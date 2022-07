Z Chile zpátky domů. Solární Sobotka chce stavět na střechách českých budov

Tuzemská energetická skupina Solek Holding se po stavbách solárních elektráren v zahraničí, především v Chile, chce rozvíjet i v Česku. Majitel Zdeněk Sobotka cílí výstavbu na střechy komerčních a městských budov a do tří let chce vybudovat elektrárny o výkonu v řádu stovek megawattů. Firma to ve středu uvedla v tiskové zprávě.