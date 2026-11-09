SKIMS sklízí kritiku s adventním kalendářem za 150 dolarů. Uvnitř jsou jen cetky

„Ten adventní kalendář vypadá jako něco, co bych našla na podlaze, kdybych odtáhla čelo postele od zdi,“ napsala jedna žena na sociálních sítích.
„Doufám, že je to jen vtip a že poslední dárek bude dárková karta v hodnotě 150 dolarů, která mi vrátí všechny moje peníze,“ řekla influencerka Kayla Ryanová při rozbalování kalendáře. Jiná uživatelka sociálních sítí přirovnala adventní kalendář SKIMS k harampádí, které se často nachází na dně kabelky.
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Značka se nyní snaží napravit situaci. Ve svém prohlášení mluvčí společnosti SKIMS uznal, že pro některé zákazníky kalendář nesplnil očekávání. V prohlášení zaslaném serveru Today.com dne 8. listopadu mluvčí společnosti uvedl, že společnost je si vědoma zpětné vazby ohledně adventního kalendáře a že nyní nabízí vrácení peněz.
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„Osobně jsme kontaktovali každého zákazníka, který si kalendář zakoupil, a nabídli jsme mu možnost volby mezi plnou refundací nebo kreditem, který může využít na nákup jiných produktů,“ uvedl mluvčí ve svém prohlášení. „Chceme, aby byl každý zákazník skutečně spokojený s tím, co od naší značky dostane. Zpětná vazba je pro nás důležitá a bude mít přímý vliv na to, jak budeme přistupovat k budoucím produktům.“
Pár gumiček do vlasů
Adventní kalendář, který obsahuje na dvanáct dní tucet malých překvapení, je na webových stránkách SKIMS uveden jako adventní kalendář s doplňky. Ačkoli je tento produkt poměrně drahý, je v současné době vyprodaný a existuje na něj dokonce čekací listina. Podle webových stránek obsahuje kalendář přívěsky na klíče, gumičky do vlasů, sponky, vlásenky a kompaktní zrcátko.
Mnozí zákazníci kritizovali především cenu kalendáře. Poukazovali na to, že hodnota obsažených produktů nemůže ani zdaleka dosahovat prodejní ceny. „Právě jsem na TikToku sledovala, jak jedna dívka rozbalovala adventní kalendář SKIMS, a upřímně mě to urazilo: 148 dolarů za TOHLE?! Vím, že Kim do krabice nedala pár gumiček do vlasů, sponek a přívěsků na klíče, nenalepila na ni nápis SKIMS a nečekala, že se lidé budou chovat, jako by to byl luxus. Ta krabice nemá cenu ani 20 dolarů.“
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Jiní tvrdili, že kalendář byl jenom špatně sestavený. „To, že SKIMS je značka prádla a ve svém adventním kalendáři nemá ani jeden kus oblečení, je vlastně šílené a směšné. 150 dolarů za sponky do vlasů, gumičky a ozdoby na stromeček...“ napsal další uživatel sociálních sítí.
Našlo se však i pár lidí, kteří společnost nekritizovali. Poukazovali na to, že webová stránka SKIMS jasně uvádí, co je uvnitř kalendáře. „Pokud byl obsah kalendáře zveřejněný, ignorovali jste popis, utratili jste 148 dolarů a pak jste předstírali, že vás obsah balíčku naprosto překvapil, část té odpovědnosti leží na vás,“ uzavřel další uživatel sociálních sítí podle webu Today.com