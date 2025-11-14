Skupina zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku nového typu kolejových vozidel pro zákazníka Region Stockholm. „Nová vozidla budou jezdit na lehké příměstské železnici Saltsjöbanan vedoucí ze Stockholmu do Saltsjöbadenu nedaleko hlavního města a provozuje ji stockholmský dopravce Storstockholms Lokaltrafik,“ uvedl mluvčí Škody Group Jan Švehla.
|
Poprvé na 200 kilometrů v hodině. Škoda testuje vlaky pro trať z Prahy do Plzně
Podle Jana Hardera, prezidenta regionu Západ & Sever ve Škodě Group, vyvíjí strojírenská skupina nový typ vozidla lehké železnice. „Nabídnou větší komfort, rychlost a flexibilitu, což jsou hlavní atributy moderní městské mobility. Jde o další ze série strategických projektů, jimiž posilujeme naši pozici v severském regionu, kde vstupujeme na nový trh s kolejovými vozidly,“ uvedl. Podle Hardera tak bude každodenní dojíždění mezi švédskou metropolí a jejím okolím pro obyvatele Stockholmu modernější a pohodlnější.
Šetrné k životnímu prostředí
Každá dvouvozová jednotka bude dlouhá 36 metrů, napájená stejnosměrným proudem o napětí 750/1500 V, všechny podvozky budou hnací. „Kapacita jednotky bude 250 cestujících, z toho 94 sedících. Pro zvýšení přepravní kapacity ve špičce bude moci provozovatel jednotky spojovat do souprav až o třech jednotkách.
Klimatizační systém bude pohánět čistý propan šetrný k životnímu prostředí,“ řekl Švehla. Kromě českých inženýrů se na vývoji vozidel podílí také finská divize Škody Group, která má zkušenosti s konstrukcemi pro náročné severské klima.
Škoda Group má výrobní závod ve finském Otanmäki, kanceláře má ve finských Helsinkách, Oulu, Tampere a také v hlavním městě Švédska. „Stopa skupiny je patrná nejen ve Finsku, kde Škoda vyrobila a vyrábí okolo 180 tramvají pro Helsinky a Tampere a více než 300 dvoupodlažních osobních vagonů pro železničního dopravce VR, a to včetně vagonů k sezení, restauračních, lůžkových a multifunkčních vagonů,“ řekl Švehla. Ve švédské Landskroně jezdí trolejbusy se škodováckou výzbrojí a pro Göteborg Škoda modernizuje 79 tramvají typu M31.
|
Husqvarna začínala ve mlýně pod vodopádem. Dnes sází na chytré sekačky
Škoda Group, součást skupiny PPF, zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v ČR, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Za loňský rok zvýšila meziročně provozní zisk EBITDA (před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách Kč.