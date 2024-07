Shell přeruší stavbu továrny na udržitelná paliva. Řeší technické problémy

Stavba rotterdamského závodu započala již v roce 2021. Firma původně očekávala, že už letos dubnu zde bude vyrábět až 820 tisíc tun biopaliv ročně. Následně se termín posunul na rok 2025. Nyní to ale vypadá, že ani příští rok není pro firmu realistický, píše britský portál The Guardian.

Přibližně polovina vyrobených paliv v nizozemském závodu měla sloužit k produkci udržitelnějšího leteckého paliva SAF z odpadního kuchyňského oleje a živočišných tuků. Řada analytiků toto palivo vnímá jako klíčové, pokud letecké společnosti mají v úmyslu pracovat na snížení emisí uhlíku v souladu s nastavenými globálními klimatickými cíli.

„Museli jsme přijmout obzvlášť těžké rozhodnutí. Jde o dočasné pozastavení výstavby rotterdamského závodu. Tento krok nám dává příležitost optimalizovat pořadí jednotlivých projektů, na nichž pracujeme, a můžeme provést adekvátní inventuru. Zároveň deklarujeme, že nízkouhlíková paliva tvoří i nadále klíčovou součást ambicí společnosti Shell. Chceme poskytovat našim zákazníkům cenově dostupné a udržitelné produkty,“ uvedla pro The Guaridan mluvčí společnosti.

Myslí to firma s udržitelností vázně?

Rozhodnutí společnosti znamená pro nastavené podnikové udržitelné tendence další tvrdou ránu. Už loni se vedení rozhodlo zrušit projekt na výrobu SAF na singapurském ostrově Bukom. Tam firma zvažovala investici do výstavby projektu, který by v budoucnu mohl vyrábět zhruba 550 tisíc tun SAF ročně a zásobovat hlavní asijské dopravní uzly, a to včetně singapurského letiště Changi a mezinárodního letiště v Hongkongu.

Své ekologické ambice musí společnost krotit i poté, co o 200 lidí snížila počet pracovních pozic v udržitelných vnitropodnikových sférách. Dalších 130 míst má být v dalších měsících podrobeno rozsáhlé revizi.

The Guardian uvedl, že Shell by do budoucna mohl výrazně zmírnit své plány na rozvoj offshore větrných elektráren a zároveň omezit ambice na vývoj vodíkového paliva, které by mohlo být využíváno pro pohon osobních vozidel. Přitom ještě před pár lety se společnost řadila k prvním významnějším propagátorům vodíku na světě.

Ropa a plyn místo biopaliv

The Guardian také píše, že šéf společnosti Shell Wael Sawan se chce zaměřit hlavně na vysoce ziskové ropné projekty, a další rozšíření svého plynárenského byznysu, aby využil vyšších světových cen ropy a plynu po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Tento růst cen z posledních měsíců zároveň přiměl vedoucí pracovníky i v dalších firmách k tomu, aby své ekologické investiční plány a klimatické cíle značně přehodnotily.

Letecký průmysl se dlouhodobě podílí asi za 3 procent na světových emisích uhlíku a je považován za jednu z nejobtížněji dekarbonizovatelných forem dopravy. Rodící se odvětví udržitelných leteckých paliv ale bojuje s kritikou. Odpůrci tvrdí, že SAF není realistickou náhradou za letecká paliva na bázi parafínu. Velkým problémem je totiž časový horizont, který je podle vědců potřeba splnit k tomu, aby rostoucí emise skleníkových plynů nevedly ke vzniku globálních klimatických katastrof. Významnější výroba udržitelnějšího paliva SAF ve větším měřítku podle některých není v horizontu několika let možná, uzavírá The Guardian.