovídaly.

Jaká je aktuální situace v oblasti výroby solárních článků a jakou roli v ní hraje Čína?

V letošním roce se na světě vyrobí přibližně 70 miliard solárních článků, přičemž naprostá většina z nich bude vyrobena v Číně. Čína v roce 2023 vyráběla 93 procent veškerého světového polykřemíku určeného pro solární články. Tato země nejen dominuje výrobě, ale také významně investuje do další expanze tohoto průmyslu. Například společnosti jako Tongwei plánují investovat miliardy dolarů do nových závodů, které zvýší výrobní kapacity​. Globální trh se solární energií je velmi dynamický a neustále roste.

Čínské slévárny křemíku se zaměřují na produkci s dokonalou chemickou čistotou a fyzikální bezchybností, což je nezbytné pro efektivní výrobu solárních panelů. Tento dominantní postoj Číny umožnil výrazný pokles cen a zvýšení dostupnosti solárních technologií po celém světě​.

Kromě Číny se na trhu prosazují i další regiony. V Indii například společnost Adani Green Energy buduje rozsáhlé solární farmy s kapacitou až 30 GW na každém z jejích dvou hlavních pozemků.

Jdou na trh nějaké zásadní technologické inovace v oblasti solární energie?

Mezi nejnovější technologické inovace patří pokročilé materiály pro solární články, jako jsou perovskity, které slibují vyšší účinnost a nižší náklady na výrobu. Další inovace zahrnují bifaciální solární panely, které dokážou využívat světlo dopadající z obou stran panelu, a pokročilé systémy skladování energie, které zvyšují efektivitu a flexibilitu solárních instalací. Tyto inovace umožňují maximalizovat využití solární energie a snižovat náklady na její výrobu. Neustále probíhající výzkum a vývoj v této oblasti přinášejí nové možnosti a posouvají hranice toho, co je možné​.

S ukládáním energie jsme ale stále na začátku, že?

Baterie a další technologie skladování energie jsou klíčové pro další rozvoj solární energie. Umožňují totiž ukládání energie vyrobené během dne, kdy je nabídka největší, a její použití v době, kdy je poptávka nejvyšší. To řeší problém nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Baterie se vyvíjejí velmi rychle, náklady na jejich výrobu klesají a jejich kapacita roste.

V Kalifornii například instalované bateriové úložiště již nyní dosahuje 10 GW a v některých večerech se stalo největším zdrojem energie v síti​. Díky poklesu nákladů na baterie, které klesly za posledních 30 let o 99 procent, se stávají stále dostupnějšími a umožňují efektivnější využití solární energie​

Jakým výzvám naopak dnes čelí sektor solární energetiky?

Čelí několika výzvám včetně integrace do elektrických sítí, které nebyly navrženy pro tak velké množství decentralizovaných zdrojů. Dále jsou zde problémy s připojením solárních farem k sítím, nestabilitou sítí při rozsáhlém využívání solární energie a otázkou dlouhodobé atraktivity investic do tohoto sektoru. V některých regionech, kde je instalováno velké množství solárních panelů, dochází k situacím, kdy cena elektřiny uprostřed dne klesá na nulu nebo pod ni, což může omezovat potenciální zisky z dalších investic do solární energie.

Řešení těchto výzev zahrnuje rozvoj dálkových propojení přenosové sítě, pokročilé technologie skladování, jako jsou baterie, a zvyšování celkové poptávky po energii​. I přesto však pozitivní zpětná vazba mezi poptávkou a poklesem cen stále podporuje exponenciální růst solární energie​.

Vy jste v oboru čtrnáct let. Do sítě jste připojili 288 MWp. Kam se hodláte posunout.

Chceme přispět k tomu, aby se solární energie stala hlavním zdrojem energie nejen v Chile a Evropě, kde již působíme, ale i v dalších částech světa. Naším cílem je také investovat do bateriových systémů pro ukládání energie (BESS) a tím vytvářet další prostor pro další rozvoj solárů v rámci energetické sítě.

Chci, abychom hráli klíčovou roli v této energetické revoluci, která přináší čistou, udržitelnou a cenově dostupnou energii pro všechny. Plánujeme rozšíření našich projektů do dalších regionů a neustálé investice do výzkumu a vývoje, aby naše technologie byly co nejefektivnější a nejdostupnější. Věřím, že solární energie má obrovský potenciál změnit svět k lepšímu a jsem odhodlaný se na této změně podílet​.