Solární skupina Solek vydělala 69 milionů. Tahounem jsou elektrárny v Chile

Ještě v roce 2019 Solek podle výroční zprávy uložené v elektronické sbírce listin skončil se ztrátou 11,6 milionu korun při obratu 66,8 milionu Kč.

V Chile dokončil holding Solek ke konci loňského roku 15 projektů a v současnosti disponuje elektrárnami o výkonu 100 megawatt (MW). V příštím roce se chce Solek zaměřit vedle Latinské Ameriky také na státy jižní Evropy.

Kromě Kypru, kam firma vstoupila už letos, by mezi nové trhy mohlo patřit Maďarsko, Řecko nebo Francie, kam už firma vyslala svůj tým. „Nadále ale platí, že téměř 90 procent výkonu skupiny Solek tvoří elektrárny v Chile, zbylých deset procent připadá na Rumunsko, Česko nebo Slovensko,“ uvádí firma v tiskové zprávě.

Cílem společnosti je mít do dvou let 500 MW celkového instalovaného výkonu. Pomoci by jí v tom mohla spolupráce s francouzskou investiční bankou Natixis, která letos na jaře poskytla holdingu 85 milionů dolarů (v přepočtu 1,8 miliardy korun) na elektrárny v Chile o výkonu 110 MW.



Firma vidí svou budoucnost nejen v solární energetice, ale zajímá se také o další příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů. Věří v budoucí propojení fotovoltaiky s bateriovými úložišti nebo výrobou vodíku.

Holding Solek založil v roce 2010 podnikatel Zdeněk Sobota. Hlavní sídlo společnosti je v Praze, zastoupení má v jedenácti zemích. Elektrárny provozuje ve čtyřech zemích Evropy a Jižní Ameriky. Firma zaměstnává přes 210 lidí. Více než polovina působí v Chile.