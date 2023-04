Silon dávno není jen symbol punčoch, říká šéf průmyslové firmy

V roce 2006 byla Česká republika označena za zemi, kde roste plastikářský a gumárenský průmysl nejrychleji ze zemí Evropské unie. Jak je na tom ČR v plastikářském oboru nyní?

V chemickém průmyslu nebo plastikářství, když to takto nazveme, je důležité dát si pozor na to, o jakém plastu mluvíme. Existují totiž dva hlavní druhy. Prvním je plast s takzvanou krátkodobou životností, což jsou třeba brčka, jednorázové obaly potravin, jednorázové kelímky a tak dále. Druhým typem je plast s dlouhodobou životností, který má budoucnost díky svým vlastnostem, protože nahrazuje řadu přírodních zdrojů jako je dřevo nebo kov.

Pro představu, jedním z velkých kroků, i v Česku, bylo nahrazení kovových částí aut dlouhodobými plasty. My v Silonu vytváříme výrobky s životností více než 40 let. A zároveň naše výrobky mají takové vlastnosti, že jsou schopny nahradit kov s vyšší účinností, než které by byl samotný kov schopen dosáhnout. Ani kov samotný nemá tak vysokou životnost a za dvacet let by se musel vyměnit.

Tlak na plastikářský průmysl tedy nevnímáte?

Domnívám se, že rozhodně dojde k poklesu využívání jednorázového plastu, i když i ten přinesl lidstvu celou řadu výhod. Avšak dlouhodobé plasty mají jednoznačně budoucnost a poptávka po nich bude i nadále růst. A to samé v podstatě ukazují i studie, například ty od Svazu chemického průmyslu České republiky.

Předpokládám však, že jsou na Vás kladeny větší a větší nároky v této oblasti. Ptám se na to i z důvodů, ESG reportingu, který nás čeká od roku 2024. Zvládnete tyto podmínky, které se stávají téměř mandatorní v oblasti ESG, i z důvodu kofinancování nebo úvěrování, dodržovat?

Samozřejmě budou potřeba obrovské investice. Není to tak, že se nastaví nová pravidla a my je ihned zvládneme implementovat. Samozřejmě se budeme muset novým podmínkám přizpůsobit a investovat tak, abychom svou uhlíkovou stopu snižovali. Ostatně ESG reporting již provádíme, aniž by to ještě byla naše zákonná povinnost. Oblasti zlepšení nás prostě zajímají. Samozřejmě ne vše půjde úplně samo, ale začínáme s využitím obnovitelných zdrojů energie, zavádíme elektromobily do firemní flotily, a hlavně se zaměřujeme na uzavření recyklačního cyklu naší výroby. To znamená, že ani my ani naši zákazníci nebudeme na konci produkovat odpad a vše zvládneme znovu zpracovat.

V odvětví, ve kterém podnikáte, máte už dlouhou historii. Začínali jste s vláknem silon, ze kterého se poté vyráběly silonky a nyní se věnujete kompaundům. Kdy a proč nastala tato změna? Silonky už nejsou potřeba nebo jste se začali věnovat lepšímu byznysu?

Není v tom nic složitého, jedná se o přirozenou evoluci firmy. Každá firma se přizpůsobuje trhu a dělá to, po čem je větší poptávka. Stejně jako výrobci aut mění své modely aut, tak i my jsme se dostali ke kompaundům. U našich výrobků přibývaly různé aplikace, některé se přestaly využívat a jiné měly úspěch, zůstali jsme u nich a rozvíjeli je i dále.

To platí i o divizi vláken Tesil, také v Česku zaběhnuté značky, pro kterou jsme v loňském našli strategického partnera a celou velmi moderní výrobu mu prodali. Dávalo nám to smysl a Pet Baltija, která se na zpracování PETu zaměřuje ve Skandinávii a Pobaltí, získala další vhodný doplněk do svého oběhového cyklu.

Šuchrat Saidov Vystudoval obchod a řízení firem na Státním leteckém institutu v uzbeckém Taškentu.

V Silonu působí od roku 2010, kde začínal v obchodním oddělení. Dnes zastává pozici výkonného ředitele a jednatele společnosti.

Před Silonem působil jako projektový manažer v Isolit-Bravo. Mluví plynně několika jazyky včetně češtiny a je aktivní sportovec.

Kompaundy, tedy špičkové materiálové polotovary, procházejí rychlým vývojem. Jak vypadá výzkum a vývoj ve vaší firmě? Na co se soustředíte?

Do výzkumu a vývoje kompaundů poslední dobou ve velkém investujeme. V našem oddělení výzkumu a vývoje v Plané nad Lužnicí máme kolem dvaceti zaměstnanců, kteří mají kapacitu na to, aby mohli zkoušet a vyvíjet zcela nové výrobky na základě našich materiálů. A v náboru vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pokračujeme, v blízké době naše řady obohatí pár dobrých chemiků.

Naši kolegové z oddělení výzkumu a vývoje přišli s novými výrobky, které měly úspěch na trhu, a dále v jejich inovacích pokračujeme. Právě několik týdnů nazpět jsme měli výstavu, kde jsme prezentovali náš nový výrobek, a zájem o něj byl enormní. Kvůli výrobnímu tajemství nemohu o moc více prozradit, ale jedná se o nový způsob zpracování našeho výrobku, který ušetří zákazníkům obrovské částky.

A jaké jsou tedy produkty, o kterých mluvit můžete, a jsou typické pro vaše podnikání?

Samozřejmě, naše gró jsou v podstatě trubky, tedy výroba síťovaného polyethylenu pro potrubí pro dodávky pitné vody a pro podlahové topení. Finální výrobky jsou pak nejen mnohem jednoduší na instalaci, ale také vysoce chemicky odolné a trvanlivé.

Nejvíce rostoucí skupinou našich výrobků je pak kabeláž. Za poslední čtyři roky jsme ztrojnásobili náš prodej. V tomto odvětví se nám daří stále, máme zde velký potenciál a myslím, že v budoucnu můžeme dosáhnout ještě lepšího výsledku. Velkým oborem pro nás jsou také autodíly v automobilovém průmyslu, kde je náš růst pomalejší. A samozřejmě děláme také zakázkovou výrobu, kde zákazník přijde se svým nápadem a my přizpůsobíme na míru jeho potřebám.

Když jste zmínil růstové ambice. Vy nepodnikáte pouze v České republice, ale také ve Spojených státech a chystáte se také do Řecka. Jaké jsou tedy budoucí plány Silonu?

V současnosti máme velké růstové ambice. Máme schválen investiční balíček ve výši dvou a půl miliardy korun, kdy několik investic už proběhlo. Rádi bychom tedy pokračovali v investicích dle plánu s ohledem na aktuální situaci na trhu a ve světě. To nás dle prvotního harmonogramu trochu zpozdilo, ale plánujeme otevřít další pobočku v Evropské unii. Tou je v tuto chvíli Řecko, která byla založena v prosinci loňského roku a nyní řešíme koupi pozemku a začátek výstavby. Dále plánujeme rozvoj našeho působení ve Spojených státech, kde máme předběžně předschválené výkresy pro rozšíření budov a výstavbu nové výrobní haly. V prvním roce chceme ztrojnásobit kapacitu výroby ve Spojených státech a plánujeme dosáhnout obratu kolem 100 milionů dolarů ročně, v přepočtu tedy přes 2 miliardy korun. Dále uvidíme, kam a jak rychle se budeme posouvat. Máme ambice, ale více budu moci prozradit až koncem roku.