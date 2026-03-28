Škoda Group chce posilovat přítomnost v Indii, šéf firmy se setkal s premiérem

Autor:
  10:42
Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný se setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma vyrábějící vozidla pro veřejnou dopravu o tom informovala v tiskové zprávě, ve které uvedla, že se snaží systematicky posilovat svou přítomnost na indickém trhu. Novotný se podle tiskové zprávy stal prvním generálním ředitelem české společnosti, který přímo jednal s předsedou indické vlády.

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických trhů společnosti Škoda Group. | foto: Škoda Group

„Setkání na nejvyšší politické úrovni potvrzuje ambici skupiny hrát v tomto regionu dlouhodobě aktivní roli. Zároveň jde o významný posun v ekonomických vztazích mezi Českou republikou a Indií,“ uvedla Škoda Group. Zároveň upozornila, že indický trh patří mezi nejrychleji rostoucí na světě a představuje jednu z klíčových příležitostí pro evropský průmysl.

„Setkání s premiérem Naréndrou Módím je pro mě velkou ctí a zároveň jasným potvrzením role, kterou může český průmysl, a zejména Škoda Group, sehrát při rozvoji systému moderní efektivní dopravy a udržitelné mobility v Indii. Naší ambicí je vybudovat v Indii dlouhodobou přítomnost, přispět k rozvoji místního průmyslu a dodávat pokročilé technologie, které podpoří efektivní a ekologicky šetrná dopravní řešení,“ uvedl Novotný.

Jednání se zúčastnila česká velvyslankyně v Indii Eliška Žigová. „Toto osobní setkání je klíčové pro budoucí další rozvoj česko-indických vztahů a jsme velmi rádi, že se mohlo uskutečnit. Věříme, že bude zásadním impulzem pro vstup dalších českých firem na indický trh,“ uvedla Žigová.

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických trhů společnosti Škoda Group. Skupina uvedla, že navázala partnerství s indickou firmou Tata AutoComp Systems zaměřené na rozvoj výroby elektrických trakčních systémů a komponentů pro kolejová vozidla přímo na indickém trhu. „Partnerství s lokálním hráčem je v Indii nezbytné. Nejde jen o legislativu, ale také o znalost trhu, místních dodavatelských řetězců, regulací i obchodní kultury,“ upozornil Novotný.

Škoda Group vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu a komponentů, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, ve Finsku a v Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Škoda Group je součástí skupiny PPF.

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Nejdřív prodat, chyby opravit později. Čínský model automobilek dobývá svět

Voyah Dream

Japonská spolehlivost, německá preciznost nebo americký výkon. To jsou zažité charakteristiky tradičních automobilek, které se však v posledních letech musí vyrovnávat s novou konkurencí. Tou jsou...

Zmizelo 400 tisíc čokolád KitKat. Zloději ukradli auto, jež je převáželo

Tyčinka KitKat

Společnost KitKat spadající pod švýcarský potravinářský koncern Nestlé přišla o více než 400 tisíc kusů čokolád z její nové řady. Někdo totiž ukradl nákladní vůz, který je převážel. Informovala o tom...

Škoda Group chce posilovat přítomnost v Indii, šéf firmy se setkal s premiérem

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických...

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný se setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma vyrábějící vozidla pro veřejnou dopravu o tom informovala v tiskové zprávě,...

KFC naplnilo bundu okurkami a lákem. Absurdita v marketingu letí, říkají odborníci

KFC vytvořilo průhlednou plastovou bundu naplněnou místo peří plátky okurek v...

Řetězec rychlého občerstvení KFC přichází s netradiční marketingovou kampaní. Představil prošívanou bundu, jejíž výplň netvoří peří ani syntetika, ale skutečné nakládané okurky a lák. Neobvyklý...

Nespí, telefonují, prodávají. Investoři za války zažívají bezesné noci

Trhy kvůli úderu Američanů a Izraelců na Írán zažívají extrémní turbulence....

Rozkolísané burzy a komoditní i finanční trhy nedají obchodníkům vydechnout. Každé zaváhání se může investičně krutě nevyplatit. V anketě agentury Reuters se přiznávají, že kvůli nervovému vypětí...

Plyn zdražuje kvůli válce okamžitě, ovlivní to i cenu elektřiny, upozorňuje energetik

Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON (27. března 2026)

Energetika nereaguje kvůli krizi na Blízkém východě jako benzinové pumpy. V tomto směru jsme odolnější, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Pro stávající zákazníky má...

Americké akcie zažívají nejdelší výplach od začátku ruské invaze na Ukrajinu

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Americké akcie v pátek opět výrazně oslabily kvůli obavám z hospodářských důsledků konfliktu na Blízkém východě. Jejich hlavní indexy tak zakončily obchodování na nejnižších úrovních za více než půl...

Trapné a ubohé. Netflix zpackal baseballovou premiéru, propásl i novinku

Netflix poprvé odvysílal přímý přenos zahajovacího zápasu sezony zámořské...

Mohlo to dopadnout lépe. To jsou reakce diváků na čtvrteční premiéru živého vysílání baseballu na Netflixu. Platforma vůbec poprvé přenášela zahajovací zápas sezony zámořské Major League Baseball...

Správu železnic čeká organizační zemětřesení. Dotkne se třetiny jejích lidí

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Správu železnic (SŽ) čekají od dubna velké organizační změny. Zahrnovat budou zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, správa je chce více centralizovat. Změny...

ANALÝZA: Húsíové byli předkrm. V Hormuzu čelí Západ mnohem zdatnějšímu soupeři

Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...

Už útoky jemenských povstalců Húsíů v minulých měsících měly být pro Západ varováním, jak snadno lze narušit lodní dopravu v regionu. Blokáda Hormuzského průlivu má ale ještě vážnější důsledky, což...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Longer v Česku neuspěl. KFC stahuje svůj sendvič kvůli malému zájmu

KFC Longer byl v České republice vyřazen z nabídky a řetězec neplánuje jeho...

Řetězec rychlého občerstvení KFC se rozhodl stáhnout z nabídky jeden ze svých nejznámějších sendvičů. Od února již není v provozovnách dostupný podlouhlý a cenově dostupný kuřecí sendvič jménem...

Příjmy státu z paliv rostou o desítky milionů korun denně, spočítali analytici

Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem...

Současné vysoké ceny pohonných hmot zvyšují příjmy státu ve srovnání s obdobím před konfliktem na Blízkém východě o vysoké desítky milionů korun denně. Se stoupající cenou paliv totiž roste i výběr...

