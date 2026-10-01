Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodavatelem. Zredukovala počet směn

Automobilka neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty jde a kterých provozů a modelů se omezení týká.
Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení se týká výroby elektromobilů v hale M13 v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle portálu je důvodem nedostatek kabelových komponentů vyráběných na Ukrajině. Dodávky podle něj váznou poté, co se tamní výrobní závody staly terčem ruských útoků.
„Škoda Auto aktuálně eviduje omezení na straně jednoho ze svých dodavatelů komponent a přijímá opatření k zajištění kontinuity výroby a dodávek. Díky flexibilnímu výrobnímu systému upravujeme výrobu v dotčených provozech tak, aby byl dopad na produkci co nejmenší,“ uvedla automobilka. Situaci podle ní řeší také částečnou redukcí počtu směn v závislosti na aktuální dostupnosti dílu pro jednotlivé modely.
„Zaměstnanci, jimž byla zrušena směna z důvodu problémů v dodavatelském řetězci, budou po dohodě s odbory Kovo na překážce na straně zaměstnavatele,“ dodala firma.
Server Seznam Zprávy ve čtvrtek uvedl, že problém se týká kabelových svazků od společnosti Kromberg & Schubert ze závodu v ukrajinském Žytomyru a omezení postihlo výrobu elektrických modelů Enyaq a Elroq. Škoda Auto tyto informace nepotvrdila ani nevyvrátila.
Na konkrétní dotazy ohledně omezení výroby v hale M13 v Mladé Boleslavi, počtu zrušených směn, dotčených modelů a zaměstnanců či dopadu na objem produkce automobilka neodpověděla. Neupřesnila ani chybějící komponent, jeho dodavatele a původ ani to, zda výpadek souvisí s ruskými útoky na Ukrajině. Firma rovněž nesdělila, jaký režim výroby plánuje na příští týden, zda hrozí další omezení a kdy očekává návrat k běžnému provozu.