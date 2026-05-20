Sev.en Global Investments vstupuje do těžby ropy a plynu, koupila vrty v Texasu

Kromě ropy vrty produkují také významné objemy zemního plynu. Pro nový byznys ve Spojených státech skupina zakládá holding Sev.en US Resources, kam zařadí i nový přírůstek pod názvem Perun. Texaská společnost se zaměřuje na průzkum ropných nalezišť, přípravu vrtů a samotnou těžbu ropy a zemního plynu. V oboru se tato část ropného průmyslu označuje jako upstream.
Akvizicí získává Sev.en GI vedle současných ropných vrtů i těžební práva k rozsáhlým pozemkům s více než stovkou ověřených lokalit pro další těžební rozvoj. Nyní už pod hlavičkou Sev.en US Resources společnost působí zejména v pánvích Permian a Delaware, které patří ke klíčovým lokalitám amerického ropného průmyslu.
„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny,“ uvádí Alan Svoboda, CEO Sev.en Global Investments. „S ohledem na současnou geopolitickou situaci, jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ dodává.
Nově vznikající Sev.en US Resources se stane hlavním zázemím skupiny pro další rozvoj portfolia v USA. Pod touto značkou chce Sev.en GI rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu. „Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí.“ doplňuje Svoboda.
Akvizice zapadá do dlouhodobého směřování Sev.en GI, která hledá investiční příležitosti do průmyslových oborů se strategickým významem. Skupina vedle energetiky působí také v ocelářství, těžbě nerostných surovin a produkci organických hnojiv. Nadále chce stavět na oborech s jasnou průmyslovou logikou, pevnou hodnotou a dlouhodobou perspektivou v politicky a ekonomicky stabilních regionech.
Sev.en Global Investments hledá investiční příležitosti v řadě průmyslových odvětví, zejména ve výrobě energie, těžbě a zpracování nerostných surovin, ale i těžbě ropy a plynu. Působí v Evropě či Austrálii a také ve Spojených státech, kde jí patří těžební společnost Blackhawk Mining s roční produkcí uhlí kolem devíti milionů tun nebo Golden Eagle Land Company s právy na těžbu více než dvou miliard tun uhelných zásob.
Sev.en Global Investments je součástí skupiny Sev.en, jejímž beneficientem je pan Pavel Tykač, významný český podnikatel a investor zařazený mezi 400 nejbohatších lidí světa podle žebříčku Forbes Real Time Billionaires.