Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sev.en Global Investments vstupuje do těžby ropy a plynu, koupila vrty v Texasu

Autor:
  13:06
Česká investiční skupina Sev.en Global Investments vstupuje do nového odvětví. V Texasu převzala ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Vrty denně vytěží přibližně 5 000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů, což objemově odpovídá více jak třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku.

Pro nový byznys ve Spojených státech skupina zakládá holding Sev.en US Resources, kam zařadí i nový přírůstek pod názvem Perun. | foto: Sev.en Global Investments

Kromě ropy vrty produkují také významné objemy zemního plynu. Pro nový byznys ve Spojených státech skupina zakládá holding Sev.en US Resources, kam zařadí i nový přírůstek pod názvem Perun. Texaská společnost se zaměřuje na průzkum ropných nalezišť, přípravu vrtů a samotnou těžbu ropy a zemního plynu. V oboru se tato část ropného průmyslu označuje jako upstream.

Akvizicí získává Sev.en GI vedle současných ropných vrtů i těžební práva k rozsáhlým pozemkům s více než stovkou ověřených lokalit pro další těžební rozvoj. Nyní už pod hlavičkou Sev.en US Resources společnost působí zejména v pánvích Permian a Delaware, které patří ke klíčovým lokalitám amerického ropného průmyslu.

„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny,“ uvádí Alan Svoboda, CEO Sev.en Global Investments. „S ohledem na současnou geopolitickou situaci, jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ dodává.

Nově vznikající Sev.en US Resources se stane hlavním zázemím skupiny pro další rozvoj portfolia v USA. Pod touto značkou chce Sev.en GI rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu. „Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí.“ doplňuje Svoboda.

Do Česka míří nízkoemisní ocel z Norska, poslouží při stavbě domů i dálnic

Akvizice zapadá do dlouhodobého směřování Sev.en GI, která hledá investiční příležitosti do průmyslových oborů se strategickým významem. Skupina vedle energetiky působí také v ocelářství, těžbě nerostných surovin a produkci organických hnojiv. Nadále chce stavět na oborech s jasnou průmyslovou logikou, pevnou hodnotou a dlouhodobou perspektivou v politicky a ekonomicky stabilních regionech.

Sev.en Global Investments hledá investiční příležitosti v řadě průmyslových odvětví, zejména ve výrobě energie, těžbě a zpracování nerostných surovin, ale i těžbě ropy a plynu. Působí v Evropě či Austrálii a také ve Spojených státech, kde jí patří těžební společnost Blackhawk Mining s roční produkcí uhlí kolem devíti milionů tun nebo Golden Eagle Land Company s právy na těžbu více než dvou miliard tun uhelných zásob.

Sev.en Global Investments je součástí skupiny Sev.en, jejímž beneficientem je pan Pavel Tykač, významný český podnikatel a investor zařazený mezi 400 nejbohatších lidí světa podle žebříčku Forbes Real Time Billionaires.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Česká bankovní asociace zhoršila prognózu. Růst ekonomiky má zpomalit na dvě procenta

Ilustrační snímek

Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce jejího prognostického panelu zvýší o dvě procenta, v únoru se...

20. května 2026  11:33

Když letadlu upadne motor. Americký úřad vyšetřuje Boeing kvůli loňské nehodě

Požár poblíž mezinárodního letiště v americkém městě Louisville. Způsobila jej...

Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy NTSB zveřejnil video z loňské havárie nákladního letadla MD-11 společnosti UPS v Louisville v Kentucky. Na záznamu z letištních kamer je vidět, jak se při...

20. května 2026  10:54

Válka ochromila jednu z nejbohatších zemí světa. Katar vzývá otevření Hormuzu

Kvůli mistrovství světa ve fotbale vybudovali organizátoři ve městě Lusail obří...

Íránské útoky a zastavení námořní přepravy paralyzovaly životně důležitý vývoz zemního plynu z Kataru. V zemi se tak zastavily plánované ekonomické změny, které si vláda předsevzala. Nyní se i přes...

20. května 2026

Nákupní parky dál rostou. Míří hlavně do menších měst, nejvíce do dvou krajů

Premium
ilustrační snímek

Na konci roku 2025 tvořily nákupní parky téměř třetinu všech moderních maloobchodních ploch v zemi. Jen během loňska jich mnoho přibylo nebo se rozšířilo. Zatímco dřív dominovala velká obchodní...

20. května 2026

Ruská ropa se opět dobývá do Evropy. Britové oklikou slevili ze sankcí u paliv

ropa

Britská vláda povolí dovoz motorové nafty a leteckého paliva, které jsou vyrobené z ruské ropy ve třetích zemích. Učiní tak na základě obchodní licence, která vylučuje konkrétní produkty ze sankčního...

19. května 2026  21:48

Zásoby ropy pomalu klesají. Evropa může brzy mít velký problém, soudí analytici

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Zásoby ropy v Evropě rychle klesají a podle expertů mohou evropské státy už během několika týdnů čelit vážným problémům s dodávkami paliv. Důvodem je několik týdnů omezený provoz v Hormuzském...

19. května 2026

Hotely v USA vyhlížejí fotbalové fanoušky. Nával rezervací zatím nepřichází

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Fotbalové mistrovství světa mělo americkým hotelům přinést rekordní obsazenost a tisíce zahraničních fanoušků. Místo očekávaného boomu ale řada hoteliérů v hostitelských městech hlásí slabší...

19. května 2026

Trump na nákupech. Prezident výrazně investoval do akcií technologických společností

Americký prezident nastupuje do letadla Air Force One po návštěvě Pekingu (15....

Prezident Donald Trump ve svých nejnovějších zprávách o majetkových poměrech uvedl finanční transakce v řádu stovek milionů dolarů. Zahrnují rozsáhlé nákupy a prodeje akcií především technologických...

19. května 2026  15:21

Češi čekají na nové léky 659 dní. Je to déle, než je průměr v EU, říká analýza

Ilustrační fotografie

Pacienti v Česku podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) čekají na nové léky 659 dní, což je déle než průměr v Evropské unii. Za dva roky se doba od schválení použití léku...

19. května 2026  15:18

„Íránské Maledivy“ ohrožuje ropná skvrna. Může narušit ekosystém i odsolování

Šidvar je chráněnou přírodní rezervací známou korálovými útesy a výskytem...

Chráněný íránský ostrov Šidvar v Perském zálivu znečistila ropná skvrna. Experti varují před důsledky na želvy, ptáky i další mořské živočichy, které oblast obývají. Znečištění také může zkomplikovat...

19. května 2026  13:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Legislativní regulace výdejních boxů je zbytečná, znělo ve Sněmovně

ilustrační snímek

Poslanci, zástupci samospráv i provozovatelé u kulatého stolu ve Sněmovně upozorňovali na možné negativní dopady připravované novely stavebního zákona. Ta plánuje výdejní boxy zařadit mezi drobné...

19. května 2026  12:49

V boji s inflací budeme drsní, řekl Michl. Je připraven i zdrtit ekonomiku

Guvernér České národní banky Aleš Michl, Praha 28. dubna 2025.

Guvernér České národní banky Aleš Michl je připraven držet sazby výš a delší dobu, pokud se ukáže, že by Česku hrozil návrat vysoké inflace. Je připraven tomuto cíli obětovat i případný rychlejší...

19. května 2026  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.